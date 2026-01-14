BankPro anuncia asociación con McLaren Endurance Racing en el Campeonato Mundial de Resistencia

(Información remitida por la empresa firmante)

- BankPro anuncia asociación con McLaren Endurance Racing en su participación en el Campeonato Mundial de Resistencia

NASSAU, Bahamas, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- BankPro se enorgullece de anunciar su asociación con las ambiciones de resistencia de Racing, asociándose con el McLaren United Autosports WEC Hyper Team, la entrada oficial de McLaren Racing en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) de la FIA.

Esta colaboración aúna alto rendimiento, innovación y precisión, valores fundamentales tanto para BankPro como para el ecosistema de McLaren Racing. Con el regreso de McLaren a la cima del automovilismo de resistencia, BankPro apoya un proyecto que combina tradición con ingeniería de vanguardia y una visión audaz de futuro.

Un legado forjado en Le Mans, un futuro forjado por la resistencia

La historia de McLaren en las carreras de resistencia está marcada por momentos inolvidables, ninguno más emblemático que las 24 Horas de Le Mans, donde McLaren logró una legendaria victoria en su debut. Hoy, McLaren se prepara para su próximo capítulo decisivo.

Preparado para competir en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA a partir de 2027, el Hypercar representa el regreso de McLaren a la competición mundial de resistencia con una clara filosofía de priorizar el rendimiento.

Matt Dennington, director comercial conjunto, McLaren Racing, comentó, "A medida que cobramos impulso antes de nuestro debut en el WEC el próximo año, es fantástico dar la bienvenida a BankPro como Socio Oficial junto con un grupo de socios líderes en la industria".

"Esta asociación refleja todo lo que representa BankPro", declaró Paolo Broccardo, consejero delegado de BankPro. "Las carreras de resistencia se basan en la precisión, la resiliencia y el rendimiento al máximo nivel a lo largo del tiempo. Estos son los mismos principios que guían el desarrollo de nuestras soluciones de banca digital. Apoyar el regreso de McLaren a la cima del automovilismo de resistencia no se trata solo del rendimiento en la pista, sino de respaldar una visión a largo plazo impulsada por la innovación, la disciplina y la excelencia".

Acerca de BankPro

BankPro es una marca de banca digital privada que ofrece soluciones financieras seguras y flexibles tanto para particulares como para empresas. La plataforma ofrece cuentas multidivisa, cuentas corrientes personales, cuentas de ahorro, transferencias internas fluidas y servicios bancarios a medida, complementados con tarjetas de crédito y/o débito premium para una gestión de gastos global más cómoda. Basada en tecnología avanzada y un enfoque centrado en el cliente, BankPro ofrece una banca eficiente, moderna y sin fronteras.

BankPro – sitio web oficial

Acerca de McLaren Racing

McLaren Racing fue fundado por el piloto de carreras Bruce McLaren en 1963. El equipo participó en su primera carrera de Fórmula 1 en 1966. Desde entonces, McLaren ha ganado 23 campeonatos mundiales de Fórmula 1, más de 200 Grandes Premios de Fórmula 1, las 500 Millas de Indianápolis en tres ocasiones y las 24 Horas de Le Mans en su debut.

McLaren Racing compite en cuatro categorías de carreras. El equipo participa en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA con los pilotos de McLaren Mastercard F1 Lando Norris y Oscar Piastri, en la NTT INDYCAR SERIES con los pilotos de Arrow McLaren Pato O'Ward, Nolan Siegel y Christian Lundgaard, y en la F1 Academy con las integrantes del Programa de Desarrollo de Pilotos Ella Lloyd y Ella Stevens. El equipo también compite en el Campeonato de Simulación de Carreras de F1 como McLaren Shadow.

McLaren es un defensor de la sostenibilidad en el deporte y firmante del Compromiso de Acción Climática del Deporte de las Naciones Unidas. Se compromete a lograr cero emisiones netas para 2040 y a fomentar una cultura diversa e inclusiva en la industria del deporte del motor.

McLaren Racing – sitio web oficial

