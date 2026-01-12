Basecamp Research lanza los primeros modelos de IA del mundo para la inserción programable de genes

Este avance aborda un desafío antiguo en la medicina genética con el objetivo de desarrollar una nueva generación de terapias celulares y génicas curativas.

Desarrollado en colaboración con NVIDIA mediante el entrenamiento de los modelos de IA evolutiva más grandes en un nuevo conjunto de datos recopilados globalmente, acelerado por NVIDIA BioNeMo.

El mismo modelo versátil también ayudó a diseñar nuevas moléculas de péptidos antimicrobianos con una tasa de éxito confirmada en laboratorio del 97 %, incluyendo candidatos que demostraron ser altamente eficaces contra superbacterias resistentes a múltiples fármacos.

Basecamp Research también incorpora a NVentures como inversor antes de la ronda de financiación de Serie C tras una sólida colaboración técnica en los modelos EDEN.

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES y CAMBRIDGE, Mass. , 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Basecamp Research, un laboratorio de IA de vanguardia que aprovecha la evolución para diseñar nuevos medicamentos, anunció hoy los primeros modelos de IA capaces de insertar genes programables, lo que ofrece una nueva forma de reemplazar genes defectuosos y reprogramar células para uso terapéutico. Desarrollados en colaboración con NVIDIA, estos modelos impulsan el desarrollo de una nueva generación de tratamientos para el cáncer y las enfermedades hereditarias. Paralelamente, Basecamp Research consiguió una inversión de NVentures (la división de capital de riesgo de NVIDIA) en su ronda previa a la Serie C, tras años de estrecha colaboración técnica, lo que ayudará a la compañía a acelerar sus esfuerzos de investigación y desarrollo.

"Creemos que estamos en el inicio de una importante expansión de las posibilidades para los pacientes con cáncer y enfermedades genéticas", declaró John Finn, director científico de Basecamp Research. "Al utilizar la IA para diseñar la enzima terapéutica, esperamos acelerar el desarrollo de curas para miles de enfermedades intratables, transformando potencialmente millones de vidas".

Inserción génica programable

La inserción génica programable (colocar grandes secuencias terapéuticas de ADN en puntos precisos del genoma humano) ha sido un objetivo central de la medicina genética durante décadas. Los enfoques actuales basados en CRISPR solo pueden realizar pequeñas modificaciones y, para ello, deben dañar el ADN, lo que limita su uso. Basecamp Research es la primera en demostrar que la IA puede diseñar enzimas capaces de realizar grandes inserciones génicas en puntos definidos del genoma humano, abriendo así un camino largamente buscado hacia las terapias programables.

La plataforma de inserción genética programable por IA (aiPGI™) de Basecamp Research está impulsada por EDEN, una nueva familia de modelos de IA evolutiva desarrollados con NVIDIA y entrenados en BaseData™, el conjunto de datos genómicos patentado de la compañía, el más grande de su tipo. Los modelos aprenden el lenguaje del ADN y los patrones de evolución, lo que permite a los algoritmos diseñar nuevas terapias programables para el cáncer y las enfermedades genéticas.

En resultados de laboratorio publicados hoy en un artículo coescrito por NVIDIA, Microsoft y destacados académicos [enlace], los modelos EDEN diseñaron múltiples proteínas de inserción activas para el 100 % de los sitios diana relevantes para enfermedades en el genoma humano. Requerían únicamente el sitio diana genómico como indicador, lo que representa un avance significativo en la capacidad de los modelos de IA.

Basecamp Research ya ha demostrado la inserción en más de 10.000 ubicaciones relacionadas con enfermedades en el genoma humano, incluyendo la integración terapéuticamente relevante de ADN que combate el cáncer en células T humanas primarias en nuevos sitios de refugio seguro. Esto produjo células CAR-T que muestran una potente destrucción de células cancerosas, con una eliminación de células tumorales superior al 90 % en ensayos de laboratorio.

Moléculas diseñadas con IA para combatir las "superbacterias"

En otra tarea clave de diseño terapéutico de vanguardia, dirigida a la crisis mundial de farmacorresistencia, el mismo modelo demostró su versatilidad al diseñar una biblioteca específica de nuevos péptidos antimicrobianos (AMP), pequeñas proteínas con el potencial de eliminar bacterias dañinas, con el 97 % de los candidatos demostrando actividad confirmada en pruebas de laboratorio. En colaboración con científicos de la Universidad de Pensilvania, dirigidos por el profesor César de la Fuente, los AMP de mayor rendimiento mostraron una alta potencia contra patógenos de prioridad crítica y multirresistentes, ofreciendo una nueva y poderosa herramienta en la lucha contra las peligrosas "superbacterias".

Avance impulsado por datos únicos y modelos de IA de vanguardia

Los modelos EDEN que impulsan aiPGI™ se entrenaron con más de 10 billones de tokens de ADN evolutivo de más de un millón de especies recién descubiertas. Estos datos se recopilaron durante cinco años en más de 150 ubicaciones en 28 países y cinco continentes como parte de una novedosa estrategia de recopilación de datos impulsada por la empresa, publicados en junio de 2025.

El modelo EDEN más grande se entrenó con 1,95 x 1024 FLOPS de cómputo en un clúster de 1.008 NVIDIA Hopper GPUs y se aceleró con bibliotecas de NVIDIA BioNeMo, lo que lo hace comparable en escala a los modelos de clase GPT-4 y lo sitúa entre los modelos biológicos con mayor intensidad computacional jamás reportados.

Activos terapéuticos en desarrollo

Estas capacidades respaldan la nueva línea de productos de Basecamp Research en terapias celulares y génicas, abriendo el camino a tratamientos más precisos, predecibles y personalizados que los disponibles actualmente. El objetivo de la compañía es desarrollar terapias potencialmente curativas para diversas indicaciones de cáncer y enfermedades genéticas, impulsadas por las mejoras continuas de BaseData™, los modelos EDEN y aiPGI™.

Acerca de Basecamp ResearchBasecamp Research se dedica a resolver los principales desafíos de las ciencias de la vida explorando Beyond Known Biology™. La empresa crea modelos de IA de vanguardia utilizando BaseData, el conjunto de datos biológicos más grande del mundo, de origen ético y representativo a nivel mundial. Basecamp Research recopila y selecciona sus propios datos biológicos mediante colaboraciones con más de 152 organizaciones en 28 países, lo que permite a su IA acceder a una diversidad genética inexistente para los modelos entrenados en bases de datos públicas. Esto permite a Basecamp Research diseñar nuevas secuencias de proteínas y sistemas biológicos que pueden acelerar la investigación y el desarrollo terapéutico.

Basecamp Research colabora con empresas biofarmacéuticas e instituciones académicas de todo el mundo, y su trabajo ha sido reconocido con distinciones como la lista de las 10 empresas más innovadoras en biotecnología de Fast Company y la lista Sifted AI100, respaldada por FT, de las principales empresas emergentes de IA de Europa. Más información en basecamp-research.com.

BaseData™, Beyond Known Biology™, EDEN-GLM™ y aiPGI™ son marcas y tecnologías de Basecamp Research.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/basecamp-research-lanza-los-primeros-modelos-de-ia-del-mundo-para-la-insercion-programable-de-genes-302658594.html