- Ballard lanzará la pila de combustible FCmove-SC en Busworld: mejor rendimiento y menor coste del ciclo de vida en el camino hacia la paridad con el diésel

Nueva pila de combustible diseñada para impulsar autobuses urbanos: menor coste, integración simplificada del vehículo, servicios de flota más inteligentes y mayor seguridad

VANCOUVER, BC, 18 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP) (TSX: BLDP) presentará su módulo de celda de combustible para transporte público de nueva generación, el FCmove-SC, en Busworld, Bruselas, del 4 al 9 de octubre de 2025. Diseñado para el transporte público urbano, el FCmove-SC se basa en la familia FCmove de Ballard, líder en el mercado, para ofrecer mayor potencia sostenida, integración simplificada del vehículo, mejor rendimiento en servicio y menor coste del ciclo de vida como parte de la hoja de ruta de Ballard hacia la paridad del diésel.

"El FCmove-SC es el producto más reciente de la nueva plataforma de productos principales de Ballard, que consolida avances más amplios que abordan el principal desafío de la industria: reducir la brecha en la paridad del coste de propiedad con los sistemas diésel tradicionales", afirmó Kevin Colbow, vicepresidente sénior y director de tecnología de Ballard. "El diseño de celdas de combustible reduce significativamente la complejidad de la integración para los fabricantes de autobuses, a la vez que mejora el coste de vida útil y el rendimiento para los operadores de transporte público".

El FCmove-SC ofrece varias mejoras para fabricantes y operadores de autobuses:

Aumento del 30% en la potencia del sistema (al final de su vida útil) con mayor durabilidad, temperaturas de funcionamiento y de arranque por congelación, y mayor densidad de potencia.

Aumento del 25% en la densidad de potencia volumétrica gracias a la integración del encapsulado CC/CC.

Temperatura máxima de salida del radiador un 25% mayor (60°C → 75°C), lo que simplifica la gestión térmica del vehículo.

Reducción del 40% en el número total de piezas.

Menor coste del ciclo de vida, mejor rendimiento El FCmove-SC tiene como objetivo una capacidad de potencia máxima de al menos 75 kW, optimizada para una producción constante en servicio y mayores márgenes térmicos para una mayor eficiencia. Estas características permiten menores requisitos de refrigeración y proporcionan más calor residual aprovechable para la calefacción de la cabina; todo ello con el objetivo de reducir el coste operativo y permitir un coste total de propiedad competitivo en comparación con los sistemas diésel tradicionales. Los subsistemas eficientes permiten una vida útil esperada de aproximadamente 25.000 horas de operación en ciclos de trabajo de tránsito estándar.

Integración más sencilla Al internalizar el convertidor CC/CC y el controlador de potencia, el FCmove-SC consolida la funcionalidad en un paquete más pequeño y fácil de mantener. Menos interfaces externas y piezas enrutables simplifican la integración del tren motriz y reducen los requisitos de diagnóstico y mantenimiento preventivo.

Servicios inteligentes Ballard está actualizando sus servicios de flota para integrar el FCmove-SC con mantenimiento predictivo y análisis. Las comunicaciones a bordo y el portal FCServiceCloud Customer Insight de Ballard permiten flujos de trabajo de mantenimiento preventivo y predictivo, lo que ayuda a los operadores a maximizar el tiempo de actividad y reducir los costes de soporte del ciclo de vida.

Seguridad mejorada La seguridad mejorada es fundamental para la arquitectura FCmove-SC, que incorpora características de seguridad líderes en la industria. El compartimento de la pila PEM incorpora una nueva geometría interna que inhibe los riesgos relacionados con el hidrógeno. Esta medida de seguridad pasiva reduce la dependencia de las características de seguridad activa convencionales, como sensores y controles de software.

Rendimiento comprobado en campo El nuevo FCmove-SC se basa en la amplia experiencia de Ballard en carretera. En Europa, Ballard ha desplegado más de 850 vehículos en ciudades del continente. El módulo FCmove-HD de Ballard se ha producido, escalado y operado con éxito a lo largo de casi cien millones de kilómetros de servicio. Esta base operativa líder en el mercado ha dado forma al nuevo diseño, arquitectura y subsistemas de componentes de FCmove-SC, lo que se traduce en un menor coste total de propiedad para los operadores de transporte.

"Nuestro objetivo es implementar medidas prácticas y medibles que acerquen los autobuses de pila de combustible a la paridad con el diésel", comentó David Mucciacciaro, vicepresidente sénior y director comercial. "Nos beneficiamos de la mayor experiencia operativa en el segmento de autobuses y de los conocimientos adquiridos de nuestros clientes para ofrecer una solución que simplifica la integración de los vehículos y reduce los costes operativos y de mantenimiento, con el respaldo de servicios que mantienen las flotas en funcionamiento de forma fiable.

Ballard exhibirá el FCmove-SC y otras soluciones de transporte en el pabellón 9, stand 579 de Busworld, en la Expo de Bruselas, del 4 al 9 de octubre. Las demostraciones son por invitación; los operadores de transporte y fabricantes de equipos originales (OEM) interesados en programar una cita deben contactar con el equipo de marketing de Ballard.

Acerca de Ballard Power Systems La visión de Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP) es proporcionar energía de celdas de combustible para un planeta sostenible. Las celdas de combustible PEM de cero emisiones de Ballard permiten la electrificación de la movilidad, incluyendo autobuses, camiones comerciales, trenes, embarcaciones y energía estacionaria. Para obtener más información sobre Ballard, visite www.ballard.com .

