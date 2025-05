BOMBAY SAPPHIRE® anuncia una "electrizante" asociación mundial con la Serie E1

(Información remitida por la empresa firmante)

BOMBAY SAPPHIRE invita al mundo a 'Step Into The Blue™' al unirse a E1, el primer campeonato mundial de regatas de barcos totalmente eléctricos, como socio oficial de ginebra del Campeonato Mundial UIM E1, un espectáculo global respaldado por algunos de los nombres más grandes del deporte y el entretenimiento

HAMILTON, Bermuda, 14 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- BOMBAY SAPPHIRE se adentra en el mundo del entretenimiento deportivo anunciando una nueva asociación mundial con la Serie E1, el primer campeonato mundial de barcos de carreras totalmente eléctricos que combina deporte, entretenimiento y respeto por el 'azul natural' del planeta.

Con esta colaboración, BOMBAY SAPPHIRE se convierte en la ginebra oficial del Campeonato del Mundo UIM E1. La marca BOMBAY SAPPHIRE aparecerá en todo el Campeonato, con equipos respaldados por algunos de los nombres más importantes del deporte y el entretenimiento, como Marc Anthony, Steve Aoki, LeBron James, Virat Kohli, Rafa Nadal y Will Smith. Además de la asociación global de la Serie E1, BOMBAY SAPPHIRE también se convertirá en socio oficial de los actuales campeones Team Brady, propiedad de la leyenda de la NFL Tom Brady, y Team Drogba, liderado por Didier Drogba y Gabrielle Lemaire, desbloqueando derechos de marca adicionales y oportunidades específicas para cada equipo a lo largo de la temporada 2025.

BOMBAY SAPPHIRE también será el Cóctel Oficial de E1, sirviendo BOMBAY SAPPHIRE y tónicas y cócteles BOMBAY SAPPHIRE Sparkling Lemon a los invitados del Ocean Club, la exclusiva oferta de hospitalidad de E1.

Con el telón de fondo de algunas de las aguas más emblemáticas del mundo, como el lago Maggiore en Italia, Mónaco y Miami, la nueva colaboración invita al público a un mundo de experiencias inmersivas multisensoriales con BOMBAY SAPPHIRE y E1.

Esta asociación es la primera gran activación de BOMBAY SAPPHIRE desde su recién lanzada Step Into The Blue, una nueva campaña global totalmente integrada que se está ejecutando a través de la línea. Step Into The Blue invita a la gente a sumergirse en un bello mundo azul y celebra el papel de la marca a la hora de dar vida a la belleza del momento.

Natasha Curtin, vicepresidenta global de BOMBAY SAPPHIRE, comentó: "Esta asociación entre BOMBAY SAPPHIRE y E1 es un nuevo y audaz capítulo de nuestra trayectoria mundial y da vida a nuestra campaña "Step Into The Blue" en un electrizante escenario internacional. Estamos orgullosos de unir fuerzas con E1 para celebrar la innovación, la sostenibilidad y la impresionante belleza de los azules naturales más impresionantes del mundo, al tiempo que marcamos nuestra primera incursión en el entretenimiento deportivo global".

Y añadió: "Al igual que BOMBAY SAPPHIRE, E1 se dedica a invitar al público a formar parte de momentos inmersivos e inspiradores - y a desbloquear un mundo de bellas experiencias que no sólo cautivan, sino que también se sustentan en la pasión por mostrar la belleza multisensorial del mundo natural".

E1 es algo más que carreras: es una nueva plataforma deportiva mundial que fusiona la acción de alta velocidad con el entretenimiento. A medida que el deporte se expande globalmente a un calendario de siete carreras este año, BOMBAY SAPPHIRE elevará la experiencia mediante la colaboración con algunos de los bares más importantes del mundo y figuras de la industria para crear momentos únicos e inmersivos para los huéspedes - desde experiencias de marca inspiradas culturalmente hasta servicios de autor, incluyendo el icónico BOMBAY SAPPHIRE & Tonic y el refrescante BOMBAY SAPPHIRE Sparkling Lemon.

Además, cada equipo E1 compite con un piloto y una piloto procedentes del mundo del automovilismo y de las regatas de lanchas motoras. Más allá de las carreras, los equipos colaboran activamente con las comunidades locales en las que se disputa la serie para promover la regeneración de los océanos y los ecosistemas acuáticos del mundo.

E1 impulsa el cambio en la movilidad marina y la sostenibilidad, y ambos socios están unidos por una pasión compartida por la belleza del mundo natural. BOMBAY SAPPHIRE se convertirá en el Socio Presentador del Campeonato Blue Impact de la Serie E1, diseñado para proteger los azules naturales de la naturaleza y sanar el agua y los ecosistemas locales donde se celebra el campeonato.

La protección del planeta también es una prioridad para BOMBAY SAPPHIRE desde hace más de 25 años. BOMBAY SAPPHIRE se elabora con una mezcla única de 10 ingredientes botánicos seleccionados a mano y procedentes de proveedores con certificación sostenible de todo el mundo, y se destila en Laverstoke Mill, en el sur de Inglaterra, mediante un proceso de infusión de vapor que extrae suavemente los sabores naturales de los ingredientes botánicos, creando el sabor vibrante y versátil por el que se conoce a BOMBAY SAPPHIRE.

Cuando abrió sus puertas en 2014, el diseño de la destilería recibió la calificación "sobresaliente" de BREEAM, una de las principales evaluaciones medioambientales de edificios del mundo, y en 2023, el emplazamiento obtuvo la certificación Wildlife Habitat Council, que reconoce los esfuerzos realizados para apoyar la fauna y la flora locales y la biodiversidad.

Rodi Basso, fundador y consejero delegado de E1, afirmó: "Dar la bienvenida a BOMBAY SAPPHIRE como socio del Campeonato consolida el estatus de E1 como una de las oportunidades más atractivas en el deporte y el entretenimiento mundial. Con el poder de estrellas famosas, carreras altamente competitivas y el propósito de acelerar el cambio, somos el deporte del mañana que las marcas innovadoras están apoyando hoy".

"En E1, BOMBAY SAPPHIRE ha encontrado un hogar natural. Es una asociación que se basa en la pasión por la sostenibilidad azul y estamos motivados para lograr juntos un cambio impactante a medida que redefinimos las regatas en el agua".

Para más información sobre la asociación y las próximas carreras, visite www.bombaysapphire.com o siga a @BombaySapphire.

Para más información, póngase en contacto con la oficina de prensa mundial de BOMBAY SAPPHIRE en Ogilvy: bombaysapphireglobal@ogilvy.com.

