Sino Biological impulsa la validación de moléculas diseñadas mediante IA con 4RISE™

(Información remitida por la empresa firmante)

Expresión más rápida. Validación más exhaustiva. Soporte integral.

HOUSTON, 10 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- La IA genera rápidamente proteínas candidatas; sin embargo, la validación experimental sigue siendo esencial para evaluar su expresión, su unión a dianas específicas y sus propiedades biológicas. Sino Biological, Inc. (Bolsa de Shenzhen: 301047.SZ), líder mundial en tecnología de proteínas recombinantes, ofrece 4RISE™: una solución integral de laboratorio que combina la expresión de alto rendimiento, un amplio catálogo de proteínas diana y una validación exhaustiva. Basado en capacidades rápidas, profundas, fluidas y empíricas, 4RISE™ permite llevar las moléculas diseñadas mediante IA desde las predicciones computacionales hasta la evidencia experimental.

4RISE™: Transformando diseños de IA en evidencia experimental

R — RAPID (Rápido) | Expresión rápida. Proteínas diana listas para usar. Resultados más veloces.

La síntesis de proteínas libre de células (CFPS) XPressMAX™ permite la expresión en aproximadamente 3 horas, con tasas de éxito superiores al 99 % en flujos de trabajo establecidos. Gracias a la combinación de más de 11.000 proteínas diana listas para usar y análisis de alto rendimiento mediante SPR/BLI, los flujos de trabajo permiten obtener datos de unión listos para su uso en modelos de IA en tan solo 3 días. Los datos estructurales y el acceso mediante API facilitan la recuperación, el análisis y la optimización posterior de la información. Al acelerar la expresión, el cribado y la entrega de datos, 4RISE™ ayuda a los investigadores a identificar rápidamente candidatos prometedores y a avanzar en los ciclos de diseño impulsados por IA.

I — IN-DEPTH (Profundo) | Más allá de la union. Adentrándose en la biología.

4RISE™ va más allá de la unión a la diana y la caracterización cinética para evaluar la viabilidad de desarrollo y la función biológica. Más de 20 ensayos de viabilidad de desarrollo, junto con ensayos funcionales a nivel molecular y celular, ayudan a los investigadores a evaluar la calidad y la actividad biológica de los candidatos.

S — SEAMLESS (INTEGRAL) | Expresión versátil. Amplia cobertura de dianas. Validación integrada.

Las plataformas de expresión tanto libres de células como basadas en sistemas de mamíferos son complementarias y permiten abordar diversos tipos de moléculas y requisitos de expresión. Gracias a una amplia cartera interna de proteínas diana, a la producción de anticuerpos, a la caracterización de la unión, a la evaluación de la viabilidad de desarrollo y a la validación funcional, 4RISE™ ofrece un soporte integral, desde el cribado de secuencias hasta la evaluación de los candidatos.

E — EMPIRICAL (EMPÍRICO) | Comprobado en la práctica.

Sino Biological aporta plataformas consolidadas de expresión, purificación y análisis de alto rendimiento, respaldadas por una amplia experiencia en el trabajo con diversas moléculas diseñadas mediante inteligencia artificial (IA), tales como miniproteínas, VHH, scFv, Fab, IgG, enzimas y citoquinas. Gracias a colaboraciones con más de 50 empresas del sector de la IA, Sino Biological cuenta con una extensa experiencia práctica en la validación experimental de moléculas diseñadas mediante IA.

Impulsando el descubrimiento mediante IA con evidencia experimental

"El descubrimiento basado en la IA requiere algo más que predicciones computacionales. Los investigadores necesitan evidencia experimental fiable para evaluar a los candidatos y orientar las decisiones de diseño posteriores", afirmó el Dr. Rob Burgess, director comercial de Sino Biological US. "4RISE™ combina una expresión rápida, amplios recursos sobre dianas biológicas y una validación exhaustiva, ayudando a los investigadores a avanzar con mayor celeridad y a obtener conocimientos más profundos".

Sino Biological mantiene su compromiso de potenciar las capacidades experimentales que acercan las proteínas diseñadas mediante IA a sus aplicaciones prácticas.

Más información sobre los servicios de validación experimental 4RISE™ Wet-Lab: https://www.sinobiological.com/services/htp-platform-for-ai-driven-antibody-discovery.

Contacto:

Sino Biological, Inc.gmo@sinobiological.cnwww.sinobiological.com

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