BD lanza al mercado europeo un sistema de dispensación de medicamentos con inteligencia artificial

(Información remitida por la empresa firmante)

La automatización avanzada y las capacidades de datos conectados refuerzan el control del inventario de medicamentos y mejoran la seguridad en todos los entornos farmacéuticos

FRANKLIN LAKES, N.J., 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), empresa líder mundial en tecnología médica, anunció hoy el lanzamiento en Europa de la solución de dispensación BD Pyxis™ Pro y la plataforma de atención conectada BD Incada™. Este sistema de dispensación de medicamentos de última generación combina automatización avanzada e inteligencia artificial para modernizar la gestión de medicamentos, reducir las interrupciones y mejorar la eficiencia, permitiendo a los profesionales sanitarios dedicar más tiempo a la atención al paciente.

El acceso rápido y fiable a los medicamentos en el punto de atención es esencial para una atención sanitaria eficaz, y BD se compromete a ofrecer un almacenamiento seguro y trazable lo más cerca posible del paciente. La configuración flexible y apilable del dispensador Pyxis™ Pro ofrece mayor capacidad de almacenamiento de medicamentos en un espacio similar, mejorando la disponibilidad de los mismos, desde el almacenamiento refrigerado hasta el almacenamiento a temperatura ambiente. Esto permite a los hospitales y sistemas sanitarios adaptarse fácilmente a las necesidades cambiantes de sus pacientes. Además, ofrece funciones de seguridad mejoradas para optimizar la gestión de sustancias controladas y un acceso más eficiente, con escaneo de tarjetas RFID, escáneres de códigos de barras inalámbricos y bandejas iluminadas para facilitar la recuperación de los medicamentos.

Tras su consolidado uso en Estados Unidos, BD también extenderá su plataforma BD Incada™ Analytics, basada en inteligencia artificial, a los hospitales y sistemas sanitarios europeos el próximo año.

Desarrollada sobre la infraestructura de computación en la nube bajo demanda de Amazon Web Services (AWS), la plataforma BD Incada™ utiliza las últimas tecnologías de IA, como la búsqueda en lenguaje natural para el análisis de datos, y es escalable para gestionar el volumen de datos generado por casi tres millones de dispositivos BD inteligentes y conectados. Con BD Incada™ Analytics, los profesionales sanitarios tienen acceso a una visión integral del inventario de medicamentos y a paneles personalizables, que les ayudan a identificar patrones, garantizar la disponibilidad de los medicamentos, reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia laboral.

En el mercado europeo, BD aprovechará la nube soberana europea de AWS para permitir que los sistemas sanitarios de la UE satisfagan sus necesidades de soberanía digital, sin comprometer el rendimiento, la innovación, la seguridad ni la escalabilidad de la nube de AWS y las soluciones de BD.

"Las innovaciones de BD en la gestión de medicamentos están estableciendo un nuevo estándar para las operaciones sanitarias unificadas y basadas en datos", afirmó Esteban Rossi, vicepresidente y director general de Soluciones de Gestión de Medicamentos para EMEA en BD. "Al ofrecer la solución de dispensación BD Pyxis™ Pro y la plataforma BD Incada™ directamente a los hospitales europeos, nuestros clientes pueden reforzar la disponibilidad de medicamentos, mejorar la eficiencia y optimizar la atención al paciente".

La solución de dispensación Pyxis™ Pro se pondrá en funcionamiento en toda Europa con soporte para 15 idiomas en los próximos meses.

Acerca de BD

BD es una de las mayores empresas de tecnología médica del mundo, cuyo propósito es impulsar el progreso de la salud mediante la innovación en productos médicos esenciales, atención conectada, sistemas biofarmacéuticos e intervencionismo. La empresa apoya a los profesionales sanitarios de primera línea desarrollando tecnologías, servicios y soluciones transformadoras que optimizan las operaciones clínicas y mejoran la atención al paciente. Con presencia global y más de 60 000 empleados, BD distribuye miles de millones de productos al año que tienen un impacto positivo en la atención sanitaria mundial. Gracias a la estrecha colaboración con sus clientes, BD contribuye a mejorar los resultados, reducir los costes, aumentar la eficiencia clínica, mejorar la seguridad y ampliar el acceso a la atención sanitaria. Para obtener más información sobre BD, visite bd.com o conéctese con nosotros en LinkedIn www.linkedin.com/company/bd1/, X @BDandCo o Instagram @becton_dickinson.

2026 BD. Todos los derechos reservados. BD y el logotipo de BD, Pyxis e Incada son marcas comerciales de Becton, Dickinson and Company. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. BD-167981, marzo de 2026.

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