Avanzando en el desarrollo de la vacuna contra la gripe: Sino Biological lanza antígenos para las cepas de la vacuna contra la gripe del hemisferio norte 2026-2027

HOUSTON, 4 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado sus recomendaciones para la composición de la vacuna contra la gripe del hemisferio norte 2026-2027, destacando la continua propagación del subclado K de A(H3N2) y las cepas emergentes del linaje B/Victoria. En respuesta rápida, Sino Biological, Inc. (Bolsa de Valores de Shenzhen: 301047.SZ), líder mundial en tecnología recombinante, ha lanzado los antígenos de las cepas de la vacuna contra la gripe del hemisferio norte 2026-2027 para acelerar el desarrollo de la vacuna.

Descifrando las cepas de la vacuna contra la gripe del hemisferio norte 2026-2027

Desde su identificación en agosto de 2025, el subclado K (J.2.4.1) del H3N2 se ha convertido en la cepa dominante de influenza A a nivel mundial. Definida por las mutaciones T135K y S144N, esta cepa presenta un mayor grado de evasión inmunitaria, lo que llevó a la OMS a seleccionar el virus A/Darwin/1454/2025 como el nuevo virus de referencia H3N2. El componente H1N1 se ha actualizado a A/Missouri/11/2025. Mientras tanto, la actividad del linaje B/Victoria está aumentando drásticamente, con proporciones que van del 6% a más del 20% en regiones como la RAE de Hong Kong y los EE. UU., lo que ha llevado a la OMS a recomendar las cepas B/Tokyo/EIS13-175/2025 y B/Pennsylvania/14/2025.

Reactivos integrales de Sino Biological para la investigación de la gripe

Para apoyar la investigación y el desarrollo de la vacuna global contra la gripe, Sino Biological ha lanzado una amplia cartera de antígenos recombinantes para las cepas de la vacuna contra la gripe 2026-2027, incluyendo el trímero HA A/Missouri/11/2025 (H1N1) (pureza ≥90% verificada por SEC-MALS), las proteínas NA y NP. "Nuestra misión es proporcionar a la comunidad científica herramientas de la más alta calidad lo más rápido posible cuando la evolución de las enfermedades infecciosas amenaza la preparación sanitaria global", declaró el doctor Rob Burgess, director comercial de Sino Biological US.

Acerca de Sino Biological

Sino Biological es una empresa biotecnológica global especializada en proteínas recombinantes de alta calidad, anticuerpos y servicios de investigación personalizados. Con presencia en más de 90 países, Sino Biological apoya la investigación básica, el descubrimiento de fármacos, el desarrollo de vacunas y el diagnóstico mediante su completa cartera de productos, sistemas de calidad patentados y plataformas de investigación innovadoras.

