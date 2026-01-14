(Información remitida por la empresa firmante)

- AWOL Vision anuncia al mariscal de campo de la NFL Kirk Cousins como embajador de la marca tras su debut en CES 2026

SHENZHEN, China, 14 de enero de 2026/PRNewswire/ -- AWOL Vision, líder mundial en tecnología audiovisual de última generación, anunció al mariscal de campo de la NFL, Kirk Cousins, como su Embajador de Marca, representando tanto a AWOL Vision como a su submarca premium, Valerion. La colaboración se estrena en CES 2026 junto con el lanzamiento de la serie Aetherion, la nueva línea de proyectores de alcance ultracorto (UST) de AWOL Vision.

Conocido por su precisión, preparación y liderazgo en el campo, Kirk Cousins encarna una búsqueda incansable de la excelencia que refleja el compromiso de AWOL Vision con el diseño de tecnología innovadora, centrada en el usuario y con atención al detalle. Fuera del campo, valora los rituales de tranquilidad y el tiempo en familia, lo cual se alinea con la filosofía de la marca de diseñar tecnología que eleva la vida diaria más allá de lo esperado, convirtiendo los hogares en espacios donde la maravilla se despliega de forma natural.

"Me encanta cómo AWOL Vision hace que cada momento en casa se sienta vívido e intenso. La claridad y la escala te sumergen en la acción, ya sea un gran partido, una noche de cine o una reunión con familiares y amigos. Se trata de crear momentos impactantes con una experiencia verdaderamente inmersiva", explicó Cousins.

"Nos entusiasma dar la bienvenida a Kirk a la familia de AWOL Vision", afirmó Andy Zhao, fundador y consejero delegado de AWOL Vision. "Para AWOL Vision, el hogar es el lugar donde se concentra la vida, y la maravilla comienza con la forma en que vives. En un mundo donde la tecnología a menudo nos distrae de las conexiones de la vida real, nos centramos en crear experiencias hogareñas que se sientan sencillas, inmersivas y llenas de vida", añadió Andy.

Esta colaboración invita a los entusiastas del deporte a una nueva era de visualización con la serie Aetherion, que ofrece una claridad a nivel de píxel en una pantalla de 200 pulgadas para capturar momentos decisivos en un impresionante 4K. Su innovador rendimiento de nivel de negro y la eliminación del efecto arcoíris garantizan un contraste excepcional y una fluidez de movimiento para una acción trepidante, llevando la inmersión de un estadio a casa.

Más allá de los deportes, la tecnología se adapta intuitivamente a películas, videojuegos y reuniones, integrándose a la perfección en diversos estilos de vida. "Diseñamos para tu estilo de vida", añadió Zhao. "Nuestros productos se adaptan a tus hábitos y espacios, convirtiendo la tecnología en una parte natural de las experiencias significativas de la vida".

Descubra la serie Aetherion y la colaboración con Kirk Cousins: https://awolvision.com/pages/awol-2026-nfl.

Acerca de AWOL Vision

Fundada en 2020, AWOL Vision es un fabricante líder de soluciones audiovisuales innovadoras, especializado en el desarrollo de proyectores láser RGB. Con el objetivo de revolucionar la experiencia del cine en casa, AWOL Vision ofrece tecnologías de proyección de vanguardia que ofrecen una calidad de imagen, claridad e inmersión inigualables. Con sede en Delray Beach, Florida, AWOL Vision es la marca matriz de Valerion.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2859239/AWOL_Vision___Valerion_Brand_Ambassador_Kirk_Cousins.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/awol-vision-anuncia-al-mariscal-de-campo-de-la-nfl-kirk-cousins-como-embajador-de-la-marca-302661097.html