Basecamp Research integra los modelos de diseño de antibióticos y vacunas de EDEN en Claude Science

(Información remitida por la empresa firmante)

Gracias a la integración con los modelos EDEN de Basecamp Research, los científicos ahora pueden diseñar antibióticos potentes y priorizar rápidamente los objetivos de las vacunas mediante Claude Science.

LONDRES y CAMBRIDGE, Mass., 30 de junio de 2026/PRNewswire/ -- Basecamp Research anunció hoy que sus modelos EDEN para el diseño de antibióticos y la predicción de objetivos de vacunas ya están disponibles a través de Claude Science, el ecosistema de investigación en ciencias de la vida de Anthropic. Esto permite a los investigadores generar y priorizar candidatos terapéuticos mediante una interfaz conversacional en cuestión de minutos.

Al combinar el razonamiento de Claude con las capacidades de diseño biológico de EDEN, los investigadores ahora pueden pasar directamente de un patógeno a una lista reducida de candidatos a antibióticos de alto rendimiento. Esta capacidad está disponible en Claude.ai, Claude Desktop, Claude Mobile, Claude Code, Cowork y Claude Science a través del directorio de conectores de Anthropic.

El mundo necesita nuevos antibióticos

Las infecciones resistentes a los medicamentos contribuyen a casi 5 millones de muertes al año, pero la industria farmacéutica se ha retirado en gran medida del desarrollo de antibióticos. Se necesitan urgentemente nuevos antibióticos, en particular para los patógenos que se propagan más rápidamente en los países de bajos ingresos, donde el acceso a medicamentos de último recurso es más difícil.

"Los microbios han estado produciendo antibióticos y desarrollando resistencia entre sí durante miles de millones de años", dijo Glen Gowers, cofundador y consejero delegado de Basecamp Research. "EDEN aprendió de esa historia y ahora, a través de Claude, investigadores de todo el mundo pueden diseñar nuevos antibióticos exitosos en minutos, no años".

En colaboración con investigadores de la Universidad de Pensilvania, Basecamp Research demostró que el 97% de los péptidos antibióticos diseñados por EDEN son activos contra patógenos prioritarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando se prueban en el laboratorio. El ganador del Premio Fleming y profesor asociado presidencial César de la Fuente dirigió el trabajo del Grupo de Biología Automática de la UPenn.

Un candidato, EDEN-7, fue probado en ratones infectados con Acinetobacter baumannii multirresistente —un patógeno asociado a brotes hospitalarios en todo el mundo— y demostró una eficacia similar a la de un antibiótico de última generación, a pesar de haber sido generado mediante un proceso de optimización inicial (zeroshot), es decir, sin optimización posterior ni ingeniería iterativa.

"Esta colaboración demuestra cómo los modelos biológicos de vanguardia pueden combinarse con una validación experimental rigurosa para acelerar el descubrimiento de antibióticos", afirmó de la Fuente. "La resistencia a los antimicrobianos es una de las mayores amenazas existenciales para la humanidad, y colaboraciones como esta entre el mundo académico y la industria son cruciales".

Encontrar objetivos para vacunas en minutos

Desarrollar una vacuna contra un patógeno emergente es una carrera contra el tiempo. Identificar qué parte del patógeno atacar suele determinarse empíricamente y puede llevar meses de trabajo de laboratorio. Esta demora a menudo cuesta vidas.

El modelo de diseño de vacunas de EDEN identifica qué proteínas tienen más probabilidades de desencadenar una respuesta inmunitaria protectora, superando a los modelos genómicos comparables. Al integrarlo en Claude, los investigadores pueden describir un problema en lenguaje sencillo y hacer que Claude ejecute un flujo de trabajo de priorización contra la secuencia genética del patógeno. Esto puede reducir varias semanas de investigación por patógeno a una sola conversación.

Una colaboración en crecimiento

"La crisis de los antibióticos y la necesidad de nuevas vacunas son dos de los desafíos de salud pública más importantes de nuestro tiempo", afirmó Jonah Cool, director de Alianzas y Despliegue en Ciencias de la Vida de Anthropic. "Poner EDEN a disposición a través de Claude Science ofrece a los investigadores una nueva forma de explorar y priorizar tratamientos para algunos de los patógenos más peligrosos del planeta".

Desarrollado sobre el conjunto de datos biológicos más grande del mundo

La mayoría de los modelos de IA biológica se entrenan con un conjunto limitado de organismos bien estudiados: aquellos que los científicos ya han catalogado. En cambio, EDEN se entrena con BaseData, la base de datos biológica más grande, de mayor crecimiento y con mayor cantidad de información del planeta.

Para construirlo, Basecamp Research ha realizado expediciones a más de 200 lugares en más de 30 países, tomando muestras de los sitios donde la vida es más extraña y menos comprendida, incluyendo manantiales termales, sedimentos de aguas profundas, hielo polar y mesetas remotas de gran altitud. En el proceso, ha documentado más de un millón de especies nuevas para la ciencia. El resultado es más de 10 mil millones de genes nuevos y aproximadamente diez veces el contenido de todas las bases de datos públicas juntas.

Basecamp Research tiene como objetivo multiplicar por cien el tamaño de BaseData en los próximos dos años a través del Atlas del Billón de Genes, una colaboración con Anthropic, NVIDIA, PacBio y Ultima Genomics diseñada para generar datos genómicos a escala de un billón de genes para el descubrimiento de fármacos impulsado por IA.

La diversidad es el motor del rendimiento de EDEN en una amplia gama de tareas. Cada muestra se recolecta bajo acuerdos de consentimiento informado y reparto de beneficios, de modo que los países y las comunidades que gestionan esta biodiversidad participan del valor que genera, y cada secuencia es rastreable hasta uno de los cientos de permisos específicos de cada país. Esto permite que una parte de los ingresos se destine al país y la comunidad de donde se obtuvieron originalmente los datos, estableciendo un estándar de procedencia de datos que el resto del sector aún no ha alcanzado.

Acerca de Basecamp Research

Basecamp Research se dedica a resolver los principales desafíos en el ámbito de la salud y las ciencias de la vida mediante la exploración de la biología más allá de lo conocido (Beyond Known Biology™). La empresa entrena modelos de IA de vanguardia con BaseData, el mayor conjunto de datos biológicos del mundo, recopilado a través de colaboraciones con más de 200 organizaciones en más de 30 países. Basecamp Research está desarrollando una cartera de terapias y trabaja con socios comerciales y académicos de todo el mundo para acelerar el descubrimiento y desarrollo de tratamientos.

BaseData™, Beyond Known Biology™, EDEN-GLM™ y aiPGI™ son marcas comerciales y tecnologías de Basecamp Research.

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