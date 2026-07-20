Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,78 millones de tokens (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,78 millones de tokens, y que el total de criptomonedas y efectivo en tenencias asciende a 11.500 millones de dólares

Bitmine posee el 4,8% del suministro total de monedas ETH, que asciende a 120,7 millones

Bitmine está al 96% del camino hacia la "alquimia del 5%" en tan solo 12 meses

Bitmine recompró 5,5 millones de acciones ordinarias la semana pasada, autorizadas en virtud del programa de recompra de acciones de 4.000 millones de dólares anunciado previamente

Bitmine se incorporó al índice Russell 1000 Large-cap el 26 de junio de 2026

Las acciones preferentes de Serie A de Bitmine cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo BMNP

Bitmine tiene 4.917.189 ETH en staking, lo que representa 9.200 millones de dólares a 1.879 dólares por ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) es un destino líder para el staking de Ethereum para BMNR e inversores institucionales

Bitmine posee 58 millones de dólares en Eightco (NASDAQ: ORBS), que ahora es una de las pocas acciones cotizadas en bolsa en el mundo que proporciona a los inversores exposición indirecta a OpenAI

Las criptomonedas de Bitmine, junto con el total de efectivo y valores negociables, suman un total de 11.500 millones de dólares, incluyendo 5,78 millones de tokens ETH, un total de 385 millones de dólares en efectivo y valores negociables, y otras criptomonedas.

Bitmine sigue contando con el respaldo de un selecto grupo de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5% de ETH.

NORWALK, Conn., 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "compañía"), una empresa de redes de Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy que las tenencias de criptomonedas de Bitmine, efectivo total y valores negociables, más proyectos ambiciosos, ascienden a un total de 11.500 millones de dólares.

A fecha de 19 de julio de 2026 a las 8:30 p. m. ET, las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 5.777.468 ETH a 1.879 dólares por ETH (según Coinbase NASDAQ: COIN), 207 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 58 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo y valores negociables de 385 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,8 % del suministro total de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"Bitmine recompró aproximadamente 5,5 millones de acciones ordinarias la semana pasada a un precio promedio de 15,6156 dólares. Consideramos que la recompra de nuestras acciones ordinarias aumenta el valor para los accionistas", destacó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

Bitmine llevó a cabo la recompra de 5,5 millones de acciones ordinarias en el marco del programa de recompra de acciones de 4.000 millones de dólares previamente autorizado.

"Durante la última semana, adquirimos 7.430 ETH. El ritmo reducido de compras refleja que Bitmine recompró 5,5 millones de acciones ordinarias. Bitmine ha comprado ETH todas las semanas desde el inicio de la Estrategia de Tesorería de ETH el 30 de junio de 2025", declaró Lee.

El 16 de julio de 2026, Bitmine publicó el último mensaje del presidente (enlace aquí) correspondiente a julio de 2026. El título del Mensaje es "ETH es la cura para el Valle Inquietante de la Riqueza".

A principios de 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in American VAlidator Network), su plataforma de staking de nivel institucional. A pesar de que MAVAN se desarrolló originalmente para dar soporte a la propia tesorería Ethereum de Bitmine, su objetivo es expandirse para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya se encuentra en staking en la plataforma MAVAN.

A 19 de julio de 2026, el total de ETH apostados en Bitmine asciende a 4.917.189 (9.200 millones de dólares a razón de 1.879 dólares por ETH). "Bitmine ha apostado más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente apostado por MAVAN y sus socios), la recompensa proyectada por la apuesta de ETH es de 290 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento del BMNR a 7 días del 2,67%)", declaró Lee.

"Los ingresos anualizados por staking se proyectan ahora en 247 millones de dólares. Y estos 4,9 millones de ETH representan el 85% de los 5,78 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento anualizado del 2,67 % en 7 días", comentó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine reinan como la tesorería número uno de Ethereum y la tesorería número dos a nivel mundial, detrás de Strategy Inc., que supuestamente posee 843.775 BTC valorados en aproximadamente 55.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la tesorería de ETH más grande del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, el volumen diario promedio de negociación de la acción fue de 579 millones de dólares (promedio de 5 días, al 17 de julio de 2026), ocupando el puesto número 187 en Estados Unidos, detrás de Airbnb (puesto número 186) y por delante de Fastenal (puesto número 188) entre las 5.704 acciones que cotizan en bolsa en Estados Unidos (statista.com e investigación de Fundstrat).

La dirección de Bitmine cree que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) transformarán los servicios financieros en 2025 tanto como lo hizo Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, cuando puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos magnates y a las infraestructuras financieras y de pago actuales. Estas inversiones demostraron ser mejores que el oro.

El mensaje del Presidente se puede encontrar aquí:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitmine (NYSE: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está invirtiendo su capital excedente para convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum a nivel mundial, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas del protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. En 2026, la compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine.

Para obtener detalles adicionales, síganos en:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante términos como "espera", "proyecta", "proyectado", "tiene la intención", "cree", "anticipa", "estima" y expresiones similares. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre: (i) los objetivos de la compañía con respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa "alquimia del 5%" y la declaración de que Bitmine está al 96 % del camino hacia este objetivo; (ii) la estrategia de acumulación de activos digitales y operaciones de staking de la compañía, incluida la declaración de que Bitmine tiene 4,917,189 ETH en staking que representan 9.200 millones de dólares, recompensas anuales proyectadas de staking de ETH de aproximadamente 290 millones de dólares (cuando el ETH de Bitmine esté completamente en staking por MAVAN y sus socios de staking), e ingresos anuales proyectados actuales de staking de aproximadamente 247 millones de dólares; (iii) la expansión prevista de MAVAN para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking de su clase; (iv) el compromiso continuo de la compañía de adquirir ETH semanalmente bajo su Estrategia de Tesorería de ETH; (v) la creencia de la gerencia de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros como la acción de EE. UU. del 15 de agosto de 1971 que puso fin a Bretton Woods y al patrón oro del USD; (vi) expectativas con respecto al programa de recompra de acciones de 4.000 millones de dólares y su valor acumulativo para los accionistas; (vii) declaraciones con respecto a la inversión de la compañía en Eightco Holdings como proporcionar exposición indirecta a OpenAI; y (viii) el crecimiento y avance futuro de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluidos: la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con la nueva tecnología y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum, las actividades de recompra de acciones y el negocio futuro propuesto; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; Las condiciones del mercado que afectan el precio de las acciones ordinarias y las acciones preferentes Serie A de la compañía; los avances regulatorios que afectan a los activos digitales, incluida la promulgación e implementación de la Ley GENIUS y otras leyes pendientes e iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de las operaciones de staking de la compañía; los riesgos relacionados con los sistemas de IA y su impacto en los mercados de criptomonedas; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el desempeño futuros reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluidas las que se detallan en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Puede consultar copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC en su sitio web: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que la ley lo exija.

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