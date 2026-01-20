BEKO EUROPE CERTIFICADA TOP EMPLOYER EUROPE 2026 POR NOVENO AÑO CONSECUTIVO Y TOP EMPLOYER EN ITALIA, FRANCIA, ALEMANIA,

(Información remitida por la empresa firmante)

La Compañía ha sido reconocida entre las mejores empresas por su compromiso con un claro propósito y valores, liderazgo sólido, ética e integridad, y diversidad e inclusión

MILAN, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Con una destacada puntuación del 85%, Beko Europe anuncia con orgullo su prestigioso logro como Top Employer Europe 2026 por noveno año consecutivo, siendo reconocido en Italia, Francia, Alemania, Polonia y el Reino Unido y también en Rumania, Eslovaquia y España por primera vez.

Este logro subraya el compromiso de Beko de fomentar una cultura laboral que priorice el bienestar de los empleados, el desarrollo profesional y la inclusión.

Fabio Colombo, Vicepresidente Ejecutivo de Recursos Humanos en Beko Europe explica "Ser reconocidos una vez más por el Top Employers Institute refleja nuestro continuo compromiso con las prácticas de recursos humanos en toda Europa, incluso en un período marcado por importantes desafíos para nuestro sector. Seguimos centrados en escuchar a nuestros empleados y fomentar una cultura laboral basada en el respeto, el diálogo y la atención."

El Programa Top Employers es la principal autoridad mundial en reconocimiento a la excelencia en las prácticas de recursos humanos. Este año, Beko destacó especialmente por sus logros en cuatro áreas cruciales, destacando el compromiso de la compañía con prácticas laborales inclusivas, ética e integridad, un propósito y valores claros, y un liderazgo sólido. La certificación se obtiene mediante una rigurosa auditoría que incluye una encuesta de mejores prácticas, evaluaciones basadas en hechos y una revisión adicional de los procesos y prácticas por parte de un auditor independiente de recursos humanos.

En 2026, Beko Europe ha destacado especialmente por su desempeño en cuatro áreas clave: ética e integridad, inclusión y diversidad, propósito y valores claros, y liderazgo. La compañía continúa invirtiendo en iniciativas que promueven un entorno laboral seguro, equilibrado e inclusivo. La inclusión y la diversidad están arraigadas en la cultura de Beko, respaldadas por acciones concretas como los Grupos Voluntarios de Recursos para Empleados (ERGs), incluyendo la Womens Network y otras redes centradas en la diversidad, la inclusión y la inclusión (DEI), diseñadas para fomentar el diálogo, la representación y la colaboración en toda la organización.

El Top Employers Institute es la autoridad mundial en la certificación de excelencia en Prácticas de Recursos Humanos. Ha certificado a más de 2300 organizaciones en 122 países y regiones. Estas organizaciones certificadas como Top Employers impactan positivamente en la vida de más de 9 millones de empleados a nivel mundial. Este año, el reconocimiento se ha otorgado a 1286 organizaciones en todo el mundo.

SOBRE BEKO EUROPE

Beko Europe es una empresa líder en electrodomésticos, con un compromiso a largo plazo con Europa y centrada en mejorar la vida cotidiana mediante productos y soluciones fiables, innovadores y sostenibles. Con una sólida capacidad de fabricación, I+D y diseño, Beko Europe combina la escala industrial con la proximidad al consumidor, ofreciendo electrodomésticos que aportan rendimiento, eficiencia y confianza a los hogares. Beko B.V. es propietaria en un 75 % y Whirlpool Corporation en un 25 %.

Como parte de Beko, reconocida como la empresa líder en electrodomésticos de Europa*, Beko Europe combina una cartera de 15 marcas de confianza, entre ellas Beko, Whirlpool**, Hotpoint, Indesit y Bauknecht, con tecnologías avanzadas, una sólida atención al cliente y un enfoque creciente en la conectividad, las soluciones integradas, el diseño y la eficiencia energética.

En consonancia con el Acuerdo de París y la iniciativa Science-Based Targets, Beko Europe apoya el compromiso de su empresa matriz de lograr emisiones netas cero para 2050. El compromiso de Beko ha sido reconocido con la puntuación más alta en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) global de S&P dentro del sector de bienes duraderos para el hogar DHP por séptimo año consecutivo (resultados con fecha del 16 de octubre de 2025) ***, y con Beko ocupando el puesto 17 en la lista de las empresas más sostenibles del mundo de 2025 de la revista TIME y Statista.

