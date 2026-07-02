CAI cierra su recapitalización con JLL Partners, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta nueva alianza sirve para posicionar a CAI de cara a la aceleración de su expansión global, la inversión en tecnología y la mejora de su oferta de servicios

INDIANÁPOLIS, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- CAI, una firma de servicios profesionales dedicada a acelerar la preparación operativa y la excelencia en ciencias de la vida y entornos de misión crítica, ha dado a conocer hoy el cierre de su transacción de recapitalización con JLL Partners ("JLL"), una firma de capital privado de mercado medio con sede en Nueva York centrada en la inversión en los sectores de salud, industria y servicios empresariales.

La transacción cerrada sirve para consolidar el reciente impulso de CAI, que incluye la ampliación de sus servicios para clientes globales en Australia y nuevas alianzas tecnológicas. Gracias al apoyo de JLL, CAI prevé acelerar las inversiones en talento, formación, tecnologías de última generación, adquisiciones estratégicas y una mejor oferta de servicios, al tiempo que continúa fortaleciendo su cultura como empleador de referencia para profesionales técnicos que trabajan en sectores altamente regulados y de misión crítica.

Durante más de 30 años, CAI ha brindado servicios de preparación operativa a clientes críticos de la industria con el rigor técnico, la precisión y la coherencia que sus entornos requieren. Se espera que la asociación con JLL se base en la profunda experiencia técnica y las relaciones duraderas con los clientes de los más de 700 profesionales de CAI que operan en América del Norte, Europa, Australia y Asia, al tiempo que respalda la inversión continua de CAI en su gente, su plataforma y sus capacidades globales.

"Gracias al cierre de la transacción, hemos logrado nuestro objetivo: forjar una sólida alianza con JLL que nos permitirá mejorar y ampliar nuestra oferta de servicios a medida que exploramos nuevas tecnologías, geografías y servicios", declaró Sheena Dempsey, consejero delegado de CAI. "Esta alianza se basa en el apoyo de JLL a nuestra estrategia empresarial, a nuestro equipo y a nuestra visión de futuro".

Phil Pursifull, director financiero de CAI, añadió: "He formado parte de CAI durante casi tres décadas, y este es uno de los momentos más emocionantes en la historia de nuestra empresa. Estamos viendo una fuerte demanda por parte de los clientes, un avance continuo en todas las tecnologías y los mercados a los que servimos, y una tremenda oportunidad para invertir en las personas y la cultura que siempre nos han distinguido".

NewVale Capital, una firma de capital de crecimiento especializada en inversiones en empresas de servicios para el sector de las ciencias de la vida, fue socio inversor en la transacción.

Bourne Partners y Stifel actuaron como asesores financieros de JLL Partners, y Stout como asesor financiero de CAI.

Acerca de CAI

CAI es una firma de servicios profesionales compuesta por expertos en ingeniería, calidad y operaciones, dedicada a acelerar la preparación operativa y la excelencia en ciencias de la vida y entornos de misión crítica. Gracias a disponer de una sólida trayectoria en CQV (puesta en marcha, cualificación y validación), CAI ha evolucionado durante los últimos 30 años junto con las industrias a las que sirve, ayudando a las organizaciones a poner en marcha instalaciones, sistemas y tecnologías complejos con total confianza.

El equipo de élite de CAI combina una profunda experiencia técnica con procesos probados y herramientas modernas para entregar proyectos a tiempo y dentro del presupuesto, respaldando resultados relevantes en entornos altamente regulados. Durante más de tres décadas, CAI ha adoptado nuevas modalidades y guiado a sus clientes a través de la transformación digital, al tiempo que fortalecía la preparación operativa. A medida que crecen las demandas de la industria, CAI se esfuerza por definir la próxima era de agilidad, resiliencia y excelencia operativa.

Para más información visite https://caiready.com/.

Acerca de JLL Partners

JLL Partners, LLC es una firma de capital privado especializada en empresas medianas con más de tres décadas de experiencia transformando negocios en los sectores de salud, industria y servicios empresariales. La firma se dedica a asociarse con compañías que considera que puede ayudar a convertir en líderes del mercado mediante una combinación de fusiones y adquisiciones estratégicas, iniciativas de crecimiento orgánico y mejoras operativas. El equipo de JLL Partners está compuesto por profesionales de inversión y socios operativos experimentados, enfocados en impulsar la creación de valor a largo plazo en toda su cartera. Desde su fundación en el año 1988, JLL Partners ha invertido aproximadamente 9 mil millones de dólares en capital social a través de 61 inversiones estratégicas.

Para más información visite www.jllpartners.com.

Acerca de NewVale Capital

Fundada en el año 2021, NewVale Capital es una firma de capital de crecimiento especializada en el sector de servicios farmacéuticos que invierte en empresas de servicios probados y generadoras de ingresos, así como en empresas de tecnología facilitadora que sirven al ecosistema de las ciencias de la vida.

Para más información visite www.newvalecapital.com

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