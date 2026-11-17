(Información remitida por la empresa firmante)

-BoomerangFX lanza publicidad en búsquedas mediante IA de ChatGPT para centros de estética, bienestar y servicios de salud de pago privado, impulsada por AUVIA™ AI Clinic Co-Pilot

Esta nueva propuesta integra la publicidad en búsquedas de pago en ChatGPT de OpenAI con la optimización de búsquedas mediante IA para Claude y Gemini, conectando la captación de clientes potenciales, la conversión, la gestión operativa del centro y los pagos en una única plataforma. El lanzamiento inicial abarca Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, con planes de expansión hacia Irlanda, Alemania, Australia, India y América Latina.

MIAMI y TORONTO y LONDRES y SÍDNEY, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- BoomerangFX, empresa global de software para clínicas y automatización de marketing basada en inteligencia artificial, diseñada específicamente para el sector de la atención sanitaria de pago privado, ha anunciado hoy el lanzamiento de su solución de marketing en búsquedas mediante IA de próxima generación. El despliegue comenzará en noviembre de 2026 en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, integrando en su suite de productos GROW SaaS tanto la publicidad en búsquedas mediante IA (a través de ChatGPT, de OpenAI) como la inteligencia para la optimización en búsquedas (para Claude y Gemini). Todo ello se ve potenciado por AUVIA™, el AI Clinic Co-Pilot, que conecta las consultas de los pacientes con la conversión y permite una gestión integral de la actividad clínica.

BoomerangFX describe esta propuesta como la primera plataforma del mundo especializada en marketing de búsqueda mediante IA, diseñada para conectar campañas publicitarias en ChatGPT, optimización para Claude y Gemini, y la interacción con pacientes a través de agentes de IA, todo ello integrado con historias clínicas electrónicas, gestión de citas y pagos. Esta solución está disponible a través de la actualización GROW Platinum, tanto para clientes actuales como para nuevos.

Una nueva era en la captación de pacientes: los asistentes de IA se convierten en la puerta de entrada a la atención médica

Los asistentes de IA se están consolidando rápidamente como el punto de partida para quienes buscan información sobre tratamientos estéticos y de bienestar. Según un informe del Pew Research Center de agosto de 2026, el 34 % de los adultos en Estados Unidos utiliza actualmente chatbots de IA para fines relacionados con la salud o la medicina. BoomerangFX ayuda a los centros médicos a ganar visibilidad en estos nuevos canales de búsqueda y a convertir ese interés en consultas reservadas.

"La próxima etapa en el crecimiento de las clínicas dependerá de la eficacia con la que logren transformar el descubrimiento a través de la IA en relaciones duraderas con los pacientes", afirmó Jerome Dwight, cofundador y consejero delegado de BoomerangFX. "Estamos integrando la publicidad, la visibilidad en búsquedas, la interacción con los pacientes y las operaciones clínicas en una única plataforma, ayudando a las clínicas a conectar la demanda que generan con la experiencia que ofrecen".

Inteligencia web avanzada: convertir el descubrimiento mediante IA en resultados concretos

La suite de productos GROW, Smart Website Intelligence, sienta las bases para la visibilidad mediante IA, organizando la experiencia en tratamientos, las credenciales de los profesionales, la ubicación de las consultas y la información para pacientes en un contenido web claro y accesible. Search Optimization Intelligence aplica la ciencia de datos patentada de BoomerangFX para ayudar a las plataformas de IA a descubrir, interpretar y consultar esta información cuando los pacientes potenciales buscan información sobre atención médica.

La oferta combina anuncios de búsqueda de IA pagados en ChatGPT de OpenAI con la optimización del sitio web y el contenido para una mayor visibilidad orgánica a través de Claude y Gemini, ofreciendo a cada visitante una ruta clara para consultar, interactuar y reservar. Para una mayor visibilidad, el modelo publicitario multiplataforma de la empresa también aprovecha plataformas más convencionales como Google, Meta e Instagram para lograr el máximo alcance.

Además, los flujos de trabajo autónomos de Clinic Co-Pilot AUVIA™ impulsado por IA facilitan una respuesta inmediata a los clientes potenciales y un seguimiento personalizado, permitiendo transformar las consultas en tratamientos reservados con una mínima intervención manual. Las señales provenientes de las campañas y las conversiones alimentan un proceso de optimización continua, vinculando directamente la actividad de marketing con la interacción de los pacientes y la concreción de reservas.

La plataforma BoomerangFX: un sistema integral, desde la primera consulta hasta la atención continua del paciente

BoomerangFX conecta este nuevo canal con tres soluciones integradas:

RUN : Una plataforma integral para la gestión de clínicas y la historia clínica electrónica. Funcionalidades como la gestión de citas, registros clínicos digitales, consentimientos, historiales de tratamiento, prescripción electrónica, control de inventario y generación de informes se integran con la facturación, los pagos y la financiación para pacientes; a su vez, los programas de membresía, los paquetes de servicios y la gestión de nuevas citas fomentan relaciones duraderas con los pacientes. La hoja de ruta del producto incluye flujos de trabajo basados en agentes inteligentes dentro del sistema de gestión, diseñados para optimizar el funcionamiento de la clínica y facilitar la gestión de tareas en centros con un alto volumen de actividad.

: Una plataforma integral para la gestión de clínicas y la historia clínica electrónica. Funcionalidades como la gestión de citas, registros clínicos digitales, consentimientos, historiales de tratamiento, prescripción electrónica, control de inventario y generación de informes se integran con la facturación, los pagos y la financiación para pacientes; a su vez, los programas de membresía, los paquetes de servicios y la gestión de nuevas citas fomentan relaciones duraderas con los pacientes. La hoja de ruta del producto incluye flujos de trabajo basados en agentes inteligentes dentro del sistema de gestión, diseñados para optimizar el funcionamiento de la clínica y facilitar la gestión de tareas en centros con un alto volumen de actividad. GROW : Captación de clientes potenciales, gestión del embudo de ventas, inteligencia web avanzada y flujos de trabajo de conversión. Una vez generada la demanda mediante campañas publicitarias optimizadas, AUVIA™ —su asistente multi-LLM AI Clinic Co-Pilot especializado— interactúa con los posibles pacientes a través de funciones de chat multilingüe personalizadas, coordina la cualificación y la reserva de consultas, facilita los procesos de pago, y automatiza los recordatorios y el seguimiento.

: Captación de clientes potenciales, gestión del embudo de ventas, inteligencia web avanzada y flujos de trabajo de conversión. Una vez generada la demanda mediante campañas publicitarias optimizadas, AUVIA™ —su asistente multi-LLM AI Clinic Co-Pilot especializado— interactúa con los posibles pacientes a través de funciones de chat multilingüe personalizadas, coordina la cualificación y la reserva de consultas, facilita los procesos de pago, y automatiza los recordatorios y el seguimiento. ELEVATE: La estrategia de marketing especializado de la firma y su ejecución generan demanda, vinculando el posicionamiento especializado, la optimización inteligente de sitios web, el desarrollo de campañas, los medios pagados y la optimización continua con los objetivos de crecimiento de cada área de práctica.

En conjunto, estas soluciones acompañan la relación con el paciente desde la primera consulta hasta la contratación del servicio, abarcando también la documentación del tratamiento, el cumplimiento normativo, los pagos y la atención continua. Los propietarios de clínicas obtienen un modelo operativo coordinado, diseñado para mejorar la tasa de conversión, reducir la pérdida de consultas potenciales y aumentar el valor a largo plazo de cada paciente.

Basado en ciencia de datos especializada y experiencia clínica

Este lanzamiento se fundamenta en la trayectoria del equipo de BoomerangFX, que ha gestionado más de 10.000 campañas en Google, Meta e Instagram durante la última década. Sus modelos propios de aprendizaje automático y ciencia de datos combinan dicha experiencia en marketing con un contexto especializado y análisis de rendimiento, lo que permite orientar el desarrollo y la optimización de las campañas.

El marco de conocimientos especializados de AUVIA™ abarca más de 2.000 entradas sobre tratamientos específicos e indicaciones clínicas, incluyendo la nomenclatura de procedimientos, modalidades de tratamiento y afecciones como el fotodaño cutáneo, la laxitud dérmica y las alteraciones de la pigmentación. Este contexto facilita una comunicación adecuada con el paciente, mientras que la evaluación clínica y la selección del tratamiento siguen siendo responsabilidad del profesional.

Liderazgo en innovación estética y formación clínica

La orientación clínica está respaldada por el consejo asesor médico de BoomerangFX, dirigido por el doctor Stephen Mulholland, cofundador y arquitecto clínico jefe de BoomerangFX. El doctor Mulholland, cirujano estético de renombre mundial, es cofundador de InMode, donde desempeñó un papel clave en su salida a bolsa (IPO) en el NASDAQ en 2019, cocreador de Morpheus8 y codesarrollador de BodyTite, FaceTite y AccuTite.

"Los centros de estética y bienestar necesitan una tecnología que comprenda el lenguaje de sus especialidades y las expectativas de sus pacientes", afirmó el doctor Stephen Mulholland, cofundador y arquitecto clínico jefe de BoomerangFX. "Vincular el marketing especializado con una comunicación fluida y un historial clínico completo ayuda a los centros a ofrecer una experiencia más coherente, desde la primera consulta hasta el seguimiento continuo".

Disponibilidad: Lanzamiento a partir de noviembre de 2026

La oferta se lanzará en noviembre de 2026 a través del nivel GROW Platinum, comenzando en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, con planes de expansión hacia Irlanda, Alemania, Australia, India y América Latina. Existen opciones de actualización para los clientes actuales de BoomerangFX RUN y GROW. Este lanzamiento amplía la plataforma de suscripción recurrente de BoomerangFX, abarcando la captación de pacientes, la interacción mediante IA, el software clínico y los pagos.

La activación de anuncios en ChatGPT depende de la disponibilidad en el mercado, la especialidad de la clínica y la aprobación del anunciante. Search Optimization Intelligence favorece la visibilidad orgánica en Claude y Gemini; no obstante, la inclusión, el posicionamiento y las recomendaciones siguen estando determinados por cada plataforma. Los espacios publicitarios de pago son independientes de las respuestas generadas por IA.

Más información en boomerangfx.com.

Acerca de BoomerangFX

BoomerangFX es una empresa global de software para clínicas y automatización de marketing, impulsada por inteligencia artificial y diseñada específicamente para el sector de la atención médica de pago privado. La plataforma integra soluciones para la gestión de clínicas RUN y registros médicos electrónicos (EMR); la captación y conversión de pacientes GROW; AUVIA™ AI Clinic Co-Pilot; el marketing ELEVATE; sistemas de pago integrados; y formación LEARN para centros de medicina estética, bienestar y atención médica privada. BoomerangFX opera en un número creciente de mercados internacionales, incluidos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Australia, India y América Latina. Con oficinas en Miami, Toronto, Londres y Sídney, BoomerangFX avanza en su misión de convertirse en la plataforma operativa fundamental para la atención médica de pago privado a nivel mundial.

ELEVATE es la solución premium de marketing de BoomerangFX especializada en el sector de la salud, con experiencia en campañas en más de siete países. Abarca áreas como centros de medicina estética, cirugía cosmética, restauración capilar, salud femenina, control de peso, longevidad y medicina funcional. Sus recursos internacionales incluyen estrategia, creación de marca, diseño de sitios web, publicidad de pago, posicionamiento en buscadores (SEO), gestión de redes sociales, creación de contenidos, optimización de campañas e informes de rendimiento.

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