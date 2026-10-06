(Información remitida por la empresa firmante)

- Bringin lanza cuentas empresariales en euros para empresas que adoptan Bitcoin, sin asumir la custodia de sus bitcoins

Comprar Bitcoin no es la parte difícil. Dirigir una empresa basándose en él, sí

TALLÍN, Estonia, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Bringin ha lanzado hoy una versión beta, accesible solo por invitación, de cuentas empresariales en euros que permiten a las empresas mantener fondos, aceptar pagos y realizar transacciones en Bitcoin y stablecoins, conservar el control de sus activos y efectuar transferencias SEPA desde un vIBAN a nombre de la propia empresa. Este lanzamiento se basa en la plataforma para particulares de Bringin, que ha procesado más de 15 millones de euros.

Cada vez más empresas europeas buscan lo que ofrecen Bitcoin y las stablecoins: liquidación instantánea, alcance global y costes más bajos. Sin embargo, gestionar una empresa utilizando Bitcoin es otra cuestión: muchas se enfrentan a restricciones en sus cuentas bancarias y al bloqueo de transferencias. Cada conversión a euros añade fricción, los registros quedan dispersos en herramientas inconexas y los requisitos de la "Travel Rule" convierten pagos sencillos en una carga burocrática. El potencial de Bitcoin como dinero sigue estando, en gran medida, sin aprovechar.

Bringin for Business tiende un puente entre Bitcoin y la banca. Las empresas pueden incorporar Bitcoin a su tesorería, aceptar pagos en Bitcoin, Lightning o stablecoins, y abonar nóminas y pagos a proveedores en Bitcoin. Las cuentas en euros y el monedero de Bitcoin de la empresa conviven en una misma plataforma, ofreciendo la gobernanza y la seguridad que un negocio requiere. Un IBAN virtual exclusivo, a nombre de la propia empresa, permite realizar pagos SEPA, con planes para integrar próximamente otras redes de pago globales.

Las claves privadas para el Bitcoin de cada empresa se generan dentro de un enclave seguro aislado a nivel de hardware. Bringin nunca tiene acceso a la clave en bruto. Una clave solo puede utilizarse para firmar un pago dentro del enclave, y únicamente tras la autenticación de un propietario designado de la empresa.

Los servicios bancarios, los pagos, la autocustodia y el intercambio de activos operan en un mismo lugar, con integraciones para herramientas de contabilidad y generación de informes fiscales, así como API para automatizar tareas rutinarias mediante agentes de IA.

"Las empresas que utilizan Bitcoin todavía tienen dificultades para obtener una cuenta en euros y operar con fluidez entre ambas monedas", afirmó Prashanth Chandrashekar, fundador y consejero delegado de Bringin. "Creamos Bringin para solucionar este problema; ahora las empresas pueden recibir pagos, conservar valor y mover dinero a nivel mundial mediante cuentas diseñadas en torno a la autocustodia y una experiencia de pago fluida".

Desarrollado sobre la infraestructura de Lightspark Payments Europe AS —autorizada bajo la normativa MiCA—, Bringin for Business ya cuenta con 15 empresas en su fase beta (entre ellas, proveedores de herramientas de pago Lightning, vendedores de equipos de minería y organizadores de conferencias sobre Bitcoin), facilitando pagos transfronterizos y conversiones instantáneas de Bitcoin a euros. El servicio está disponible para empresas en 30 países europeos.

Las empresas listas para ganar, conservar y realizar pagos en Bitcoin pueden solicitar una invitación en bringin.app/business.

Acerca de Bringin:

Bringin es una empresa fintech con sede en Tallin que conecta Bitcoin con la banca en euros. Su aplicación para particulares combina un monedero de Bitcoin de autocustodia, un vIBAN en euros y tarjetas de débito. Bringin for Business extiende esta misma infraestructura a empresas que utilizan Bitcoin para la gestión de tesorería y pagos. Más información en bringin.app.

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