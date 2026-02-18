(Información remitida por la empresa firmante)

-Barbados será sede de la Semana de la Sostenibilidad de IDB Invest 2026, centrada en la movilización de la inversión privada

BRIDGETOWN, Barbados, 18 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- IDB Invest anunció hoy que la Semana de la Sostenibilidad 2026 (SW26) se celebrará del 26 al 28 de mayo de 2026 en Bridgetown, Barbados. Celebrada por primera vez en el Caribe, el evento es la principal plataforma de IDB Invest para movilizar inversión privada en proyectos resilientes en América Latina y el Caribe.

La Semana de la Sostenibilidad de IDB Invest 2026 reunirá a inversionistas, empresas y patrocinadores de proyectos en torno a oportunidades de inversión y soluciones financieras prácticas. Al reunir a proveedores de capital y emprendedores, el foro apoya el desarrollo y la financiación de proyectos en áreas como la resiliencia, la infraestructura, las soluciones basadas en la naturaleza y la creación de empleo.

"Los bancos multilaterales de desarrollo desempeñan un papel fundamental en la movilización de capital privado a gran escala", afirmó Ilan Goldfajn, director general del Grupo IDB. "A través de IDB Invest+ y nuestro modelo de negocio "Originar para Compartir", planeamos movilizar más capital y acelerar la ejecución, creando carteras de proyectos, compartiendo el riesgo y conectando a los inversionistas con proyectos listos para implementarse. La celebración de la Semana de la Sostenibilidad en el Caribe por primera vez subraya la creciente relevancia de la región para la inversión privada".

"Con el apetito de los inversores por activos sostenibles en niveles récord, la Semana de la Sostenibilidad 2026 representa una oportunidad única para conectar el capital con proyectos de alto impacto en América Latina y el Caribe", explicó James P. Scriven, consejero delegado de IDB Invest. "Este evento, con un enfoque empresarial en su esencia, ofrece una plataforma de alto nivel donde las soluciones de sostenibilidad se transforman en oportunidades financiables que generan resultados para nuestras economías, comunidades y el medio ambiente".

La celebración del foro en Barbados pone de relieve el creciente papel del Caribe como destino para la inversión privada, en particular en infraestructura resiliente.

El evento ha recibido reconocimiento internacional, ganando los Premios Eventex en 2023 y 2025 por su diseño sostenible e innovador. La edición más reciente, celebrada en Manaos, Brasil, reunió a más de 900 participantes presenciales, 14.500 asistentes en línea y 46 organizaciones colaboradoras de todo el mundo.

