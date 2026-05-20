-Sino Biological lanza el kit de síntesis de proteínas sin células XPressMAX™, que acelera el descubrimiento de fármacos con anticuerpos de alto rendimiento mediante IA
Síntesis ultrarrápida de proteínas y anticuerpos en 3 horas, acelera el cribado HTP mediante IA
HOUSTON, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Sino Biological, Inc. (Shenzhen Stock Exchange: 301047.SZ), un líder mundial en tecnología recombinante, se enorgullece en anunciar el lanzamiento de su innovador kit de síntesis de proteínas sin células XPressMAX™ (Cat#: CFKIT02), una solución de vanguardia diseñada para potenciar los procesos de cribado de alto rendimiento impulsados por inteligencia artificial (IA) para el descubrimiento de fármacos basados en anticuerpos.
Kit de síntesis de proteínas sin células XPressMAX™
Este novedoso kit aprovecha la avanzada tecnología de síntesis de proteínas sin células para permitir la producción in vitro rápida y eficiente de proteínas y anticuerpos diana, eliminando las limitaciones de los sistemas de expresión celular tradicionales. Gracias a su perfecta integración con plataformas de cribado basadas en IA, el kit ayuda a los investigadores a acelerar la identificación y optimización de candidatos a anticuerpos, reduciendo tanto los plazos como los costes de desarrollo.
Basado en un lisato de E. coli y con todos los componentes esenciales de transcripción y traducción, XPressMAX™ permite la síntesis directa de proteínas a partir de plásmidos o plantillas de PCR. Diseñado para el descubrimiento de fármacos basados en anticuerpos, XPressMAX™ permite la expresión y validación rápidas de VHH, scFv, Fab y miniproteínas. Aprovechando XPressMAX™, Sino Biological ha establecido una plataforma sin células de alto rendimiento que valida más de 2.000 moléculas de scFv/VHH en 3 o 4 semanas, igualando la rápida iteración de la IA.
Lo más destacado de XPressMAX™
- Síntesis ultrarrápida: Síntesis completada en tan solo 3 horas.
- Alta tasa de éxito: >99 %.
- Compatible con enlaces disulfuro complejos: Plegamiento nativo y bioactividad sin potenciadores adicionales.
"Nuestro XPressMAX™ representa un avance significativo en herramientas y reactivos de investigación para el descubrimiento de terapias de última generación", afirmó el Dr. Rob Burgess, director comercial de Sino Biological US, Inc. "Al combinar la expresión rápida y confiable de proteínas con un cribado inteligente, ayudamos a nuestros socios a acortar los plazos de descubrimiento de anticuerpos sin comprometer la calidad".
"La IA está revolucionando el cribado de anticuerpos, pero requiere sistemas de expresión que puedan igualar su velocidad y rendimiento", declaró el Dr. Jie Zhang, director general de Sino Biological. "XPressMAX™ logra una expresión rápida y exitosa de proteínas complejas en tan solo 3 horas".
Acerca de Sino Biological
Sino Biological es un proveedor internacional de reactivos y servicios de CRO especializado en la producción de proteínas recombinantes y el desarrollo de anticuerpos. Con el Centro de Bioprocesamiento (C4B) en Houston (EE.UU.) y SignalChem Biotech (parte de Sino Biological) en Canadá, Sino Biological ofrece soluciones personalizadas y adaptadas a las necesidades de investigación en todo el mundo. La empresa, que presta servicios a investigadores en más de 90 países, mantiene un riguroso sistema de gestión de calidad para todos sus productos.
Sino Biological, Inc. www.sinobiological.com
