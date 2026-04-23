Barbara Palvin con la nueva línea de ropa deportiva SilkContour™ de LILYSILK

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la marca líder mundial de seda dedicada a inspirar a las personas a vivir vidas espectaculares y sostenibles, fue la protagonista de la publicación de Instagram del 15 de abril de la modelo y actriz húngara Barbara Palvin, donde lució prendas de la nueva línea de ropa deportiva SilkContour™ de la marca. Esta aparición aporta una nueva visibilidad a SilkContour™, la innovadora línea de materiales de LILYSILK lanzada el 18 de marzo.

En la publicación, Palvin luce dos conjuntos de SilkContour™ que reflejan el equilibrio de comodidad, libertad de movimiento y diseño refinado de la colección. En uno de ellos, lleva el sujetador SilkContour™ Air Touch y el pantalón SilkContour™ Drape Flow en color café. En el otro, luce el sujetador SilkContour™ Streamline y el legging SilkContour™ Streamline en color negro. Juntos, estos conjuntos presentan SilkContour™ como una extensión natural del lenguaje de diseño de LILYSILK en la ropa deportiva.

Lanzada el 18 de marzo, SilkContour™ es la nueva línea de ropa deportiva de LILYSILK, diseñada para proporcionar una comodidad suave, libertad de movimiento y un ajuste perfecto que se adapta al cuerpo. Haciéndose eco de las propias palabras de Palvin: "Me encanta la comodidad de SilkContour", la línea combina una sensación ligera y flexible con un look elegante para el día a día.

La aparición de Palvin con SilkContour™ también refuerza su continua relación con la marca. En agosto de 2025, lució un conjunto completo de LILYSILK durante el Festival de Cine de Venecia. En noviembre de 2025, volvió a ser vista con LILYSILK durante la Semana de la Moda de París. En febrero de 2026, Palvin también compartió una publicación en Instagram en la que aparecía con la camisa de seda charmeuse a rayas de LILYSILK. En conjunto, estos momentos reflejan la constante presencia de LILYSILK en diferentes ocasiones y estilos.

Nos entusiasma enormemente ver a Barbara Palvin luciendo SilkContour™, declaró David Wang, consejero delegado de LILYSILK. Barbara ha sido durante mucho tiempo una voz influyente en la defensa de la positividad corporal. Sus curvas naturales y sus medidas poco convencionales en las pasarelas han contribuido a ampliar la percepción de la belleza actual. Este espíritu se alinea perfectamente con SilkContour™, diseñada para seguir las líneas naturales del cuerpo sin comprimir. Apreciamos la confianza y la naturalidad que transmite con su look.

Con SilkContour™, LILYSILK continúa expandiendo su oferta en moda, hogar y estilo de vida, aportando su experiencia en fibras naturales a una nueva categoría. La línea presenta una perspectiva más suave y sofisticada de la ropa deportiva para consumidores que buscan comodidad, versatilidad y un estilo discreto.

Para obtener más información, visite el sitio web oficial de LILYSILK en www.lilysilk.com, y siga a @lilysilk en Instagram y @Lilysilk en Facebook.

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