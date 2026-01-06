BoomerangFX expande sus operaciones en Reino Unido y EMEA con nueva oficina y nombramientos de alto nivel (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- BoomerangFX expande sus operaciones en el Reino Unido y EMEA con una nueva oficina en el Reino Unido y nombramientos de alto nivel, ya que la demanda del copiloto clínico de IA AUVIA™ impulsa un crecimiento récord en el sector sanitario

La expansión se basa en oficinas globales en Miami, Toronto, Londres y Sídney mientras BoomerangFX avanza en su misión de convertirse en la plataforma operativa impulsada por IA fundamental para la atención médica de pago privado en todo el mundo.

LONDRES, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- BoomerangFX, empresa global de software clínico basado en IA y automatización de marketing, diseñada específicamente para consultorios médicos privados, anunció hoy la apertura de su nueva sede en el Reino Unido tras un crecimiento récord interanual del 6.000 % en el Reino Unido en 2025. Este crecimiento incluye una adopción acelerada en Inglaterra, Gales, Irlanda, Escocia y la región EMEA en general.

La compañía también anunció que ha realizado varias contrataciones de alto nivel en el Reino Unido y ha manifestado su intención de seguir realizando nombramientos ejecutivos adicionales como parte de su inversión continua en liderazgo regional y capacidad operativa para respaldar el crecimiento continuo en Europa y la región EMEA en general.

El hito de BoomerangFX en el Reino Unido refleja un cambio de plataforma más amplio en curso en la atención médica privada, en particular en estética, bienestar, salud de la mujer, atención oftalmológica especializada y servicios clínicos electivos, donde las prácticas están pasando de soluciones puntuales fragmentadas a plataformas operativas unificadas que conectan las operaciones clínicas, la adquisición, conversión y retención de pacientes.

En el centro de esta transformación se encuentra AUVIA™, el copiloto clínico de IA de BoomerangFX, que está redefiniendo la forma en que las clínicas privadas generan, convierten y fidelizan pacientes. AUVIA actúa como el eje central entre la demanda digital y la atención clínica, impulsando una generación de leads más precisa y con mayor intención de compra en Google, Meta, Instagram y otros canales digitales, a la vez que capta al instante las consultas de nuevos pacientes mediante interacciones de voz y texto naturales y realistas. Más allá de la primera respuesta, AUVIA realiza consultas automatizadas, programa citas de forma inteligente y realiza un seguimiento continuo de cada paciente durante todo el proceso, desde la consulta hasta el tratamiento, a la vez que realiza seguimientos puntuales y personalizados sin intervención manual. Este flujo de trabajo de circuito cerrado, impulsado por IA, está revolucionando las operaciones de atención médica al eliminar la fricción, aumentar la eficiencia de la conversión y permitir que las clínicas escalen su crecimiento, mejorando al mismo tiempo la experiencia del paciente.

Un mercado en un punto de inflexión: crecimiento, complejidad y la necesidad de una plataforma unificada

La atención médica privada se ha vuelto cada vez más competitiva y compleja desde el punto de vista operativo. Las clínicas se enfrentan a costos crecientes de adquisición de pacientes, mayores expectativas de los consumidores y una mayor dependencia de la generación de demanda digital. Al mismo tiempo, muchas clínicas en rápido crecimiento aún operan con sistemas desconectados —una herramienta para la programación, otra para el registro médico electrónico, un CRM independiente y una combinación heterogénea de proveedores de marketing—, lo que genera silos de datos, pérdida de clientes potenciales, seguimiento inconsistente y una carga operativa.

BoomerangFX fue creado para resolver ese problema de principio a fin: una plataforma integrada que permite a los consultorios ejecutar operaciones de manera eficiente, generar demanda y convertir más consultas en consultas reservadas, al tiempo que construye una base escalable para el crecimiento en varias ubicaciones.

La plataforma BoomerangFX: Gestión de la práctica + Automatización del marketing + Aceleración de la IA

BoomerangFX ofrece una plataforma operativa unificada diseñada específicamente para clínicas de pago privado, que integra:

Gestión y operaciones automatizadas de la práctica : un conjunto operativo de nivel empresarial que ofrece programación inteligente, gráficos controlados por EMR, scripting electrónico, facturación integrada con financiación de pacientes, membresías y paquetes, análisis personalizables y soporte completo de flujo de trabajo clínico de extremo a extremo.

: un conjunto operativo de nivel empresarial que ofrece programación inteligente, gráficos controlados por EMR, scripting electrónico, facturación integrada con financiación de pacientes, membresías y paquetes, análisis personalizables y soporte completo de flujo de trabajo clínico de extremo a extremo. CRM impulsado por IA y gestión del ciclo de vida del paciente : un sistema centralizado de registros que ofrece visibilidad completa del proceso de atención, comunicaciones unificadas con pacientes a través de múltiples canales, segmentación inteligente y gestión del ciclo de vida de extremo a extremo desde la adquisición hasta la retención a largo plazo.

: un sistema centralizado de registros que ofrece visibilidad completa del proceso de atención, comunicaciones unificadas con pacientes a través de múltiples canales, segmentación inteligente y gestión del ciclo de vida de extremo a extremo desde la adquisición hasta la retención a largo plazo. Marketing digital llave en mano impulsado por IA y copiloto clínico para conversión: un motor integral impulsado por IA que potencia la publicidad de alto rendimiento en Google, Meta e Instagram, con AUVIA™, el copiloto clínico de IA, que responde instantáneamente a clientes potenciales entrantes mediante interacciones de voz y texto similares a las humanas, automatizando el seguimiento, convirtiendo consultas en consultas reservadas y visitas repetidas, y rastreando el recorrido del paciente con atribución en tiempo real, medición del ROI y análisis de conversión.

Los clientes del Reino Unido eligen cada vez más BoomerangFX como plataforma única y unificada para la generación de leads, la gestión de clínicas y la conversión de pacientes. Al conectar marketing, operaciones y la interacción impulsada por IA en un solo sistema, las clínicas obtienen mayor visibilidad y coordinación, mientras que AUVIA™, el copiloto clínico de IA, automatiza la respuesta a consultas, la reserva y el seguimiento, impulsando una mayor conversión y maximizando la eficiencia y las oportunidades de ingresos.

Más allá del software, BoomerangFX integra la infraestructura financiera directamente en la clínica, extendiendo la plataforma a los pagos y la financiación de pacientes. Gracias a las capacidades integradas de pago y financiación, ofrecidas con socios como Stripe, Klarna y Affirm, las clínicas pueden agilizar las transacciones, ofrecer opciones de pago flexibles y mejorar el acceso a la atención médica, logrando una mayor eficiencia operativa y mayores oportunidades de ingresos en toda la experiencia del paciente.

Impulso del Reino Unido, expansión en EMEA e inversión en liderazgo

El crecimiento de BoomerangFX en el Reino Unido en 2025 fue impulsado por la adopción entre las clínicas de medicina estética, spa médico, cirugía cosmética, dermatología y otras clínicas especializadas de pago privado que buscaban apalancamiento operativo y una conversión predecible.

Para respaldar ese impulso, la empresa ha ampliado su equipo de liderazgo sénior en el Reino Unido a funciones clave como éxito del cliente, operaciones y crecimiento regional, creando la capacidad sobre el terreno necesaria para la incorporación empresarial, la gestión del rendimiento y la escalabilidad en varios sitios.

"Las clínicas están experimentando una transformación de plataforma: se alejan de las herramientas desconectadas y se acercan a sistemas unificados que generan resultados medibles", afirmó Jerome Dwight, cofundador y consejero delegado de BoomerangFX. "Nuestro crecimiento récord en el Reino Unido en 2025 confirmó nuestra visión y lo que hemos visto en otros mercados a nivel mundial: las clínicas buscan un sistema operativo único que conecte las operaciones, la automatización del marketing y la conversión impulsada por IA. La sede en el Reino Unido y la expansión de nuestro liderazgo son inversiones fundamentales a medida que continuamos expandiéndonos en Europa y EMEA".

Liderazgo en innovación estética y software empresarial

BoomerangFX fue cofundada por Jerome Dwight, emprendedor de SaaS y tecnología financiera y exconsejero delegado de BNY Mellon Canadá, junto con el doctor Stephen Mulholland, cirujano cosmético de renombre mundial y pionero en tecnología estética no invasiva. El doctor Mulholland es ampliamente reconocido como cofundador de InMode, donde ayudó a liderar la compañía hasta su salida a bolsa en el NASDAQ en 2019, y como cocreador de Morpheus8, una innovadora plataforma de radiofrecuencia que impulsó la transición global hacia tratamientos estéticos mínimamente invasivos y no quirúrgicos.

"BoomerangFX se creó desde la vanguardia de la industria de la estética y la atención médica privada", afirmó el doctor Stephen Mulholland, cofundador de BoomerangFX. "Las clínicas buscan resultados excepcionales, pero la rentabilidad y la sostenibilidad exigen precisión operativa, una experiencia consistente para el paciente y una conversión inteligente. Creamos BoomerangFX para brindar a las clínicas la plataforma base para escalar de forma responsable, sin perder calidad, control ni margen de beneficio".

La doctora Sharon Flora, una de las propietarias de consultorios multidisciplinarios más importantes del Reino Unido y consejera delegada de The Eye Retreat (una clínica que combina tratamientos avanzados para el ojo seco con servicios estéticos de vanguardia) y clienta de BoomerangFX, compartió:

"BoomerangFX se ha convertido en la base de nuestra gestión y crecimiento. Nos ha ayudado a crecer exponencialmente y a consolidar nuestra oferta de tratamientos en diversas regiones del Reino Unido. Con AUVIA en directo en nuestra clínica, las consultas se gestionan con mayor rapidez, el seguimiento es constante y las consultas se programan automáticamente, sin que nuestro equipo tenga que buscar cada pista manualmente. Es un sistema operativo moderno, diseñado para el rendimiento, que nos ha permitido escalar a la vez que protege la experiencia del paciente".

La sede de BoomerangFX en el Reino Unido está diseñada como un centro regional para el éxito del cliente, las colaboraciones, la capacitación y la expansión del mercado en EMEA. A medida que se acelera la consolidación en los grupos de atención médica privada y las clínicas profesionalizan sus operaciones, las plataformas que combinan flujo de trabajo, automatización de ingresos e infraestructura financiera se consideran cada vez más activos que definen la categoría.

La rápida expansión internacional de BoomerangFX se ha visto reforzada por el reconocimiento del sector por su crecimiento y rendimiento, incluyendo su inclusión en las listas Deloitte Technology Fast 50 y Fast 500 durante los dos últimos años consecutivos. La compañía también se ha expandido a mercados emergentes de Asia y Latinoamérica, lo que refleja la demanda de una plataforma operativa estandarizada en todas las geografías.

Acerca de BoomerangFX

BoomerangFX es una empresa global de software clínico basado en IA y automatización de marketing, diseñada específicamente para la atención médica privada. Su plataforma unificada integra operaciones de gestión de consultorios, CRM, automatización de marketing, interacción con el paciente basada en IA y análisis de conversión, lo que permite a las clínicas escalar eficientemente, convertir la demanda en ingresos y mejorar la rentabilidad. Con oficinas en Miami, Toronto, Londres y Sídney, BoomerangFX avanza en su misión de convertirse en la plataforma operativa fundamental para la atención médica privada a nivel mundial.

Contacto de medios e inversores: BoomerangFX Communications, ajoseph@boomerangfx.com

