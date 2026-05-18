BLUETTI en WUF13: Colaboración con ONU-Hábitat para impulsar la urbanización sostenible a nivel mundial

(Información remitida por la empresa firmante)

BAKU, Azerbaiyán, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Como socio oficial de ONU-Hábitat, BLUETTI, líder mundial en energía limpia, fue invitada al XIII Foro Urbano Mundial (WUF13) en Bakú. Eric Fang, director general de Paygo y Almacenamiento de Energía, pronunció un discurso de apertura en la Asamblea Empresarial de Alto Nivel, donde explicó cómo la tecnología de energía limpia aborda la crisis mundial de la vivienda y fortalece la resiliencia de las comunidades.

Centrado en el tema 'Vivienda para el mundo: Ciudades y comunidades seguras y resilientes', el WUF13 destaca los desafíos a los que se enfrentan 3 mil millones de personas con viviendas inadecuadas. BLUETTI afirma que la 'equidad en la vivienda' es inseparable de la 'equidad energética', una convicción que impulsa la misión de la compañía de llevar energía limpia a todos los hogares.

'El acceso a energía limpia y confiable no es un lujo; es un pilar fundamental de la dignidad humana, las oportunidades y la resiliencia comunitaria', declaró Eric Fang. 'En la visión de BLUETTI, cada sistema de almacenamiento de energía implementado es más que una simple fuente de energía: es un activo fundamental que ayuda a las familias vulnerables a construir un futuro más seguro. Ofrecemos más que luz; ofrecemos esperanza'.

Eric Fang detalló aún más el impacto global de BLUETTI a través de la iniciativa 'Iluminando a una Familia Africana' (LAAF). Hasta la fecha, el programa ha donado kits de energía solar a más de 20.000 familias, además de 30 escuelas y comunidades, mejorando directamente la vida de más de 60.000 personas.

Para superar la brecha financiera en las regiones en desarrollo, BLUETTI ha implementado un sistema de pago por uso (PAYGO) diseñado específicamente para los mercados africanos, que combina hardware de alta eficiencia con opciones de financiación flexibles. Al permitir que las familias accedan a electricidad limpia mediante pagos asequibles, BLUETTI no solo combate la pobreza energética, sino que también fomenta el emprendimiento local y la autosuficiencia económica.

Fortaleciendo la resiliencia: Ninguna comunidad se queda atrás

Desde iluminación fuera de la red en aldeas remotas hasta suministro eléctrico de emergencia para zonas afectadas por desastres, BLUETTI se mantiene a la vanguardia de la transición energética. Mediante colaboraciones a largo plazo con ONG internacionales y organizaciones globales, BLUETTI continúa ofreciendo diversas soluciones energéticas, cumpliendo su misión de empoderar a la humanidad con energía limpia y esforzándose por garantizar que ninguna comunidad quede olvidada en la oscuridad.

Acerca de BLUETTI

Como pionera en tecnología de energía limpia, BLUETTI ofrece soluciones fiables que abarcan desde sistemas de respaldo de batería para el hogar hasta estaciones de energía portátiles para aventuras al aire libre. Con la confianza de usuarios en más de 120 países y regiones, BLUETTI mantiene su compromiso con la sostenibilidad a largo plazo y la innovación responsable.

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