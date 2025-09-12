Axera debuta en IAA Mobility 2025 con el lanzamiento mundial de la solución ADAS basada en M57

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 12 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Axera, desarrollador chino líder de chips de IA, debutó en IAA Mobility este año con el lanzamiento global de una solución ADAS basada en su SoC M57, con el objetivo de revolucionar el mercado mundial de ADAS.

Axera M57: ADAS de última generación para fabricantes de equipos originales (OEM) globales

Esta solución, desarrollada por Axera en colaboración con STRADVISION, empresa líder en percepción visual con IA, es compatible con el mercado global de ADAS.

Se trata de una solución de demostración integral de percepción frontal. Utilizando el SoC M57 como procesador principal, la demostración está equipada con una cámara de alta definición de 8 megapíxeles con un campo de visión horizontal de 120 grados. Incorpora los algoritmos de percepción visual 3D de STRADVISION para ofrecer funciones como detección de objetos estáticos, detección de vehículos/peatones, detección de límites de carril/carretera, reconocimiento de señales de tráfico/semáforos y detección de espacio libre. El sistema admite la implementación de funciones ADAS L2 como AEB, ACC y LCC.

Aprovechando el excelente rendimiento del M57, esta solución puede operar con un consumo de energía ultrabajo. Sus capacidades de detección y procesamiento están específicamente optimizadas para un consumo de energía ultrabajo, lo que la convierte en una oferta altamente competitiva para el mercado global de ADAS.

Fundamentalmente, la solución también cumple con los próximos requisitos regulatorios AEB de China y con los principales estándares internacionales de seguridad funcional, lo que la posiciona como una plataforma competitiva a nivel mundial. La adopción temprana por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM) ya está asegurada, y se prevé la producción en masa en 2026.

La serie Axera M57 supone una innovación radical en rendimiento:

La NPU patentada AXNeutron ofrece hasta 10 TOPS con aceleración nativa para modelos BEV (Vista Aérea).

El AXProton AI-ISP, también de desarrollo propio, mejora el rango dinámico y la imagen en condiciones de poca luz, a la vez que minimiza la latencia, ofreciendo una entrada visual de alta resolución optimizada para sistemas de percepción y planificación.

La optimización avanzada de la potencia permite operar a tan solo 3,5 W a una temperatura de unión de 125 °C, satisfaciendo así las demandas de gestión térmica y consumo energético de las plataformas EV e ICE.

Para alinearse con los estándares de seguridad y regulatorios globales, la serie M57 está construida sobre un marco de cumplimiento integral:

Su MCU integrado con isla de seguridad de hardware integrada permite una seguridad funcional según los estándares ASIL-B y ASIL-D.

La cadena de herramientas cumple con la norma ISO/SAE 21434 y es compatible con una amplia gama de normativas internacionales de ciberseguridad y seguridad de automoción.

La compatibilidad con sistemas ADAS de producción incluye un sistema de visión frontal monocromático de 8 MP (retrocompatible con sensores de 2 MP) y un controlador de dominio de conducción y estacionamiento integrado 5R5V.

Con el kit de desarrollo integral de hardware/software de Axera, los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores de primer nivel pueden completar la migración de sistemas y la producción en masa en tan solo 4,5 meses.

Conozca a Axera en IAA Mobility 2025

Axera se centra estratégicamente en el sector de los chips inteligentes para automóviles. La compañía ha lanzado varias generaciones de procesadores de IA para vehículos, que ya se producen en masa y se implementan en vehículos de marcas nacionales, de empresas conjuntas y emergentes. Con cientos de miles de chips enviados, Axera ha consolidado una sólida trayectoria en la producción a gran escala. Ahora, aprovechando la ola global de inteligencia en automoción, Axera se globaliza para impulsar la próxima generación de vehículos inteligentes en todo el mundo.

En la feria de este año, Axera presenta una serie de chips y plataformas de desarrollo para vehículos inteligentes, junto con hardware y software de conducción autónoma desarrollados en colaboración con socios.

Estos representan los productos y soluciones clave de Axera que potencian la inteligencia de la movilidad inteligente.

CONTACTO: RR.PP. Axera: axerapr@axera-tech.com Ventas de automóviles: auto@axera-tech.com Automóviles MKT:automkt@axera-tech.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/axera-debuta-en-iaa-mobility-2025-con-el-lanzamiento-mundial-de-la-solucion-adas-basada-en-m57-302554667.html