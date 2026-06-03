El Banco Nacional de Georgia lanza un sistema de pagos RTGS modernizado con Montran

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma mejorada fortalece la resiliencia, la escalabilidad y la preparación para la norma ISO 20022, y gracias a ello impulsa el ecosistema financiero de próxima generación de Georgia

LinkedIn: enlace empresarial de Montran

TBILISI, Georgia, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Banco Nacional de Georgia (NBG), en asociación con Montran, lanza con éxito su Sistema Automatizado de Transferencias (ATS) mejorado, una plataforma modernizada de Liquidación Bruta en Tiempo Real (RTGS) que se ha diseñado con el fin de admitir la mensajería ISO 20022, pagos en tiempo real, procesamiento 24/7 y una mayor resiliencia de la infraestructura nacional de pagos, lo que marca un hito importante en una colaboración que abarca más de 25 años.

La plataforma actualizada mejora el rendimiento del procesamiento, la gestión de la liquidez, la resiliencia operativa, la escalabilidad y la eficiencia, al mismo tiempo que se alinea con los estándares internacionales, incluyendo ISO 20022. La solución, que se encuentra disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dispone de una arquitectura modernizada, mejoras en el procesamiento en tiempo real, capacidades de compensación masiva y funciones de interoperabilidad mejoradas que tienen como finalidad poder respaldar el ecosistema financiero en evolución de Georgia.

Como parte del programa de modernización más amplio, Montran está implementando a su vez un Sistema de Pagos Instantáneos (IPS) para transacciones en tiempo real, una solución IPS Proxy para simplificar el direccionamiento de pagos y mejorar la experiencia del usuario para el Banco Nacional de Georgia.

"La modernización de nuestra infraestructura de pagos es un paso fundamental que tiene como finalidad poder dar una respuesta a las necesidades cambiantes del ecosistema financiero de Georgia", declaró Ekaterine Galdava, vicegobernadora del Banco Nacional de Georgia. "Esta actualización fortalece la resiliencia, la escalabilidad y la preparación para el futuro de la infraestructura nacional de pagos de Georgia".

"El proyecto es un testimonio de la asociación estratégica a largo plazo que Montran ha tenido con el Banco Nacional de Georgia durante más de dos décadas", afirmó Keith Esca, director ejecutivo de Montran. "De forma conjunta, estamos ayudando a construir una infraestructura financiera moderna, resiliente y preparada para el futuro, que esté alineada con los estándares internacionales y las necesidades cambiantes que presenta el mercado".

El éxito de la puesta en marcha sirve para fortalecer aún más la colaboración a largo plazo entre Montran y NBG y refuerza el compromiso de ambas organizaciones para promover la modernización de pagos y la innovación financiera en Georgia. Montran avanza además en la implementación del Sistema de Pago Instantáneo, que está previsto entre en funcionamiento a finales de 2026.

Acerca de Montran

Montran es el proveedor líder de soluciones de infraestructura para pagos y mercados de capitales, prestando servicios a las principales instituciones financieras del mundo con instalaciones y operaciones en más de 90 países. Descubra más a través de la página web sita en www.montran.com

Acerca del Banco Nacional de Georgia

El Banco Nacional de Georgia es el banco central y la autoridad monetaria del país, responsable de mantener la estabilidad financiera y de precios, promover una infraestructura eficiente del mercado financiero y apoyar el desarrollo sostenible del sistema financiero de Georgia.

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