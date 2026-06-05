Bitmine anuncia una propuesta de oferta pública de acciones preferentes (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bitmine Immersion Technologies anuncia una propuesta de oferta pública de acciones preferentes perpetuas de Serie A

NORWALK, Conn., 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ("BMNR", "Bitmine" o la "Compañía") anunció hoy que, sujeto a las condiciones del mercado y otras condiciones, tiene la intención de ofrecer, en una oferta pública (la "oferta") registrada bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"), 3.000.000 de acciones de las acciones preferentes perpetuas Serie A del 9,50 % de BMNR (las "Acciones Preferentes Serie A").

BMNR tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir la adquisición de ETH adicional y otros activos digitales; la expansión de la infraestructura de staking y validación de la Compañía, incluso a través de MAVAN; capital de trabajo; inversiones estratégicas alineadas con el ecosistema Ethereum y una mayor adopción de activos digitales; y/o la recompra de acciones ordinarias de la Compañía en el marco de su programa de recompra de acciones.

Las acciones preferentes Serie A acumularán dividendos acumulativos a una tasa fija del 9,50 % anual sobre el monto establecido, que es de 100 $ por acción preferente Serie A, independientemente de si se declaran o no, o de si existen fondos legalmente disponibles para su pago (el "monto establecido"). Los dividendos regulares de las acciones preferentes Serie A se pagarán semanalmente a mes vencido, cuando y si son declarados por el consejo de administración de BMNR, con cargo a los fondos legalmente disponibles para su pago; siempre que la Compañía pueda, en el futuro, optar, a su entera discreción, por pagar dividendos regulares con mayor frecuencia. Los dividendos regulares declarados de las acciones preferentes Serie A se pagarán exclusivamente en efectivo. En caso de que algún dividendo regular acumulado de las acciones preferentes Serie A no se pague en la fecha de pago de dividendos regulares correspondiente, se acumularán dividendos regulares adicionales ("dividendos compuestos") sobre el monto de dicho dividendo regular impago, capitalizados semanalmente a la tasa de dividendo compuesto. La Compañía tendrá la flexibilidad de optar por aumentar la frecuencia de pago de los dividendos regulares a una frecuencia superior a la semanal y, en caso de que la Compañía opte por ello, el aumento adicional de la tasa de dividendo por período de dividendo regular se reducirá proporcionalmente para reflejar dicho período de dividendo regular más corto, de manera que el aumento máximo agregado de la tasa de dividendo adicional por año sea de 260 puntos básicos.

La tasa de dividendo compuesto aplicable a cualquier dividendo ordinario impagado que debiera haberse pagado en una fecha de pago de dividendo ordinaria será inicialmente una tasa anual equivalente al 9,50 % más 5 puntos básicos (basada en un período de dividendo ordinario semanal); sin embargo, hasta que dicho dividendo ordinario, junto con los dividendos compuestos correspondientes, se pague en su totalidad, dicha tasa de dividendo compuesto aumentará en 5 puntos básicos anuales (basada en un período de dividendo ordinario semanal) por cada período de dividendo ordinario subsiguiente, hasta una tasa de dividendo máxima del 15 % anual.

La Compañía tendrá derecho, a su elección, a rescatar las Acciones Preferentes Serie A, en su totalidad o en parte, en cualquier momento, o de vez en cuando, por efectivo de la siguiente manera: (i) desde la fecha de emisión original hasta dieciocho (18) meses después de la fecha de emisión original, a un precio de rescate igual al 110 % del monto declarado por acción; (ii) desde dieciocho (18) meses hasta tres (3) años después de la fecha de emisión original, a un precio de rescate igual al 105 % del monto declarado por acción; y (iii) después de tres (3) años a partir de la fecha de emisión original, a un precio de rescate igual al 100 % del monto declarado por acción; más, en cada caso, los dividendos acumulados y no pagados hasta, pero sin incluir, la fecha de rescate.

Además, la Compañía tendrá derecho a recomprar la totalidad, pero no menos de la totalidad, de las Acciones Preferentes Serie A si el número total de acciones en circulación de todas las Acciones Preferentes Serie A es inferior al 25 % del número total de acciones de Acciones Preferentes Serie A emitidas originalmente en la oferta y en cualquier oferta futura en conjunto. La Compañía también tendrá derecho a recomprar la totalidad, pero no menos de la totalidad, de las Acciones Preferentes Serie A si se producen ciertos eventos fiscales. El precio de recompra de cualquier Acción Preferente Serie A que se vaya a recomprar en relación con una llamada de liquidación o un evento fiscal será un importe en efectivo equivalente a la preferencia de liquidación de la Acción Preferente Serie A que se vaya a recomprar al día hábil anterior a la fecha en que la Compañía envíe el aviso de recompra correspondiente, más los dividendos ordinarios acumulados y no pagados hasta la fecha de recompra, sin incluir esta.

Si se produce un evento que constituya un "cambio fundamental" según el certificado de designaciones que rige las acciones preferentes de la Serie A, los titulares de dichas acciones tendrán derecho a exigir a BMNR que recompre la totalidad o parte de sus acciones preferentes de la Serie A a un precio de recompra en efectivo equivalente al importe declarado de las acciones preferentes de la Serie A que se van a recomprar, más los dividendos ordinarios acumulados y no pagados, si los hubiere, hasta la fecha de recompra por cambio fundamental, sin incluir dicha fecha.

La preferencia de liquidación de las Acciones Preferentes Serie A será inicialmente de 100 $ por acción. Con efecto inmediatamente después del cierre de operaciones en cada día hábil posterior a la fecha de emisión inicial (y, si corresponde, durante el transcurso de un día hábil en el que se ejecute cualquier transacción de venta que se liquide mediante la emisión de Acciones Preferentes Serie A, desde el momento exacto de la primera de dichas transacciones de venta durante ese día hábil hasta el cierre de operaciones de ese día hábil), la preferencia de liquidación por acción de Acciones Preferentes Serie A se ajustará para ser la mayor de (i) el monto declarado por acción de Acciones Preferentes Serie A; (ii) en el caso de cualquier día hábil con respecto al cual la Compañía haya ejecutado, en ese día hábil o en cualquier día hábil durante el período de diez (10) días hábiles anteriores a dicho día hábil, cualquier transacción de venta que se liquide mediante la emisión de Acciones Preferentes Serie A, un monto igual al último precio de venta informado por acción de Acciones Preferentes Serie A en el día hábil inmediatamente anterior a dicho día hábil; y (iii) el promedio aritmético de los últimos precios de venta reportados por acción de Acciones Preferentes Serie A para cada día de negociación de los diez (10) días de negociación consecutivos inmediatamente anteriores a dicho día hábil; sin embargo, si corresponde, la referencia en (iii) a diez (10) se reemplazará por un número menor de días de negociación que hayan transcurrido durante el período desde, inclusive, la fecha de emisión inicial hasta, pero excluyendo, dicho día hábil. No obstante, la preferencia de liquidación no se ajustará a un monto inferior a 100 $ por acción.

BMNR ha solicitado la cotización de sus acciones preferentes Serie A en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "BMNP". Si se aprueba la cotización, BMNR prevé que la negociación comience dentro de los 30 días posteriores a la fecha de emisión inicial de las acciones preferentes Serie A.

Moelis & Company y Cantor actúan como coordinadores principales conjuntos de la oferta.

La oferta se realiza de conformidad con una declaración de registro vigente en el Formulario S-3 (Número de archivo 333-288579), presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") el 9 de julio de 2025 (la "Declaración de Registro"). La oferta se realizará únicamente mediante un suplemento del prospecto y un prospecto adjunto incluidos en la Declaración de Registro. Una copia electrónica del suplemento preliminar del prospecto, junto con el prospecto adjunto, está disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Alternativamente, se pueden obtener copias del suplemento del prospecto preliminar, junto con el prospecto adjunto, comunicándose con: Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, 4.º piso, Nueva York, NY 10022, por teléfono: 1-800-539-9413, o con Cantor Fitzgerald & Co., Atención: Mercados de Capitales, 110 East 59th Street, Nueva York, NY 10022, por teléfono: 1-212-938-5000, o por correo electrónico: prospectus@cantor.com.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún valor mencionado en este comunicado, ni se realizará ninguna venta de dichos valores en ningún estado u otra jurisdicción donde dicha oferta, venta o solicitud sea ilegal antes del registro o la autorización conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Bitmine Immersion Technologies

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está invirtiendo su capital excedente para convertirse en la empresa líder mundial en gestión de tesorería de Ethereum, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas del protocolo, como el staking y los mecanismos de finanzas descentralizadas. En 2026, la compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Las declaraciones en este comunicado de prensa sobre expectativas, planes y perspectivas futuras, así como cualquier otra declaración sobre asuntos que no sean hechos históricos, pueden constituir "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las palabras "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "planificar", "potencial", "predecir", "proyectar", "debería", "objetivo", "hará", "haría" y expresiones similares tienen como objetivo identificar las declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones relativas al tamaño y el momento de la oferta, el uso previsto de los fondos obtenidos, los términos de los valores ofrecidos, el pago de dividendos y la cotización prevista de las acciones preferentes Serie A en la Bolsa de Nueva York (NYSE). Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar diversos factores, entre ellos: la capacidad de Bitmine para adaptarse a las nuevas tecnologías y a las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan al precio de las acciones ordinarias de la Compañía; los avances regulatorios que afectan a los activos digitales, incluida la promulgación e implementación final de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados reales y los resultados de desempeño futuros pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa es válida únicamente a la fecha del mismo, y BMNR renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar dichas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra índole, salvo que lo exija la ley.

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