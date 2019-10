C2RO Inc. nombra al Dr. Gérard Haas director de Protección de Datos con motivo de su entrada en el Mercado Europeo

Publicado 16/10/2019 19:08:21 CET

Dada la creciente presencia de C2RO en Europa, la empresa refuerza su compromiso con el cumplimiento del RGPD nombrando al Dr. Gérard Haas director de Protección de Datos

MONTREAL, 16 de octubre de 2019 /CNW/ - C2RO ha anunciado hoy con orgullo el nombramiento del Dr. Gérard Haas como director de Protección de Datos (DPO, por sus siglas en inglés) para acomodar la empresa al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establecido por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. El RGPD amplía los derechos de privacidad de los individuos de la Unión Europea e impone nuevas obligaciones a todas las organizaciones que recopilen, rastreen o manejen datos personales en la UE. Como DPO de C2RO, el Dr. Haas continuará ayudando a C2RO a adaptar su tecnología y sus decisiones operativas con las mejores prácticas y los estándares de privacidad de datos.

"La protección de la privacidad de los datos de los clientes es de suma importancia para nosotros y continúa siendo el hilo conductor de todo lo que hacemos y creamos en C2RO", afirmó Riccardo Badalone, consejero delegado de C2RO. "La UE es un segmento de mercado fundamental, y tener con nosotros a un reconocido experto en RGPD como el Dr. Haas es para nuestros clientes de la UE una firme señal de que nuestros servicios de IA pueden ofrecer perspectivas de negocio transformadoras y únicas, a la vez que van de conformidad absoluta con las normativas de privacidad de datos presentes y futuras".

El Dr. Haas ha trabajado estrechamente con el equipo ejecutivo de C2RO para garantizar el cumplimiento del RGPD por parte de C2RO Perceive, que es una plataforma vanguardista de visión automática que ofrece potentes datos de negocio sobre preferencias y comportamientos de visitantes en tienda clasificados demográficamente. Estos datos son un ingrediente clave para permitir el ciclo de transformación que impulsa a sectores como el inmobiliario comercial y el minorista hacia entornos inteligentes interactivos basados en datos y muy personalizados.

"Estamos muy contentos con el nombramiento como director de Protección de Datos de C2RO. Esta relación subraya el compromiso de C2RO con el desarrollo de una tecnología que respete la privacidad del individuo, y para nosotros es una nueva oportunidad a la hora de aplicar nuestra experiencia en servicios tecnológicos que son la base de la innovación", dijo el Dr. Gérard Haas, fundador de HAAS Avocats. "Estamos orgullosos de haber dado forma a la evolución de su tecnología de procesamiento de datos, y continuaremos apoyando a C2RO en el marco de una política global destinada a garantizar la transparencia y la confianza de los usuarios de sus servicios".

La Unión Europea ha estado al frente de un movimiento global para proteger los derechos de privacidad de datos de los consumidores. El RGPD y las directivas asociadas han restringido drásticamente el uso de las tecnologías de IA con visión automática disponibles con el propósito de obtener datos de mercado a través de sistemas de vigilancia tradicionales. C2RO es líder en el sector en cuanto a nuevos métodos y tecnologías con los que alcanzar nuevos niveles de datos de negocio y, al mismo tiempo, garantiza que los consumidores no corren el riesgo de que sus datos personales se utilicen sin su consentimiento.

C2RO es una empresa emergente de software de alta tecnología, con sede en Montreal y fundada por la Dra. Soodeh Farokhi en 2016. La compañía ha desarrollado una plataforma patentada y universal de IA con visión automática para el mercado empresarial. También ha presentado una cartera de productos, C2RO Engage(TM) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2611705-1&h=559986765&u=...] y C2RO Perceive [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2611705-1&h=1577556719&u...], que aprovecha el poder de la nube y ofrece gran rendimiento y precisión. El último producto de la empresa, C2RO Perceive, permite la transformación digital del sector minoristas y del sector inmobiliario comercial en una experiencia más personalizada y sin fricciones en sus establecimientos físicos, sin dejar de garantizar la protección de la privacidad de los datos de los clientes.

Como doctor en Derecho, miembro del Colegio de Abogados del París y especialista en propiedad intelectual e información y en la legislación sobre comunicaciones, el Dr. Gérard HAAS asesora y defiende a los responsables de las TIC en los aspectos legales de sus decisiones, así como en métodos de gestión y marketing. Además, es autor de varios libros, entre ellos, "The Guide to E-commerce and E-marketing" (Guía para el comercio y el marketing electrónicos) Ed. ENI, que recibió en 2016 la medalla de la Academia de Ciencias Comerciales, "The legal guide for the GDPR" (Guía legal para el RGPD) y "The Internet of Things: The 3rd Computer Revolution" (El Internet de las Cosas: la 3.(a) Revolución Informática) Ed. KAWA. El Dr. Gérard HAAS está muy involucrado en las áreas de la innovación, la investigación, la gobernanza y la protección de datos y la inteligencia artificial, y también trabaja como DPO para varias empresas.

