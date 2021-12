Broad Far revela cuatro nuevos sabores de tabaco calentado en la IECIE eCig Expo 2021 en Shenzhen

1 - BROAD FAR (HONG KONG) CO., LTD/PR NEWSWIRE

SHENZHEN, China, 8 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Broad Far (Hong Kong) Co., Ltd ("Broad Far" o "la Compañía") asistió recientemente a una de las exposiciones de cigarrillos electrónicos más influyentes del mundo, la IECIE Shenzhen China eCig Expo 2021 celebrada del 6 al 8 de diciembre. La compañía presentó sus cuatro nuevos sabores de tabaco caliente - Beach, Carmine, Coral y Mahogany - a una audiencia masiva presencial de 80.000 profesionales de la industria internacional.

Broad Far lanzó dos categorías de palitos de tabaco calentados, incluida la serie clásica de Brown, Yellow, Blue, Lawn, Green, Ice-storm, así como la serie mejorada de Purple Beach, Carmine, Coral y Mahogany. Usando nuevos materiales y aplicaciones de tecnología avanzada, que incluyen hojas de tabaco reconstituidas, barras de filtro mejoradas y esencia de extracto natural aromatizado, para crear productos de tabaco calentados únicos y de alto rendimiento, la gama completa de productos de Broad Far tiene como objetivo satisfacer las preferencias y necesidades de sabor personales de un amplia gama de consumidores en varios países y regiones de todo el mundo.

Broad Far se compromete a desarrollar la próxima generación de productos alternativos para fumadores adultos. La presencia de la empresa abarca Europa, Oriente Medio y el sudeste asiático, y se ha expandido a más de 30 países en solo cuatro años. La Compañía siempre se enfoca en la sustentabilidad de la industria, la protección cultural y la salud y el bienestar humanos. Estos valores están integrados en el estilo de vida innovador y el espíritu de la marca.

La compañía planea lanzar la tercera generación de productos de tabaco calentados en el tercer trimestre de 2022 con diseños con visión de futuro. Broad Far se ha centrado constantemente en la visión de la protección del medio ambiente y la reducción de daños, y es plenamente consciente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) globales que abordan la cohesión social y la próxima nueva revolución industrial. El último diseño de barra innovador es más respetuoso con el medio ambiente con una sensación más suave y un sabor auténtico utilizando materiales orgánicos. En el futuro, Broad Far también ofrecerá más servicios personalizados para regiones individuales de todo el mundo.

Acerca de Broad Far

Broad Far Hong Kong es un proveedor de productos de tabaco calentado (HTP) para los principales mercados de tabaco de todo el mundo. Nuestra misión es servir a la tendencia principal de la industria tabacalera, ya que la conciencia de los fumadores sobre los riesgos para la salud provoca un cambio de los cigarrillos de combustión a los productos de tabaco calentados. Hemos invertido continuamente en investigación y desarrollo de productos para explorar más opciones para los usuarios que desean diferentes sabores y mejorar su experiencia de fumar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1704388/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1704389/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1704390/3.jpg