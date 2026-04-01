BYDFi celebra su sexto aniversario con un mes de celebraciones, diseñado para la fiabilidad

(Información remitida por la empresa firmante)

VICTORIA, Seychelles, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La plataforma global de comercio de criptomonedas BYDFi celebrará su sexto aniversario con un mes de festejos a partir del 1 de abril de 2026, destacando su evolución hacia una plataforma integral de comercio de criptomonedas basada en un modelo de doble motor CEX + DEX. Durante estos seis años, BYDFi ha fortalecido su infraestructura, la seguridad de sus usuarios y el acceso al mercado, consolidando una base operativa basada en la confiabilidad.

Celebración de un mes de duración por el sexto aniversario de BYDFi

A partir del 1 de abril de 2026, el programa de aniversario de BYDFi ofrecerá premios por un valor superior a 1.000.000 de USDT.

La campaña de aniversario de BYDFi se centrará en tres eventos principales: Tareas de Calentamiento, que abarcan la incorporación, las primeras operaciones, las recompensas por compras en moneda fiduciaria, las referencias y la participación en la comunidad; Apuesta por Ganar, un sorteo con temática futbolística; y la Copa Bola de Oro de Futuros, una competición de negociación de futuros de dos rondas.

En conjunto, estos tres eventos ofrecen a los usuarios, tanto nuevos como existentes, más formas de unirse a la celebración del sexto aniversario de BYDFi, reflejando la trayectoria de BYDFi durante los últimos seis años.

Para obtener más detalles sobre el evento, visite el sitio web oficial: BYDFi 6º Aniversario.

La evolución de BYDFi: del trading básico al acceso a mercados más amplios

En los últimos seis años, BYDFi se ha convertido en una plataforma global de comercio de criptomonedas que presta servicios a más de un millón de usuarios en más de 190 países y regiones. Desde su lanzamiento, BYDFi ha ampliado su oferta de productos, reforzado la seguridad de los usuarios y expandido sus operaciones tanto en el comercio centralizado como en la cadena de bloques.

Los recientes hitos han marcado el crecimiento de BYDFi:

Julio de 2025: BYDFi admitía la tokenización de acciones de EE. UU. a través de xStocks.

Agosto de 2025: BYDFi firmó un acuerdo de colaboración plurianual con Newcastle United.

Agosto de 2025: BYDFi lanzó BYDFi Card.

Febrero de 2026: BYDFi lanzó trading TradFi en Web y App, ampliando el acceso a acciones, oro y plata.

Marzo de 2026: BYDFi integró datos del mercado de futuros perpetuos en TradingView.

Presencia global, reconocimiento en la industria y la fiabilidad de la plataforma

Desde junio de 2025 hasta marzo de 2026, BYDFi consolidó su visibilidad en Asia y Europa mediante su participación en Seúl, Bali, Lisboa, Hong Kong, Bucarest y Varsovia, fortaleciendo así sus conexiones con la industria y reafirmando su compromiso a largo plazo con el mercado.

Durante el mismo periodo, BYDFi recibió los siguientes reconocimientos de la industria:

Detrás de este progreso se encuentra la sólida base operativa que BYDFi sigue construyendo en torno a la confiabilidad. BYDFi cuenta con registros MSB en EE. UU. y Canadá, y es miembro de la Alianza CODE VASP de Corea del Sur. Además, BYDFi mantiene una prueba de reservas superior al 100% con informes públicos periódicos y refuerza esta transparencia con un Fondo de Protección de 800 BTC. Junto con soporte multilingüe 24/7 y respuestas oportunas a través de los canales oficiales, estas medidas reflejan un estándar centrado en el usuario, diseñado para proporcionar claridad, protección y confianza.

Mirando hacia el futuro: Construyendo el próximo capítulo de BYDFi

BYDFi inicia una nueva etapa con un enfoque continuo en la solidez del producto, la protección del usuario y la confianza a largo plazo. Michael, cofundador y consejero delegado de BYDFi, comentó:

"Seis años es un hito importante para BYDFi, pero lo que realmente importa es lo que BYDFi seguirá construyendo a partir de ahora. Los usuarios esperan consistencia, estándares claros y una mejora continua a medida que evolucionan sus necesidades".

Además, añadió: "Para BYDFi, el próximo capítulo consiste en fortalecer los fundamentos: mejor infraestructura, mayor protección para los usuarios, mayor acceso al mercado y una experiencia de negociación diseñada para ser práctica, estable y fiable a largo plazo".

Acerca de BYDFi

Fundada en 2020, BYDFi es una plataforma global de comercio de criptomonedas que combina el poder de un exchange centralizado (CEX) con un módulo de comercio en cadena integrado. Reconocido por Forbes como uno de los Best Crypto Exchanges In Canada For 2026, BYDFi ofrece operaciones intuitivas y con comisiones bajas en Spot y Contratos Perpetuos, además de Copy Trading y Automated Trading Bots capacitando a operadores principiantes y experimentados para operar con activos digitales con confianza.

BYDFi se dedica a proporcionar una experiencia de trading de criptomonedas de primer nivel para cada usuario.

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Sitio web: https://www.bydfi.com

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