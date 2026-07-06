(Información remitida por la empresa firmante)

- El empresario holandés Bas Wouters presenta una demanda civil por mala conducta relacionada con el Instituto Cialdini

EERSEL, Países Bajos, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El empresario holandés y experto en diseño conductual Bas Wouters ha presentado una demanda civil en los Países Bajos contra el Dr. Robert Cialdini y varias personas y entidades estadounidenses vinculadas al caso del Instituto Cialdini.

Aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, y los demandados podrían impugnar las acusaciones.

Demanda civil presentada ante un tribunal holandés.

La demanda civil holandesa solicita una indemnización por daños y perjuicios de aproximadamente 31,99 millones de euros. Entre los demandados se encuentran Robert Cialdini, Bobette Gorden, Cialdini Institute LLC, Influence At Work LLC, Samir Patel y Christopher Phelps.

La disputa se refiere al caso del Instituto Cialdini

Según la demanda presentada en los Países Bajos, la disputa se refiere a presuntas irregularidades comerciales, incumplimientos contractuales, cuestiones relacionadas con los accionistas, asuntos de propiedad intelectual y supuestos daños comerciales relacionados con el Instituto Cialdini.

Wouters participó anteriormente en el desarrollo y la expansión internacional del Instituto Cialdini. Según la demanda, el Instituto operaba internacionalmente y contaba con actividades comerciales, una amplia lista de correo y un valor empresarial estimado.

La demanda hace referencia a la transferencia de acciones en disputa.

La citación alega que la posición, la inversión, la participación accionaria y los intereses comerciales relacionados de Wouters se vieron perjudicados por acciones y decisiones de los demandados. La demanda también hace referencia a hechos controvertidos relacionados con la transferencia de la participación mayoritaria de Wouters en el Instituto Cialdini.

El proceso judicial está en curso.

"Ningún tribunal se ha pronunciado aún sobre el fondo de las demandas", declaró Tim Delmée, abogado de Wouters y las entidades holandesas. "Las alegaciones se detallan en la demanda civil holandesa y se abordarán mediante el proceso judicial. Los demandados tendrán la oportunidad de responder ante el tribunal".

Documentos disponibles para su consulta

La demanda civil holandesa, su traducción al inglés y las más de 200 pruebas documentales están disponibles en una página dedicada a la documentación del caso y a los recursos de prensa.

https://cialdinicase.com/

Aviso legal:

Este comunicado se basa en una demanda civil holandesa y sus documentos adjuntos. Ningún tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. Los demandados pueden impugnar las acusaciones y presentar su respuesta ante el tribunal. Esta publicación tiene fines informativos y de referencia para los medios de comunicación, y no constituye acoso, ataque personal ni una solicitud para que terceros contacten con ningún demandado o parte relacionada.

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