Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,62 millones de tokens (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,62 millones de tokens, y que el total de criptomonedas y efectivo en tenencias asciende a 10.400 millones de dólares

Bitmine posee el 4,66% del suministro total de ETH, que asciende a 120,7 millones.

Bitmine ha alcanzado el 93% del objetivo de la "Alquimia del 5%" en tan solo 11 meses.

Se incluya a Bitmine en la lista Fortune Crypto 100 de 2026, una clasificación definitiva de las empresas más influyentes en blockchain.

Bitmine cerró la venta de 3.500.000 acciones preferentes perpetuas Serie A al 9,50% el 10 de junio de 2026.

Las acciones preferentes Serie A de Bitmine van a cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo BMNP a partir del 16 de junio de 2026.

Ethereum continúa beneficiándose de la doble tendencia favorable de la tokenización de Wall Street en la blockchain y de la creciente necesidad de blockchains públicas y neutrales para los sistemas de IA con agentes.

Bitmine cuenta con 4.718.677 ETH en staking, lo que representa 8.100 millones de dólares a 1.718 dólares por ETH.

MAVAN (Made in America VAlidator Network es un destino de staking de Ethereum de primer nivel para BMNR e inversores institucionales, con un enfoque en la seguridad, el rendimiento y la resiliencia.

Bitmine posee acciones de Eightco (NASDAQ: ORBS) por valor de 88 millones de dólares, siendo ahora una de las pocas empresas cotizadas en bolsa a nivel mundial que ofrece a los inversores exposición indirecta a OpenAI.

Las criptomonedas de Bitmine, junto con sus tenencias totales de efectivo y valores negociables, suman un total de 10.400 millones de dólares, incluyendo 5,62 millones de tokens ETH, un total de 502 millones de dólares en efectivo y valores negociables, y otras tenencias de criptomonedas.

Bitmine lidera el mercado de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo por acción como por la alta liquidez de sus acciones BMNR.

Bitmine es la 203ª acción más negociada en Estados Unidos, contando con un volumen de negociación de 550 millones de dólares diarios (promedio de 5 días).

Bitmine cuenta con el respaldo de un selecto grupo de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5% de ETH.

NORWALK, Conn., 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "compañía"), una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, ha informado hoy que sus tenencias de criptomonedas Bitmine, efectivo total, valores negociables y proyectos ambiciosos ascienden a un total de 10.400 millones de dólares.

A fecha de 14 de junio de 2026 a las 18:00 (hora del este de Estados Unidos), las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 5.620.754 ETH a 1.718 dólares por ETH (según Coinbase, NASDAQ: COIN), 204 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 88 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de 502 millones de dólares en efectivo y valores negociables. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,66% del suministro total de ETH (120,7 millones de ETH).

El 10 de junio, Bitmine cerró su oferta (la "oferta") registrada bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"), de 3.500.000 acciones preferentes perpetuas Serie A del 9,50% (las "Acciones Preferentes Serie A"), a un precio de oferta pública de 80,00 dólares por acción. La compañía ha recibido unos ingresos netos de la oferta que alcanzan aproximadamente 273,8 millones de dólares, después de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos estimados de la oferta de la compañía. Se espera que las Acciones Preferentes Serie A comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo BMNP a partir del 16 de junio de 2026. Los dividendos de BMNP se pagarán semanalmente, sujetos a los términos del Certificado de Designación correspondiente.

"La oferta de acciones preferentes Serie A representa una buena diversificación del balance de Bitmine. Las recompensas anuales proyectadas por staking de la compañía, que ascienden a aproximadamente 219 millones de dólares, proporcionan un flujo de caja recurrente para respaldar los dividendos relacionados con las acciones preferentes Serie A", afirmó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

El 11 de junio de 2026, Bitmine fue incluida en la lista Fortune 100 Crypto (enlace aquí). Fortune publicó esta clasificación definitiva de las empresas más influyentes en blockchain, basada en un riguroso análisis de datos realizado por Inca Digital y una encuesta a destacados expertos en criptomonedas, según la revista Fortune.

El 11 de mayo de 2026, Bitmine publicó el último mensaje del presidente (enlace aquí) correspondiente a mayo de 2026.

"Durante la última semana, adquirimos 76.881 ETH. Mantenemos un ritmo de compra algo elevado, ya que creemos que este retroceso en el precio de ETH no refleja el fortalecimiento de los fundamentos de Ethereum. Esto no es sorprendente, dado que creemos que nos encontramos en las primeras etapas de la primavera cripto. Se espera que Bitmine alcance el '5%' en algún momento de 2026", declaró Lee.

Bitmine lanzó recientemente MAVAN (Made in American VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para dar soporte a la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, su objetivo es expandirse para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya está depositado en la plataforma MAVAN.

Al 14 de junio de 2026, Bitmine tenía un total de ETH en staking de 4.718.677 (8.100 millones de dólares a 1.718 dólares por ETH). "Bitmine ha invertido más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté completamente invertido por MAVAN y sus socios), la recompensa proyectada por staking de ETH es de 269 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento del BMNR a 7 días del 2,79%)", comentó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking se proyectan ahora en 226 millones de dólares. Y estos 4,7 millones de ETH representan más del 83% de los 5,62 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 2,79% (anualizado)", añadió Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine se mantienen como la tesorería de Ethereum número 1 y la número 2 a nivel mundial, detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que según se informa posee 845.256 BTC valorados en 54.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, el volumen diario promedio de negociación en dólares de la acción asciende a 550 millones de dólares (promedio de 5 días, al 12 de junio de 2026), lo que la sitúa en el puesto 203 en Estados Unidos, por detrás de Oklo Technologies (puesto 202) y por delante de Parker-Hannifin (puesto 204) entre las 5.704 acciones que cotizan en bolsa en Estados Unidos (statista.com e investigación de Fundstrat).

La dirección de Bitmine considera que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) tendrán un impacto tan transformador en los servicios financieros en 2025 como la decisión tomada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este evento del año 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos titanes de Wall Street y a las infraestructuras financieras y de pago actuales. Estas demostraron ser mejores inversiones que el oro.

La compañía también anunció que el Consejo de Administración ha declarado el tercer dividendo semanal en efectivo por una cantidad de 0.2639 dólares por acción sobre las acciones en circulación de las acciones preferentes Serie A de la compañía. Se espera que dicho dividendo se pague el 6 de julio de 2026 a los accionistas registrados de las acciones preferentes Serie A al cierre de operaciones del 26 de junio de 2026.

El mensaje del presidente se puede consultar aquí:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está destinando su capital excedente a convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum del mundo, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas a nivel de protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. En 2026, la compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine.

Si desea conocer más detalles síganos en X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" según lo estipulado en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones contenidas en este comunicado que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante términos como "espera", "proyecta", "proyectado", "tiene la intención", "cree", "anticipa", "estima" y expresiones similares. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre: (i) los objetivos de la compañía con respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa 'Alquimia del 5%' y la expectativa de que Bitmine alcance este objetivo en algún momento de 2026; (ii) las creencias y expectativas de la compañía con respecto al mercado de criptomonedas, incluido que Ethereum continúa beneficiándose de los vientos favorables duales de la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques y los sistemas de IA con agentes que cada vez necesitan más cadenas de bloques públicas y neutrales; (iii) la negociación prevista de las Acciones Preferentes Serie A en la NYSE bajo el símbolo BMNP a partir del 16 de junio de 2026; (iv) el calendario de pago de dividendos para las Acciones Preferentes Serie A, incluida la expectativa de que el tercer dividendo semanal en efectivo se pagará el 6 de julio de 2026 a los titulares registrados al 26 de junio de 2026; (v) la estrategia de acumulación de activos digitales de la compañía y las operaciones de staking, incluidas las recompensas anuales proyectadas por staking de ETH de aproximadamente 269 millones de dólares (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente apostado por MAVAN y sus socios de staking) y los ingresos anuales proyectados actuales por staking de aproximadamente 226 millones de dólares; (vi) La expansión prevista de MAVAN para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking; (vii) la caracterización por parte de la compañía de las condiciones actuales del mercado como las "primeras etapas de la criptoprimavera" y la creencia de que las caídas del precio de ETH no reflejan el fortalecimiento de los fundamentos de Ethereum; (viii) la creencia de la gerencia de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros como la acción de Estados Unidos del 15 de agosto de 1971 que puso fin a Bretton Woods y al patrón oro del USD; y (ix) el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluidos: la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, Operaciones de tesorería de Ethereum y negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan el precio de negociación de las acciones comunes y las acciones preferentes Serie A de la compañía; desarrollos regulatorios que afectan los activos digitales, incluyendo la promulgación e implementación final de la legislación pendiente e iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; el rendimiento, fiabilidad y seguridad de las operaciones de staking de la compañía; riesgos relacionados con los sistemas de IA y su impacto en los mercados de criptomonedas; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el rendimiento futuros reales pueden diferir materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de Bitmine, incluyendo las establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

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