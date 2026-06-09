Aztelekom logra conectividad de banda ancha casi a nivel nacional gracias a Huawei

(Información remitida por la empresa firmante)

- Gracias al apoyo de Huawei, Aztelekom logra una conectividad de banda ancha casi a nivel nacional a través de "Online Azerbaijan"

BAKÚ, Azerbaiyán, 9 de junio de 2026/PRNewswire/ -- Aztelekom, parte de la empresa AZCON Holding, ha dado a conocer hoy junto a Huawei que la estrategia nacional de conectividad de banda ancha "Online Azerbaijan" ha cubierto el 99,7% de Azerbaiyán.

Hasta 3 millones de hogares y empresas, tanto en las principales ciudades como en pueblos remotos, ya cuentan con acceso completo a Internet de alta velocidad y servicios digitales, y 2 millones de ellos se conectaron en los últimos dos años. Hoy en día, prácticamente la totalidad de los 10,45 millones de habitantes del país tienen acceso a Internet de alta velocidad.

"Abordamos esta iniciativa no solo como una actualización tecnológica, sino como una inversión estratégica destinada a reducir la desigualdad digital, garantizar el acceso equitativo a los servicios digitales y facilitar la transformación digital de los servicios públicos", declaró Hasan Omarov, consejero delegado de Aztelekom. "El megaproyecto 'Online Azerbaijan' es una de las mayores iniciativas de infraestructura en la historia de nuestro país. Por primera vez, los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, tienen acceso equitativo a servicios de internet de alta velocidad y fiables, así como a las mismas oportunidades digitales. El alto potencial técnico de Huawei, sus soluciones innovadoras y su probada capacidad para ejecutar proyectos a gran escala han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la infraestructura digital de Azerbaiyán. Partiendo de la base del megaproyecto 'Online Azerbaijan', el despliegue de tecnologías avanzadas como 10G y 50G PON permitirá ofrecer servicios de banda ancha ultrarrápidos, fiables y de alta capacidad a hogares y empresas en un futuro próximo".

Lanzada en el año 2021 a través del Ministerio de Desarrollo Digital y Transporte, la iniciativa "Online Azerbaijan" está alineada con los objetivos gubernamentales de aumentar las velocidades promedio de Internet en una red de banda ancha estable a 50 Mbps para 2025. En el marco de su programa de inclusión digital TECH4ALL Huawei ha desempeñado un papel clave en la construcción de infraestructura, incluida la conexión de algunas de las aldeas más remotas del país con soluciones de fibra gigabit totalmente óptica.

"Huawei está comprometida con el uso de sus tecnologías y soluciones destinadas a reducir la brecha digital y construir un mundo digital inclusivo y sostenible", indicó Cui Yangyang, director de la Oficina del Programa TECH4ALL de Huawei. "Garantizar que todos tengan acceso a internet de alta velocidad, independientemente de su ubicación, abre oportunidades para todos los ciudadanos y les permite contribuir a la creciente economía digital y al próspero futuro del país".

Las soluciones de telecomunicaciones totalmente ópticas de Huawei se centran en la creación de una infraestructura integral que sustituye la conmutación eléctrica tradicional por tecnologías ópticas para satisfacer las demandas de alto ancho de banda y baja latencia.

Los objetivos del proyecto se establecieron siendo acordes a la densidad de población, el potencial de infraestructura y los indicadores sociales de cada una de las 14 regiones económicas de Azerbaiyán. Al inicio del proyecto, la velocidad media de internet en Azerbaiyán era de tan solo 11,7 Mbit/s, cifra que se multiplicó por más de siete hasta alcanzar los 88,84 Mbit/s en 2025. Este progreso es resultado directo del despliegue de una infraestructura de fibra óptica robusta y a gran escala, que incluye la sustitución completa de las antiguas redes de cobre por fibra óptica. En tan solo un año, Azerbaiyán ascendió nueve puestos en el Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico de la ONU, entrando por primera vez en el nivel superior de gobernanza digital en 2025.

El proyecto se ha presentado como caso práctico en diversos eventos especializados a lo largo de varios años. Además, ha ganado cinco premios internacionales y ha sido publicado como un caso de negocio ejemplar por Harvard Business Review Türkiye y en el libro Principios del Marketing Moderno de Philip Kotler.

Anteriormente, muchas zonas rurales de Azerbaiyán tenían acceso limitado a la conectividad moderna y a los servicios digitales. En pueblos de montaña remotos y tradicionales como por ejemplo Khinalig, la introducción de conectividad de alta velocidad y fiable ha mejorado significativamente las oportunidades locales, apoyando a las pequeñas y medianas empresas, impulsando el turismo y permitiendo a los artesanos locales compartir sus artesanías tradicionales con una audiencia global a través de transmisiones en directo. La mejora de la conectividad también ha ampliado el acceso a la educación en línea para las escuelas rurales, contribuyendo a reducir la brecha digital y proporcionando a los estudiantes rurales mayor acceso y oportunidades de aprendizaje comparables a las de sus compañeros urbanos.

Además de la educación en línea, se están implementando proyectos de telemedicina y ciudades inteligentes en todo el país. En su próxima fase, el proyecto "Online Azerbaijan" se centrará en extender la tecnología 5G y el Internet de las Cosas a las regiones más remotas, haciendo especial hincapié en la eficiencia energética y la adopción de tecnologías verdes.

Acerca de TECH4ALL

TECH4ALL es la iniciativa y el plan de acción a largo plazo de Huawei para la inclusión digital. Impulsada por tecnologías innovadoras y alianzas estratégicas, TECH4ALL busca crear un mundo digital inclusivo y sostenible: https://www.huawei.com/en/tech4all

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