BE OPEN celebra la tradición y la creatividad con el Concurso del Patrimonio Futuro de Chipre

LUGANO, Suiza, 12 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Fundación BE OPEN ha lanzado el Concurso del Patrimonio Futuro de Chipre, un concurso internacional para jóvenes artesanos, artistas y diseñadores, organizado en colaboración con el Servicio de Artesanía de Chipre del Viceministerio de Cultura y la Sociedad de Diseño de Interiores Británico e Internacional (SBID).

La edición 2025 del Concurso del Patrimonio Futuro de Chipre está dedicada a celebrar y reinventar las tradiciones de tejido y bordado de Chipre, con el objetivo de preservar el patrimonio cultural e inspirar prácticas creativas contemporáneas.

El concurso aceptará inscripciones de diseñadores, artesanos, artistas plásticos y creadores de técnicas tradicionales con sede en Chipre, de entre 18 y 30 años, hasta el 31 de octubre de 2025.

Las propuestas preseleccionadas se seleccionarán en noviembre, mientras que las tres ganadoras serán seleccionadas por el jurado internacional y anunciadas a finales de diciembre de este año. El jurado estará compuesto por expertos en la artesanía tradicional de Chipre y representantes de las industrias creativas internacionales. Los miembros del jurado evaluarán todas las propuestas según diversos criterios, desde la relevancia para el patrimonio de la isla hasta el potencial creativo general.

Los tres ganadores recibirán becas para realizar prácticas y talleres en el extranjero con todos los gastos cubiertos organizados por BE OPEN y la Sociedad de Diseño de Interiores Británico e Internacional (SBID).

Como iniciativa humanitaria internacional, BE OPEN se enorgullece de contribuir a la celebración del patrimonio chipriota. Su fundadora, Elena Baturina, comentó: "Es un placer y un honor explorar el profundo contexto de la historia artesanal de Chipre a través de la mirada de artistas y creadores más jóvenes. Nos entusiasma ver cómo una mente creativa puede interpretar, transformar o incorporar siglos de tradición en objetos y decoraciones relevantes para la escena contemporánea, conectando así el pasado y el futuro en sus propios formatos únicos. Espero con interés ver las propuestas que, estoy segura, inspirarán una apreciación aún más profunda de la cultura de Chipre y el potencial creativo de su artesanía".

Con este concurso, BE OPEN continúa involucrando a la juventud chipriota en proyectos educativos y artísticos. Anteriormente, la fundación organizó una exposición de arte como parte del programa de Arte Regional de BE OPEN y coorganizó sesiones y clases magistrales para escolares sobre emprendimiento artesanal.

BE OPEN es una fundación sociocultural creada por la filántropa internacional Elena Baturina. Desarrolla maneras de impulsar la creatividad de las generaciones más jóvenes mediante proyectos artísticos y educativos.

