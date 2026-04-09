Avinox, el innovador en bicicletas eléctricas, impulsa la próxima generación de bicicletas eléctricas con el lanzamiento

(Información remitida por la empresa firmante)

Se presentan por primera vez las nuevas baterías Avinox, que permiten a los usuarios personalizar aún más su recorrido

SHENZHEN, China, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Avinox, la marca innovadora de bicis eléctricas detrás del galardonado sistema de propulsión para bicicletas eléctricas Avinox M1, lanza hoy Avinox M2S y Avinox M2, el siguiente paso en la evolución de los sistemas de propulsión Avinox, que ofrece potencia, control, autonomía y eficiencia inigualables. Más de 60 socios del sector han integrado los sistemas Avinox más recientes, entre ellos, Amflow, Atherton, BH, Commencal, Canyon, Crestline, Crussis, Forbidden, Megamo, Mondraker, Pivot, Propain, Raymon, Rotwild, Steppenwolf, Teewing, Thömus, Unno, Whyte y muchos más.

"Avinox sigue expandiendo su presencia en el mercado con innovaciones como los nuevos sistemas de propulsión que se presentan hoy", afirmó Ferdinand Wolf, Director de Experiencia de producto en Avinox. "Nuestra consolidada independencia como empresa no ha hecho más que elevar y acelerar el compromiso de Avinox con la excelencia y el liderazgo en el sector, y esperamos introducir cambios positivos en el statu quo con nuevos productos que promuevan el avance de la industria. Desde el lanzamiento de Avinox M1 en 2024, hemos obtenido un apoyo y una popularidad considerables entre los fabricantes y los usuarios. Con el anuncio de hoy, Avinox tiene el privilegio de colaborar con más de 60 importantes marcas de bicicletas OEM, y estamos encantados de que nos acompañen en este viaje para cambiar el mundo de las bicicletas eléctricas".

Unidad ligera y compacta

Una de las características más destacadas de Avinox M1 es su tamaño compacto y su peso ultraligero. Tanto Avinox M2S como M2 mantienen casi exactamente el diseño compacto de M1, con un peso aproximado de 2.59 kg y 2.65 kg1, respectivamente. El modelo M2S ofrece un aumento del 45 % en la densidad de potencia y del 21,6 % en la densidad de par1 en comparación con la unidad de propulsión Avinox M1, mientras que M2 proporciona un aumento del 4.6 % en la densidad de potencia.1

Mayor potencia y par, una conducción más silenciosa y con menor calentamiento del motor

Avinox sigue redefiniendo los límites de la potencia en las bicicletas eléctricas. El nuevo motor de alto rendimiento Avinox M2S introduce una potencia máxima de 1.500 W, un par máximo de 150 Nm y un par continuo de 130 Nm1, lo que proporciona alta potencia y una asistencia suave que el ciclista puede controlar, mientras que el motor Avinox M2 también promete un pedaleo potente, con un límite de potencia máxima de 1100 W, 125 Nm de par máximo y 110 Nm de par continuo1.

A pesar del aumento de potencia, el ruido se mantiene en un mínimo, con los sistemas de propulsión funcionando con un nivel de presión sonora de ≤45 dBA.1 Avinox M2S elimina el juego de los engranajes y el ruido de retroceso de los pedales gracias a un diseño de engrane de doble piñón. Por su parte, Avinox M2 utiliza engranajes helicoidales para reducir los golpes o traqueteos, incluso en terrenos irregulares.

El nuevo sistema de accionamiento Avinox M2S también integra un sensor de temperatura, junto con nuevas aletas de refrigeración y bobinados de hilo plano. Esto mejora significativamente la disipación del calor y reduce la pérdida de energía, garantizando una potencia alta estable y sostenida.

Potencia de batería suficiente para ampliar la autonomía

La última batería integrada de la compañía, la Avinox FP700 personalizada, es una batería de alta energía de 700 Wh que libera todo el potencial del motor y gestiona con facilidad los trayectos de larga distancia. Con un peso de 3.18 kg y una densidad energética de 220 Wh/kg, Avinox FP700 también admite carga rápida GaN 3x para una reposición eficiente de la energía, ya que carga del 0 % al 80 % en 1 hora y 16 minutos1.

El lanzamiento de hoy también incluye las primeras baterías extraíbles de Avinox: Avinox RS800 y Avinox RS600. Tanto si el ciclista se desplaza al trabajo como si desea explorar recorridos de larga distancia, las baterías pueden retirarse fácilmente para cargarlas mediante un sencillo sistema de liberación rápida, lo que ofrece la opción de cargar la batería sin mover toda la bicicleta hasta un enchufe. La batería Avinox RS800 cuenta con una alta densidad energética de 200 Wh/kg, pesa solo unos 4 kg y ofrece 800 Wh de energía, mientras que la Avinox RS600 ofrece 600 Wh de energía y pesa apenas 2.96 kg,1 lo que la hace adecuada para recorridos diarios cortos.

La batería Avinox RS600 también se puede montar externamente en el cuadro de la bicicleta de modo que funcione como una segunda batería, ampliando notablemente la distancia y el tiempo de pedaleo de los ciclistas y disipando el miedo a quedarse sin batería durante el paseo.

Control y navegación con un solo vistazo

Avinox también presenta dos pantallas de control nuevas: Avinox DP100-F y DPC100. Estas pantallas de control OLED a color de 2 pulgadas garantizan rendimiento, incluso en condiciones de lluvia y en rutas con barro. Entre las nuevas funciones se incluyen:

Navegación de rutas: Los ciclistas pueden importar rutas desde aplicaciones de planificación de rutas de terceros a la aplicación Avinox Ride, y estas rutas se enviarán a la pantalla de control, que proporcionará indicaciones giro a giro y alertas durante todo el recorrido. La ruta se puede guardar en la pantalla para usarla de nuevo.

Ajustes del rango basados en la frecuencia cardíaca: Los ciclistas pueden emparejar un monitor de frecuencia cardíaca, establecer un rango objetivo de frecuencia cardíaca, y el nivel de asistencia se ajustará para mantener la frecuencia cardíaca del ciclista dentro de ese rango. Si la frecuencia cardiaca supera el rango, el motor aumentará la asistencia para ayudar al ciclista a reducir el esfuerzo, y si la frecuencia cardiaca es baja, el motor disminuirá la asistencia para que el ciclista tenga que aumentar su propio esfuerzo y potencia. Esta función también estará disponible en la versión DP100 lanzada anteriormente.

Integración con el ecosistema Buscar de Apple: Después de vincular la bicicleta con la aplicación Buscar de Apple, los usuarios pueden comprobar la ubicación de la bicicleta y el nivel de batería, o activar un sonido para localizarla en cualquier momento (solo disponible con la pantalla DPC100).

Aplicación Avinox Ride

La última versión de la aplicación Avinox Ride concede a los usuarios aún más control desde el teléfono, incluyendo nuevas funciones como:

Parámetros de conducción personalizados: Según las preferencias y escenarios de conducción, los ciclistas pueden usar la aplicación Avinox Ride para ajustar parámetros como el nivel de asistencia, la asistencia de arranque, la asistencia continua y el par máximo, creando un estilo de conducción único. La disposición de los datos en la pantalla de control también se puede personalizar para ajustar la visualización de parámetros, satisfaciendo las necesidades individuales de visualización de datos.

Sistema de gestión de salud (HMS): Al detectar un fallo en el sistema de propulsión, se mostrará una alerta en la pantalla de control y sonará un pitido para notificar al ciclista. Cualquier estado de error puede verificarse, diagnosticarse y resolverse a través de la aplicación.

Alertas de movimiento anormal: Al vincular la bicicleta con un teléfono mediante Bluetooth, los usuarios pueden activar la función de desbloqueo por Bluetooth para desbloquear automáticamente la bicicleta al aproximarse. Además, la función de protección de la bicicleta en la aplicación puede enviar una notificación al usuario en caso de un movimiento anormal de la bicicleta.

La conectividad superior de Avinox

El diseño de los sistemas Avinox ofrece interoperabilidad, lo que permite utilizar componentes clave de Avinox en diferentes modelos de Avinox. Los motores, las baterías y las pantallas táctiles de nueva generación son compatibles e intercambiables con los de la generación anterior, y viceversa.

Disponibilidad

Para posibles colaboraciones comerciales, póngase en contacto con: sales@avinox-ebike.com

Para más información, por favor visite www.avinox-ebike.com .

Calidad certificada y soporte global

Los componentes del sistema de propulsión Avinox han sido rigurosamente probados y certificados por organizaciones autorizadas, como TÜV SÜD y TÜV Rheinland1. La red global de más de 20 centros de servicio de Avinox garantiza que los ciclistas dispongan de acceso a un soporte rápido y profesional.

1Todos los datos se probaron en condiciones controladas. La experiencia real podría variar. Para obtener más detalles, consulte www.avinox-ebike.com .

About AvinoxAvinox es una empresa especializada en sistemas para bicicletas eléctricas que desarrolla tecnología integrada para impulsar la próxima generación de e-bikes. Como creadora del galardonado sistema de accionamiento para e-bikes Avinox, la empresa desarrolla sistemas y productos que trabajan conjuntamente para ofrecer una experiencia de conducción natural y con gran capacidad de respuesta. Avinox representa una nueva generación de proveedores de sistemas para e-bikes, centrada en la integración fluida, la eficiencia y las capacidades digitales, impulsada por tecnología de vanguardia y un diseño cuidado. Con un firme compromiso con la excelencia tecnológica y un rendimiento sin concesiones, Avinox desafía los estándares de la industria y redefine la forma en que se construye una e-bike. Los principales fabricantes de bicicletas de todo el mundo han adoptado la visión de la empresa y se han asociado con Avinox para dar forma al futuro de la movilidad eléctrica.

Para más información, visite:Sitio web: www.avinox-ebike.comInstagram: https://www.instagram.com/avinoxebikeFacebook: https://www.facebook.com/avinoxebikeYouTube: https://www.youtube.com/@AvinoxeBike

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