BE OPEN Regional Art apoya a los artistas emergentes de Europa Central

(Información remitida por la empresa firmante)

-BE OPEN Regional Art se adentra en la segunda región de 2026 para apoyar a los artistas emergentes de Europa Central

LUGANO, Suiza, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, una galería en línea creada por el grupo de expertos humanitarios BE OPEN de Elena Baturina, continúa organizando BE OPEN Regional Art por cuarto año consecutivo en 2026. Este concurso regional para artistas emergentes tiene como objetivo apoyar a aquellos cuyo arte mejor representa sus identidades regionales, culturales y étnicas, por tercer año consecutivo.

Para ello, la comunidad de expertos de BE OPEN selecciona a los artistas que mejor representan la tradición artística de una región determinada para exponerlos en la galería BE OPEN Art y brindarles mayor visibilidad. Así, cada mes se presentan en la galería en línea obras de 20 nuevos artistas emergentes, y una votación pública elige al Artista Regional del Mes. Al final de la etapa, uno de los ganadores mensuales recibe el título de Artista de la Región y una beca basada en el número de votos del público y de los miembros de la comunidad artística de BE OPEN.

De mayo a agosto de 2026, el concurso explorará el arte emergente de Europa Central: República Checa, Croacia, Hungría, Lituania, Polonia, Rumanía, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia.

En 2026, cada etapa regional tendrá una duración de 4 meses, y al final del cuarto mes se anunciará un ganador que recibirá 500 euros. Además, el artista favorito del fundador recibirá 300 euros. Elena Baturina explica que "los concursos regionales nos ayudan a apoyar a aún más jóvenes. Esperamos que estos recursos adicionales les ayuden a seguir desarrollando una exitosa carrera en las artes".

El concurso regional se desarrolla paralelamente al trabajo habitual de BE OPEN Art, cuyos expertos seleccionan cada mes a 20 nuevos artistas para la galería, mediante votación en línea para elegir al Artista del Mes y al Artista del Año.

Con el objetivo de apoyar el talento emergente, BE OPEN Art selecciona artistas en las primeras etapas de su carrera que destacan por su conciencia social y sus propuestas estéticas para abordar las injusticias del mundo contemporáneo. El proyecto busca descubrir nuevos referentes en el panorama artístico e invita a todos a participar.

BE OPEN es una iniciativa global que fomenta la creatividad y la innovación, impulsando a personas e ideas para construir soluciones para el futuro. Se trata de una iniciativa cultural y social respaldada por la filántropa y empresaria internacional Elena Baturina, radicada en Austria.

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