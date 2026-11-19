Avanzando hacia el liderazgo en capacidad de producción de negro de humo

La nueva planta de Rayong, con una capacidad de 120 kMT, posiciona a Birla Carbon Thailand como el mayor productor de negro de humo en Asia, fuera de China

Refuerza la seguridad en el suministro para los clientes en toda la región

(Información remitida por la empresa firmante)

MUMBAI, India, y MARIETTA, Georgia, 19 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Birla Carbon ha inaugurado hoy su nueva planta de fabricación de negro de humo, con una capacidad de 120 kMT, en Rayong, Tailandia. Con esta instalación, Birla Carbon Thailand se consolida como el mayor productor de negro de humo en Asia, fuera de China. La planta producirá grados de negro de humo de alta calidad destinados a su uso en neumáticos, productos de caucho moldeado (MRG) y aplicaciones de materiales especializados.

La inversión refuerza la presencia de fabricación de Birla Carbon en el mercado asiático, que experimenta un rápido crecimiento, lo que favorece una mayor disponibilidad de productos, una respuesta más ágil en las entregas y un suministro regional más seguro. La empresa eligió Rayong por su proximidad estratégica a clientes clave, lo que permite mejorar el servicio, reducir los costes logísticos y aumentar la eficiencia de la cadena de suministro en Tailandia. Junto con la planta de Angthong que, con una capacidad de 275 kMT, es la mayor instalación operativa de Birla Carbon a nivel mundial, la nueva planta de Rayong, de 120 kMT, consolida el papel de Tailandia como base de fabricación para el crecimiento continuo de la compañía en Asia.

Kumar Mangalam Birla, presidente de Aditya Birla Group, dijo: "Tailandia fue el primer país en el que Aditya Birla Group estableció una operación en el extranjero hace más de cinco décadas. Desde entonces, hemos sido un actor líder en las industrias de negro de humo, fibras celulósicas, textiles y productos químicos del país. La nueva instalación de Rayong refleja nuestra confianza continua en el talento y las capacidades de fabricación del país y representa otro capítulo de nuestra asociación de larga data con el país y la creciente asociación económica entre India y Tailandia".

"La planta de Rayong nos proporciona una base sólida en el sudeste asiático, donde tanto la demanda como nuestra base de clientes están en crecimiento. Al acercar la capacidad de fabricación a nuestros clientes, estas instalaciones refuerzan nuestra capacidad para atender sus necesidades actuales y crecer junto a ellos a largo plazo", afirmó Dilip Gaur, director de Aditya Birla Group y director de Birla Carbon.

Al compartir sus reflexiones sobre este hito, John Loudermilk, presidente y consejero delegado de Birla Carbon, señaló:"Rayong representa una incorporación importante a nuestra red global de fabricación y nos acerca a nuestra visión de "ser el líder indiscutible en nuestro sector". Al mismo tiempo, esta inversión responde, fundamentalmente, a las necesidades de nuestros clientes. Las instalaciones refuerzan nuestra capacidad de fabricación regional, lo que nos permite ofrecer un suministro más seguro y un servicio más ágil a medida que nuestros clientes amplían su presencia en una gran variedad de aplicaciones".

La planta de Rayong cuenta con una capacidad instalada de 120 kMT, con potencial de ampliación hasta 240 kMT. Estará equipada con tecnologías avanzadas de recuperación de energía y control de emisiones; la instalación aprovechará los gases residuales del proceso de fabricación para generar vapor y electricidad. Asimismo, incorpora sistemas de control de emisiones de óxidos de azufre (SOx) y de nitrógeno (NOx), lo que refleja el compromiso de Birla Carbon con unas operaciones responsables.

Las instalaciones de Rayong impulsan la estrategia de expansión global de Birla Carbon y su compromiso de desarrollar capacidad de fabricación en consonancia con los requisitos de los clientes y la demanda regional.

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