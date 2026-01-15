Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia una inversión de 200 millones de dólares en Beast Industries

(Información remitida por la empresa firmante)

Bitmine celebrará su Junta Anual de Accionistas en el Wynn Las Vegas el 15 de enero de 2026.

Bitmine cuenta con el apoyo de un destacado grupo de inversores institucionales, entre ellos Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor personal Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH.

LAS VEGAS, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Compañía") la empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, anunció una inversión de capital de 200 millones de dólares en Beast Industries. Bitmine también implementa una innovadora estrategia de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público.

"En nuestra opinión, MrBeast y Beast Industries son los creadores de contenido líderes de nuestra generación, con un alcance y una interacción inigualables entre la Generación Z, la Generación Alfa y los Millennials", declaró Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine. "Beast Industries es la plataforma de creación más grande e innovadora del mundo, y nuestros valores corporativos y personales están estrechamente alineados".

"Nos complace dar la bienvenida a Tom Lee y Bitmine como nuevos inversores en Beast Industries, que se suman a nuestros actuales inversores de capital de riesgo de primer nivel", declaró Jeff Housenbold, consejero delegado de Beast Industries. "Su apoyo confirma nuestra visión, estrategia y trayectoria de crecimiento, y nos proporciona capital adicional para lograr nuestro objetivo de convertirnos en la marca de entretenimiento con mayor impacto a nivel mundial. Esperamos explorar nuevas maneras de colaborar e incorporar DeFi en nuestra próxima plataforma de servicios financieros".

Se espera que el acuerdo se cierre alrededor del 19 de enero de 2026.

Bitmine celebrará su Junta Anual el 15 de enero de 2026, que se transmitirá en directo a través de la cuenta X de Bitmine: https://x.com/bitmnr

La presentación de las ganancias del año fiscal completo 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es la empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, que implementa una innovadora estrategia de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. La empresa lanzará MAVAN (Made-in America Validator Network), una infraestructura dedicada al staking para activos de Bitmine, en el primer trimestre de 2026.

Si desea conocer más detalles, siga en X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrathttps://x.com/bmnrintern

Acerca de Beast IndustriesBeast Industries es una empresa multifacética de entretenimiento, productos de consumo y CPG, fundada y dirigida por el creador de YouTube, emprendedor y filántropo Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast. Una potencia mundial del entretenimiento, MrBeast es el canal de YouTube con más suscriptores del mundo, con más de 450 millones de suscriptores y más de 5.000 millones de visualizaciones mensuales en todos sus canales. Reconocido como el creador número 1 en la lista de los mejores creadores de Forbes (2023) y figurando en las listas TIME 100 y la primera TIME100 Climate, Donaldson ha convertido a Beast Industries en una plataforma que abarca contenido innovador, formatos de competición que baten récords y algunos de los lanzamientos de CPG de más rápido crecimiento de la historia, incluyendo la marca de snacks Feastables. La empresa también impulsa un impacto social a gran escala a través de iniciativas como #TeamTrees, #TeamSeas, #TeamWater y Beast Philanthropy, una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) que ha proporcionado más de 20 millones de comidas gratuitas y financiado proyectos de infraestructura crítica en todo el mundo. En esencia, Beast Industries combina entretenimiento, innovación y propósito para crear propiedad intelectual culturalmente resonante, productos líderes en el mercado y un cambio duradero.

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones de este comunicado que no sean puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la Compañía en cuanto a la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la Compañía y los beneficios aplicables a la Compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, deben considerar diversos factores, incluyendo la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados reales de rendimiento futuro pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluyendo las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine, presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones o actualizaciones periódicas. Copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para incluir revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

