(Información remitida por la empresa firmante)

- La bomba de calor Skyven Arcturus alcanza un COP de 8,0, marcando un nuevo nivel de eficiencia en el vapor industrial

Este hito representa una mejora de más del 20 % con respecto a la puesta en marcha, lo que refuerza la posición de Arcturus como una de las tecnologías de vapor industrial más eficientes disponibles en la actualidad.

ANTWERP, Bélgica, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Skyven Technologies, líder en tecnología de vapor industrial, anunció que su centro de demostración de bombas de calor industriales Arcturus en Texas ha alcanzado un coeficiente de rendimiento (COP) sostenido de 8,0. Esto representa una mejora de más del 20 % con respecto al COP de 6,5 registrado en la puesta en marcha, superando el objetivo previsto en su momento. Este logro se debe a las mejoras en el diseño, los controles y la integración.

Estos resultados validan el rendimiento superior de la línea de productos Arcturus. En las implementaciones para clientes, Skyven adapta el rendimiento de Arcturus a las condiciones operativas específicas de cada sitio, optimizando el COP y el aumento de temperatura. Arcturus genera aumentos de temperatura desde 38 °C hasta 185 °C, con valores de COP correspondientes que oscilan entre 8,0 y 2,0.

Con un COP de 8,0, Arcturus reduce la energía necesaria para producir cada unidad de vapor aproximadamente diez veces en comparación con las calderas convencionales. Para los fabricantes europeos, alcanzar este nivel de eficiencia se traduce directamente en menores costes de vapor, menores costes de cumplimiento del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE y menor exposición a la volatilidad de los precios de la energía.

"Durante más de un siglo, las calderas han sido la forma más rentable de generar vapor. Arcturus cambia eso", afirmó Arun Gupta, fundador y consejero delegado de Skyven Technologies. "La eficiencia líder en la industria de Arcturus ofrece a los fabricantes una solución práctica para reducir los costes de vapor y fortalecer su competitividad industrial".

"Casi el 90 % del gas natural que la industria de la UE utiliza para la calefacción de procesos es importado, lo que expone a los fabricantes a la volatilidad de los precios y a las interrupciones en el suministro", declaró Daniel Galis, director para Europa de la Renewable Thermal Collaborative. "La electrificación es una de las principales herramientas para reducir esa vulnerabilidad y construir un sector industrial europeo más resiliente. Es alentador ver cómo empresas como Skyven impulsan el tipo de innovación que ayudará a más fabricantes a dar ese paso".

Acerca de Skyven Technologies

Skyven Technologies está revolucionando la tecnología y la economía del vapor industrial. La bomba de calor de alta temperatura Arcturus de Skyven proporciona vapor a un menor coste y con menores emisiones que las calderas tradicionales. Su modelo de Energía como Servicio permite a los clientes implementar Arcturus sin inversión inicial y ahorrar en vapor desde el primer día. Skyven es una empresa global con sede en Amberes, Bélgica, y Dallas, Texas. Para más información, visite skyven.co.

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