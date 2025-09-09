AVATR VISION XPECTRA hace su debut mundial y AVATR presenta su diseño original en Múnich

(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- AVATR Technology celebró su "Día de la Marca AVATR: Un Nuevo Horizonte Brillante" en UTOPIA München, Múnich, Alemania. El primer vehículo de visión inteligente (IE) del mundo, el AVATR VISION XPECTRA, debutó junto con el AVATR 012 de edición limitada, cocreado con Kim Jones, el exclusivo AVATR 11 Royal Edition personalizado, el SUV urbano de lujo AVATR 07 y el sedán deportivo de lujo AVATR 06. Estos modelos estrella conformaron una nueva matriz de lujo y también se exhibirán del 9 al 14 de septiembre en el Salón del Automóvil de Múnich 2025, mostrando plenamente los logros sistemáticos de la marca en diseño original y tecnología inteligente.

La inspiración del diseño del AVATR VISION XPECTRA proviene del "Poder de la Energía Natural". Su exterior se define por líneas limpias y audaces que transmiten una presencia imponente y a la vez serena, mientras que el interior combina materiales cuidadosamente seleccionados con tecnología de vanguardia para crear un espacio inteligente, personalizado e inmersivo. El director de diseño, Nader, declaró: "El AVATR VISION XPECTRA es un compañero de Inteligencia Emocional, moldeado por la energía y conectado a través de la emoción. Aquí, cada viaje se convierte en una vívida declaración de 'Lujo Emotivo'."

El debut mundial del AVATR VISION XPECTRA no solo representa una nueva apuesta de AVATR por el diseño original, sino que también refleja la línea de exploración de la marca, centrada en el concepto central del "Lujo Emotivo". AVATR afirmó que seguirá combinando el diseño original con la tecnología inteligente para ofrecer experiencias de movilidad futuras que superen las expectativas y redefinan la imaginación.

