Boehringer Ingelheim y la Fundación de la OMS lanzan una colaboración mundial en obesidad y salud metabólica

(Información remitida por la empresa firmante)

Boehringer Ingelheim y la Fundación de la OMS lanzan una colaboración mundial para cerrar la brecha en materia de obesidad y salud metabólica

Apoyo al abordaje de la obesidad y la salud metabólica mediante una contribución de 5 millones de dólares de Boehringer Ingelheim a lo largo de tres años.

La colaboración reforzará la atención integral de la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas y metabólicas asociadas, con el fin de mejorar los resultados para las personas de todo el mundo que conviven con estas enfermedades interconectadas.

GINEBRA, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Boehringer Ingelheim y la Fundación de la OMS anunciaron hoy una colaboración de tres años para acelerar los avances en el abordaje de la obesidad y las afecciones metabólicas relacionadas en entornos con recursos limitados.

La obesidad es uno de los desafíos de salud mundial más apremiantes. En 2022, más de 2500 millones de adultos y más de 390 millones de niños y adolescentes en todo el mundo sufrían sobrepeso, y una de cada ocho personas a nivel mundial vivía con obesidad; una prevalencia que se ha más que duplicado en los adultos desde 1990.

La colaboración, respaldada por una contribución de 5 millones de dólares de Boehringer Ingelheim a la Fundación de la OMS, tendrá como objetivo ayudar a fortalecer la preparación y la capacidad de los sistemas de salud para monitorear y brindar atención ante la obesidad y las afecciones metabólicas conexas, así como facilitar enfoques que reúnan a los sectores sanitario y no sanitario, contando con la participación significativa de las personas que viven con enfermedades no transmisibles (ENT) en los debates sobre políticas orientadas a una atención centrada en el paciente.

"La magnitud y complejidad del desafío que representan la obesidad y la salud metabólica exigen un enfoque integrado que refuerce los cimientos de la atención", afirmó Anil Soni, consejero delegado de la Fundación de la OMS. "Gracias a esta colaboración con Boehringer Ingelheim, permitiremos a los países transformar la evidencia y las directrices mundiales en servicios integrados que respondan a las necesidades de las personas. Asimismo, esta iniciativa puede generar conocimientos y modelos prácticos que impulsen el progreso mucho más allá de los países participantes iniciales".

Como parte de esta colaboración, la Fundación de la OMS apoyará los esfuerzos de la OMS para implementar su Plan de Aceleración para Detener la Obesidad (2022-2030). Este plan, adoptado por los Estados Miembros de la OMS en 2022, ayuda a los países a pasar del compromiso a la implementación mediante intervenciones basadas en la evidencia, la apropiación nacional y el cambio sistémico.

"La obesidad y las enfermedades metabólicas asociadas no pueden abordarse eficazmente de forma aislada. Requieren sistemas de salud que reconozcan sus factores desencadenantes comunes y ofrezcan una atención coordinada y a largo plazo. Lograrlo representa una oportunidad para los gobiernos, los sistemas de salud y la sociedad", afirmó Shashank Deshpande, miembro del Consejo de Administración responsable del área de Farmacia Humana de Boehringer Ingelheim. "Gracias a esta oportuna colaboración en materia de salud metabólica entre Boehringer Ingelheim y la Fundación de la OMS, podemos ayudar a transformar la ambición global en un cambio práctico y sostenible para las personas y los sistemas de salud".

Esta colaboración se basa en la relación entre Boehringer Ingelheim y la Fundación de la OMS para fortalecer los sistemas de prevención del suicidio en las Américas. Al vincular la atención de la obesidad con la prevención y el manejo de enfermedades conexas, la nueva colaboración busca promover un enfoque más integral de la obesidad y la salud metabólica asociada. Su objetivo a largo plazo es contribuir a que la atención integrada y equitativa de las enfermedades crónicas se convierta en un elemento permanente de unos sistemas de atención primaria de salud resilientes.

Acerca de la Fundación de la OMS La Fundación de la OMS es una organización suiza independiente sin fines de lucro que moviliza recursos y establece alianzas para promover la salud mundial. Colabora con organizaciones filantrópicas, empresas y particulares para apoyar la misión de la Organización Mundial de la Salud, salvaguardando al mismo tiempo la neutralidad e independencia de la OMS.

Acerca de Boehringer IngelheimBoehringer Ingelheim es una compañía biofarmacéutica que opera en los ámbitos de la salud humana y animal. Como una de las empresas del sector que más invierte en investigación y desarrollo, se centra en crear terapias innovadoras capaces de mejorar y prolongar la vida en áreas con necesidades médicas no cubiertas. Boehringer, independiente desde su fundación en 1885, adopta una perspectiva a largo plazo e integra la sostenibilidad en toda su cadena de valor. Nuestros aproximadamente 54.300 empleados atienden a más de 130 mercados para construir un mañana más saludable y sostenible. Obtenga más información en www.boehringer-ingelheim.com/uk (Reino Unido e Irlanda) o en www.boehringer-ingelheim.com (resto del mundo).

Aviso sobre las audiencias objetivo de Boehringer IngelheimEste comunicado de prensa se emite desde nuestra sede corporativa en Ingelheim, Alemania, y tiene como finalidad ofrecer información sobre nuestras actividades comerciales a nivel mundial. Le rogamos tener en cuenta que la información relativa al estado de autorización y al etiquetado de los productos autorizados puede variar de un país a otro, y es posible que se haya publicado un comunicado de prensa específico para cada país sobre este tema en aquellos lugares donde operamos.

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