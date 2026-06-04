(Información remitida por la empresa firmante)

-La bomba de calor aire-agua PHNIX R290 GreenTherm Pro ahora cuenta con la certificación TÜV SÜD RED con un SCOP de 5,55, verificado por HLK Stuttgart

GUANGZHOU, China, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- PHNIX, fabricante profesional de bombas de calor en China, ha anunciado oficialmente que su serie GreenTherm Pro de bombas de calor residenciales aire-agua R290 ha obtenido la certificación RED (Directiva Europea de Equipos Radioeléctricos) de TÜV SÜD. Este logro garantiza que toda la gama GreenTherm Pro cumple con los estrictos estándares de la UE en materia de seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética (CEM) y rendimiento de radiofrecuencia (RF), lo que facilita la entrada de socios B2B europeos al mercado local.

Además, el modelo P20 de GreenTherm Pro ha alcanzado un coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) sin precedentes de 5,55 bajo las condiciones de prueba de agua ErP a 35 °C según la norma EN 14511, validado oficialmente por HLK Stuttgart (un laboratorio de pruebas independiente acreditado según la norma EN ISO 17025 en IGTE, Universidad de Stuttgart). Este valor certificado de SCOP 5,55 representa la mayor eficiencia jamás registrada para una bomba de calor de fabricación china probada en un laboratorio europeo independiente, lo que proporciona a los socios de PHNIX una ventaja competitiva decisiva en el mercado europeo.

Impulsando a los socios de PHNIX con ventajas competitivas ganadoras para el mercado:

Cumplimiento simplificado y entrada rápida al mercado: La certificación RED elimina los riesgos regulatorios, evita costosas pruebas de laboratorio locales y garantiza una integración perfecta con los ecosistemas europeos de hogares inteligentes.

La certificación RED elimina los riesgos regulatorios, evita costosas pruebas de laboratorio locales y garantiza una integración perfecta con los ecosistemas europeos de hogares inteligentes. Acceso a subvenciones gubernamentales de primer nivel: La GreenTherm Pro con un SCOP 5.55 supera fácilmente los requisitos de las subvenciones e incentivos gubernamentales, como BAFA en Alemania, Ecobonus en Italia, CEE en Francia y el Plan Warm House en el Reino Unido.

La GreenTherm Pro con un SCOP 5.55 supera fácilmente los requisitos de las subvenciones e incentivos gubernamentales, como BAFA en Alemania, Ecobonus en Italia, CEE en Francia y el Plan Warm House en el Reino Unido. Rendimiento de primera categoría A+++: La GreenTherm Pro mantiene una eficiencia A+++ tanto a 35 °C como a 55 °C, lo que lo hace ideal para proyectos de obra nueva y reformas.

La GreenTherm Pro mantiene una eficiencia A+++ tanto a 35 °C como a 55 °C, lo que lo hace ideal para proyectos de obra nueva y reformas. Máxima seguridad y fiabilidad con IA: Gracias a su sistema integrado de detección de fugas de R290 y a su separador de gases, la GreenTherm Pro garantiza un funcionamiento 100 % seguro. Además, su función de intervención temprana con IA utiliza más de 12 modos predictivos para identificar posibles fallos antes de que se produzcan, reduciendo drásticamente los costes de mantenimiento posventa para los distribuidores.

Gracias a su sistema integrado de detección de fugas de R290 y a su separador de gases, la GreenTherm Pro garantiza un funcionamiento 100 % seguro. Además, su función de intervención temprana con IA utiliza más de 12 modos predictivos para identificar posibles fallos antes de que se produzcan, reduciendo drásticamente los costes de mantenimiento posventa para los distribuidores. Funcionamiento fiable en climas extremos: La GreenTherm Pro funciona de forma estable en condiciones climáticas extremas, hasta -30 °C, y proporciona temperaturas de agua de salida de hasta 80 °C.

Para obtener más información sobre la bomba de calor aire-agua R290 GreenTherm Pro y la gama completa de soluciones de bombas de calor R290 de PHNIX, visite [www.phnix-e.com].

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