CABOT ANUNCIA CABOT WILDS, EL NUEVO DESTINO DE GOLF Y ESTILO DE VIDA DE LUJO EN NUEVA ESCOCIA

(Información remitida por la empresa firmante)

Este extenso complejo turístico se desarrollará en colaboración con la visionaria familia canadiense Bragg, combinando golf de talla mundial, naturaleza virgen y el estilo de vida rural canadiense.

TORONTO, 15 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Cabot, destacado desarrollador y operador de destinos residenciales y turísticos de golf de lujo, anuncia Cabot Wilds, un nuevo y fascinante destino de golf y resort de 2.500 acres que llegará a las colinas ondulantes del condado de Cumberland, Nueva Escocia, a finales de 2027.

Desarrollado en colaboración con el visionario empresario canadiense John Bragg y su familia —fundadores de Oxford Frozen Foods, la mayor operación de cultivo de arándanos silvestres del mundo—, Cabot Wilds refleja un compromiso compartido con la innovación, el bienestar y la sostenibilidad. Cabot, un referente clave en el panorama del golf y la hostelería de Nueva Escocia, conocido principalmente por Cabot Cape Breton, sede de dos de los 100 mejores campos del mundo según la clasificación de GOLF Magazine, aprovechará su amplia experiencia para desarrollar y gestionar Cabot Wilds.

"Es un honor para nosotros trabajar con John Bragg y su familia para hacer realidad Cabot Wilds y poner en valor este hermoso rincón de Nueva Escocia", declaró Ben Cowan-Dewar, consejero delegado y cofundador de Cabot. "Considero a John uno de los grandes emprendedores canadienses de nuestro tiempo; más allá de ser un valioso socio desde hace años, ha sido para mí un amigo y mentor extraordinario. Nos entusiasma ver cómo asume un papel más destacado en la cartera de Cabot mientras damos forma al futuro de la marca".

Enclavado en las tranquilas estribaciones de las montañas Cobequid, Cabot Wilds se encuentra en la encantadora comunidad de Collingwood Corner, a las afueras de Oxford, localidad reconocida como la "capital del arándano silvestre de Canadá". Este complejo turístico, diseñado para disfrutarse durante todo el año, celebra la belleza del interior de Nueva Escocia mediante una oferta que combina golf de primer nivel, un diseño cuidado, obra del prestigioso estudio de planificación urbanística Hart Howerton, una hospitalidad excepcional y una conexión auténtica con el entorno. El proyecto contará con un campo de golf de 18 hoyos diseñado por Jeff Mingay, además de casa club, opciones gastronómicas, pabellón recreativo, instalaciones para deportes de raqueta y oferta residencial. Una cuidada selección de actividades al aire libre permitirá a los huéspedes sumergirse en los bosques de arces, los campos de arándanos silvestres y las aguas del río Philip, rico en salmones.

"Estas tierras siempre han sido un lugar muy querido para mi familia, por lo que resulta sumamente significativo compartir ahora este rincón especial de Nueva Escocia con el mundo", afirmó John Bragg. "Cabot es un socio magnífico para crear un complejo de golf de categoría mundial; compartimos valores comunes, como el deseo de aportar algo valioso a las comunidades donde operamos y el compromiso de actuar como guardianes de la tierra que consideramos nuestro hogar".

GolfCabot Wilds contará con un campo de golf de 18 hoyos a orillas del río, diseñado por el reconocido arquitecto Jeff Mingay, con sede en Toronto, cuya trayectoria incluye varios de los mejores campos de Canadá y Estados Unidos, así como la restauración de trazados históricos. El recorrido atravesará tierras altas de terreno accidentado y serenos valles arbolados, extendiéndose junto al río Philip a medida que este serpentea por la propiedad. La topografía natural del valle fluvial ofrece vistas panorámicas de este entorno bucólico.

Al igual que todas las propiedades de Cabot, Cabot Wilds se integrará en el programa de certificación 'Platinum Signature Sanctuary' de Audubon International, un sistema integral y exhaustivo, situando la conservación en el corazón del proyecto y en el núcleo del legado de la familia Bragg.

Bienes inmueblesPara quienes buscan un refugio permanente en el campo, se ofrece una selección limitada de propiedades que incluye espaciosas casas de campo de dos, cuatro y ocho dormitorios, con amplias zonas de cocina y comedor, salas de estar con acogedoras chimeneas y porches cubiertos diseñados para la convivencia y la integración entre los espacios interiores y exteriores. También hay parcelas a la venta que ofrecen vistas despejadas al campo de golf, a la ladera o al río.

ComodidadesLa Clubhouse fusionará una estética de diseño clásica con la comodidad y el ambiente relajado del entorno rural, albergando un restaurante y bar con espacios interiores y al aire libre, una sala de estar, un comedor privado, una zona de césped para actividades sociales, una tienda especializada, vestuarios y más. La oferta gastronómica, inspirada en la rica tradición culinaria de la región, destacará por el uso de mariscos frescos, productos de temporada y artículos de procedencia local. Las instalaciones de bienestar y spa incluirán tratamientos reparadores, terapias termales y espacios tranquilos dedicados al mindfulness para restablecer el equilibrio y la energía.

Experiencias de Cabot Wilds Collingwood Corner es un destino ideal para visitar en cualquier época del año, caracterizado por su encanto rural y belleza natural, además de contar con un acceso cómodo a la cercana localidad de Oxford y a los aeropuertos internacionales de Moncton y Halifax. El río Philip ofrece experiencias excepcionales de pesca de salmón, complementadas por extensas rutas para practicar senderismo, ciclismo y recolección de arándanos silvestres. En otoño, los bosques de arces y los amplios campos de arándanos se tiñen de vibrantes tonos rojizos, mientras que el invierno permite disfrutar del esquí y otros deportes de nieve. Cabot Wilds ofrecerá una variedad de actividades, incluyendo acceso a rutas para motos de nieve, ciclismo de montaña, experiencias de pesca y mucho más.

Para más información, visite: cabot.com/wilds/

Acerca de Cabot:Cabot es un desarrollador de lujo de destinos de golf inigualables. Su cartera incluye el galardonado Cabot Cape Breton en Nueva Escocia, Cabot Saint Lucia en el Caribe, Cabot Revelstoke en Columbia Británica, Cabot Citrus Farms en Florida, Cabot Highlands en Escocia, Cabot Bordeaux en Francia y Lofoten Links en Noruega. Con la sostenibilidad como eje central, Cabot es la primera marca con múltiples propiedades en inscribir todos sus campos de golf y el entorno construido circundante en el programa integral Platinum Signature Sanctuary de Audubon International. Cabot sigue consolidando un legado de excelencia en el golf, la oferta residencial de lujo y el estilo de vida de complejos turísticos tipo boutique en cada una de sus propiedades únicas, donde propietarios e invitados disfrutan de acceso exclusivo a experiencias propias de cada destino y a una calidad de servicio inigualable.

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