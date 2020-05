Bigo Anuncia la campaña "Global BIGOer One World Together" en apoyo a quienes luchan contra la pandemia COVID-19

-- La campaña de captación de fondos "Global BIGOer One World Together" junta a la comunidad de BIGO para recaudar fondos para el Fondo de Respuesta a la COVID-19 de la OMS. -- Aspectos destacados de la campaña incluyen la divulgación de un vídeo musical elaborado por 100 emisores de más de 20 países que demuestra solidaridad. -- Se invita a la audiencia a que participe en un concierto de música en directo que durará 24 horas desde su hogar con emisores de todo el mundo, concierto que empezará el 13 de mayo a las 5 pm y terminará el 14 de mayo de 2020 a las 5 pm, además se les invita a que donen dinero al Fondo de respuesta a través de la aplicación Bigo Live.

MADRID, 12 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Bigo Live, una plataforma líder global de retransmisión, ha anunciado la campaña de captación de fondos 'Global BIGOer One World Together' para ayudar a los sanitarios y comunidades vulnerables afectados por la pandemia de COVID-19. La campaña 'Global BIGOer One World Together' junta un elenco de cantantes y músicos talentosos de todo el mundo que emitirán a través de la aplicación Bigo Live, los fondos se enviarán al Fondo de respuesta [https://covid19responsefund.org/] de la OMS.

https://mma.prnewswire.com/media/1166435/Join_BIGO_LIVE_broa... [https://mma.prnewswire.com/media/1166435/Join_BIGO_LIVE_broa...]

Mike Ong, vicepresidente de BIGO Technology comentó "El objetivo de la campaña "Global BIGOer One World Together" es movilizar y unificar a la comunidad con el poder de la música. Como plataforma global que conecta y junta a la gente, la campaña aspira a fomentar la solidaridad a nivel mundial para una causa de gran importancia. En colaboración con los emisores de Bigo Live, esperamos juntar a la comunidad para ayudar a los profesionales sanitarios en primera línea y a las comunidades que más lo necesitan durante la pandemia de COVID-19".

Más de 100 emisores de más de 20 países han elaborado un vídeo que demuestra solidaridad con una grabación de la exitosa canción de Michel Jackson "We Are The World". Se divulgará el 12 de mayo de 2020 en todos los canales de redes sociales de Bigo Live. Algunos de los emisores populares que participan incluyen a Uceph, Rafaella y Lolacy de Francia; Natalia, Rita LUV y Angel de Rusia; además de Radio Alice, Lexy y Lucas Music de Alemania.

El evento principal, un concierto musical en directo que durará 24 horas, se celebrará el 13 de mayo desde las 5:00 pm, hora del Reino Unido. El concierto de música; una "sala" única en Bigo Live que organizará las actuaciones; mostrará a emisores de todo el mundo retrasmitiendo desde sus hogares o estudios. La audiencia podrá participar y chatear con los emisores y con la comunidad con varias funciones de la aplicación. Se alienta a la audiencia a hacer donaciones generosas para la campaña de recaudación de fondos realizada a través de Bigo Live.

Desde el inicio del brote, Bigo Live ha presentado contenido comisariado por los emisores de todo el mundo para traer consuelo y alegría en estos momentos difíciles. Eso incluyó una campaña #STAYATBIGO que compartió sesiones con sanitarios, actuaciones de DJ locales de música y entrenamientos organizados por entusiastas para ayudar a las comunidades a mantenerse en forma y saludables en casa. También han sido los primero en proveer discoteca a través de la nube como modo de ocio a comunidades del Sureste asiático, Australia y Nueva Zelanda.

"La lucha contra la COVID-19 es ardua y larga. Al igual que con campañas anteriores de los últimos meses, la campaña Global BIGOer One World Together juntará a gente y mostrará nuestra solidaridad con los profesionales de primera línea, además de propagar alegría y felicidad", añadió Mike.

La audiencia podrá sintonizar y ayudar a sus emisores favoritos desde Europa entre las 5 pm y medianoche (hora de Reino Unido) el 13 de mayo de 2020.

Para unirte a la retransmisión en directo de "Global BIGOer One World Together", busca el identificador Bigo: "music" en la aplicación.

Los usuarios web también pueden unirse al concierto de música en directo a través del siguiente enlace: https://bigolive.onelink.me/sG8X/Livehouse [https://bigolive.onelink.me/sG8X/Livehouse]

Acerca Bigo Live

Bigo Live es una de las comunidades sociales de retransmisión en directo de mayor crecimiento del mundo en la que los usuarios emiten en directo para compartir momentos de sus vidas, mostrar su talento e interactuar con gente de todo el mundo. Bigo Live tiene unos 400 millones de usuarios en más de 150 países y es el líder actual del mercado del sector de la retransmisión en directo. Presentado en marcho de 2016, Bigo Live es propiedad de BIGO Technology, basado en Singapur.

Descárgate la aplicación Bigo Live aquí: https://bigolive.onelink.me/sG8X/bigoliveth [https://bigolive.onelink.me/sG8X/bigoliveth]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1166435/Join_BIGO_LIVE_broa... [https://mma.prnewswire.com/media/1166435/Join_BIGO_LIVE_broa...]

CONTACTO: CONTACTO: REDHILL Communications en nombre de Bigo Live - MarionAng, gestora de cuentas, tfno.: 9670 4895, correo electrónico:bigo@redhill.asia; BIGO Technology - Marie Wong Mariewong@bigo.sg+6563519330