La batería residencial de LiFePO4 FLB48314TG1-H de Felicitysolar gana el premio Red Dot Design Award 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 11 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Felicitysolar se enorgullece en anunciar que su batería de LiFePO4, FLB48314TG1-H, ha sido galardonada con el prestigioso premio Red Dot Design Award 2026. Este reconocimiento destaca el diseño innovador del producto, su funcionalidad avanzada y su ingeniería centrada en el usuario.

Anteriormente, la FLB48314TG1-H también recibió el premio PTAK Excellence Award en la categoría de "Almacenamiento de Energía" en la Feria de Energía Solar de Varsovia, Polonia, lo que confirma aún más su excelencia tanto en diseño como en rendimiento.

Ideal para aplicaciones residenciales versátiles

Su seguridad y flexibilidad la convierten en la opción ideal para quienes buscan sistemas de almacenamiento de energía solar para diversas aplicaciones. Combinada con un inversor solar, ofrece soluciones confiables de almacenamiento de energía solar para hogares, cabañas aisladas, tiendas, oficinas y otros entornos similares.

Construcción duradera y estética

La batería está fabricada con policarbonato importado con infusión de micropartículas brillantes, combinando durabilidad con una estética refinada. Es resistente a los rayos UV y a la oxidación, lo que garantiza su fiabilidad a largo plazo en exteriores, y cuenta con protección IP65, que ofrece una sólida protección contra el polvo y el agua.

Innovación estructural para una mayor facilidad de uso

La FLB48314TG1-H incorpora varios elementos de diseño innovadores. Su fusible externo facilita la sustitución y el mantenimiento, mientras que el sistema de gestión de batería (BMS) montado en la parte superior garantiza una disipación de calor superior y una mayor vida útil del sistema. Estas características de diseño contribuyen a la comodidad del usuario y a un rendimiento superior.

Diseño funcional centrado en el usuario para una experiencia de usuario excepcional

Para garantizar un funcionamiento fiable en diversos entornos, la batería ofrece un módulo térmico opcional que asegura un rendimiento estable incluso a bajas temperaturas. El módulo de protección contra incendios proporciona una capa adicional de seguridad, ofreciendo tranquilidad a los usuarios. Además, la monitorización en tiempo real mediante la aplicación Fsolar permite la gestión remota y las actualizaciones de estado instantáneas, mejorando la usabilidad y el control operativo.

Fiabilidad y seguridad del sistema de almacenamiento de baterías

A nivel de sistema, la tecnología CCS (Sistema de Contacto Celular) mejora la consistencia de las celdas, reduce la resistencia interna y optimiza la estabilidad operativa a largo plazo. Múltiples mecanismos de protección, como disyuntores, fusibles e interruptores de seguridad, protegen aún más el sistema de baterías, garantizando una solución de almacenamiento de energía segura para usuarios residenciales.

Energía sostenible y libertad energética

Gracias a su seguridad y durabilidad, la FLB48314TG1-H permite a los usuarios implementar fácilmente sus propios sistemas de energía solar al conectarla a un inversor solar. Mientras la batería almacena energía, el inversor gestiona de forma inteligente el flujo energético, asegurando un uso eficiente para las necesidades diarias.

Este sistema residencial de almacenamiento de energía solar ofrece beneficios tangibles para diversas necesidades. En entornos sin conexión a la red eléctrica, permite la autogeneración y el autoconsumo totales, brindando a los usuarios una verdadera independencia energética. En zonas con redes inestables, proporciona energía de respaldo confiable durante los cortes de suministro, garantizando un suministro eléctrico ininterrumpido. En regiones con altos costes de electricidad, el sistema ayuda a reducir los gastos energéticos a largo plazo mediante el máximo aprovechamiento de la energía solar.

Enfoque en el avance tecnológico y la innovación de productos

Aprovechando este reconocimiento, Felicitysolar continuará invirtiendo en investigación y desarrollo, impulsando soluciones innovadoras de almacenamiento de energía que proporcionen energía eficiente, segura y estable en todo el mundo. FLB48314TG1-H ejemplifica el compromiso de la compañía de combinar un diseño vanguardista con una funcionalidad práctica, satisfaciendo la creciente demanda de soluciones energéticas sostenibles e inteligentes.

Contacto para medios:

Lily Huanghuanglili@felicitysolar.com+86-18620102298

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