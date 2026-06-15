Bambu Lab alcanza sus precios más bajos en la historia -- incluidos los primeros descuentos sobre la P2S, la H2S y la H2

(Información remitida por la empresa firmante)

Las ofertas del 4.º aniversario se extienden del 15 de junio al 15 de julio en EE. UU., la UE, el Reino Unido, Canadá y Australia — con precios mínimos históricos en los modelos P1S, P2S, H2S, H2D y H2C, un cupón gratuito para suscriptores, ofertas flash semanales y un sorteo que devuelve el importe íntegro de su pedido.

AUSTIN, Texas, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Bambu Lab ha anunciado hoy sus Ofertas del 4.º Aniversario, con los precios más bajos hasta la fecha en cinco series insignia de impresoras 3D, incluidos los primeros descuentos aplicados sobre los modelos P2S, H2S y H2C. Las ofertas se prolongan durante un mes completo, del 15 de junio al 15 de julio de 2026, en sus tiendas en línea de EE. UU., la UE, el Reino Unido, Canadá y Australia, e incluyen también un catálogo completo de descuentos en filamentos y accesorios, ventas flash semanales y tres sorteos independientes en los que el ganador recibe el reembolso íntegro de su pedido. Para quienes se preguntan: «¿Es este el momento adecuado para comprar?» — durante los próximos 30 días, la respuesta es sí.

Los clientes pueden registrarse hoy en https://eu.store.bambulab.com/pages/anniversary-sale para ser los primeros en recibir notificación cuando comiencen las ofertas y desbloquear un cupón exclusivo.

¿Por qué comprar durante estas ofertas?

Precios mínimos históricos en cinco familias de impresoras. Las impresoras 3D P1S, P2S, H2S, H2D y H2C han alcanzado cada una su precio más bajo desde su lanzamiento. Los modelos P2S y H2C nunca habían tenido descuento hasta ahora.

Las impresoras 3D P1S, P2S, H2S, H2D y H2C han alcanzado cada una su precio más bajo desde su lanzamiento. Los modelos P2S y H2C La ventana de Subscribe & Save cierra el 15 de junio a las 12:00 UTC. Los clientes que se suscriban al boletín del aniversario antes del inicio de las ofertas recibirán un cupón de bonificación válido en filamentos, accesorios, Maker's Supply, Cyberbrick, piezas de repuesto y materiales. El cupón solo es válido durante las ofertas y caduca el 15 de julio. El ahorro varía según la región (hasta 20 USD para clientes de EE. UU.; véase el desglose completo más adelante).

Los clientes que se suscriban al boletín del aniversario antes del inicio de las ofertas recibirán un cupón de bonificación válido en filamentos, accesorios, Maker's Supply, Cyberbrick, piezas de repuesto y materiales. El cupón solo es válido durante las ofertas y caduca el 15 de julio. El ahorro varía según la región (hasta 20 USD para clientes de EE. UU.; véase el desglose completo más adelante). Una oportunidad de recuperar su dinero. Con una sola suscripción por correo electrónico participará en las tres rondas del Lucky Anniversary Draw. Los premios incluyen el reembolso íntegro de un pedido ganador, un Bambu X2D Combo y lotes de filamentos y hotends. Fechas de los sorteos: 25 de junio, 9 de julio y 16 de julio.

Con una sola suscripción por correo electrónico participará en las tres rondas del Lucky Anniversary Draw. Los premios incluyen el reembolso íntegro de un pedido ganador, un Bambu X2D Combo y lotes de filamentos y hotends. Fechas de los sorteos: 25 de junio, 9 de julio y 16 de julio. Las ofertas flash desaparecen en 48 horas. A lo largo de la campaña se celebrarán cinco rondas de ventas flash de 48 horas sobre filamentos, accesorios y Maker's Supply. Las existencias se asignan por riguroso orden de llegada y no se reponen una vez agotadas. Las ofertas flash no son acumulables con otras promociones.

A lo largo de la campaña se celebrarán cinco rondas de ventas flash de 48 horas sobre filamentos, accesorios y Maker's Supply. Las existencias se asignan por riguroso orden de llegada y no se reponen una vez agotadas. Las ofertas flash no son acumulables con otras promociones. Los compradores de la serie H consiguen el doble de puntos de fidelidad. Cualquier H2S, H2D o H2C adquirida durante el periodo de aniversario acumula 2× créditos para pedidos futuros. Condiciones completas en bambulab.com/policy/credits.

Descuentos máximos en impresoras por mercado

Resumen de todas las ventajas

Todas las ventajas activas durante las ofertas, qué está disponible, qué obtiene y cómo desbloquearlas:

Descuentos en todas las categorías de productos

Acerca de Bambu Lab

Bambu Lab es una empresa de tecnología de consumo especializada en impresoras 3D de escritorio. Sus impresoras 3D de última generación ofrecen una experiencia premium y repleta de funciones a una comunidad global de makers, con el objetivo de derribar las barreras entre el mundo digital y el físico y llevar la creatividad a un nuevo nivel. Bambu Lab vende sus impresoras 3D, filamentos y accesorios en su sitio web oficial, atendiendo a clientes en más de 30 países.Más información en bambulab.com

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