(Información remitida por la empresa firmante)

Día Mundial del Ozono 2025: Las cámaras OGI portátiles de Raytron impulsan los esfuerzos globales para prevenir fugas de gases peligrosos

YANTAI, China, 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Mientras el mundo conmemora el Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono, la atención se centra en una nueva generación de gases de efecto invernadero que socavan la recuperación atmosférica. Si bien el Protocolo de Montreal eliminó con éxito los CFC, las emisiones de CH₄ y azufre SF₆ ( importantes contribuyentes al calentamiento global) siguen aumentando. En este esfuerzo global, Raytron proporciona la visión para ver estas amenazas invisibles, convirtiendo lo abstracto en práctico con sus avanzadas soluciones OGI.

Del contacto a lo remoto: Cómo la termografía está revolucionando la detección de fugas de gas

Los métodos tradicionales de detección de fugas de gas requieren proximidad a las posibles fuentes de fugas con sensores puntuales, lo cual resulta laborioso, lento y peligroso. Por el contrario, las cámaras OGI utilizan tecnología infrarroja para visualizar fugas de gas invisibles a simple vista. Al detectar longitudes de onda infrarrojas específicas absorbidas por gases industriales como el metano y los compuestos orgánicos volátiles (COV), las cámaras térmicas infrarrojas muestran imágenes de fugas en tiempo real, similares al humo. Esto permite realizar inspecciones desde distancias seguras, reduce el tiempo de inspección y mejora la precisión de la detección, incluso en entornos difíciles.

¿Por qué las cámaras OGI de Raytron están ganando protagonismo en la monitorización industrial y ambiental?

Aprovechando su tecnología pionera de imagen térmica, Raytron lanzó una serie de cámaras de imagen de gas de alta sensibilidad. Su cámara OGI portátil insignia incorpora un detector infrarrojo de 640512 con una sensibilidad térmica de 15 mK, lo que le permite detectar incluso fugas menores de metano y gases industriales. Los filtros personalizados mejoran la relación señal-ruido, mientras que los algoritmos de visualización de nubes de gas basados en IA permiten alertas en tiempo real y análisis de columnas, lo que ayuda a priorizar las reparaciones y agilizar los informes de cumplimiento normativo.

"Nuestro objetivo en Raytron es dotar a las industrias y a los organismos reguladores con las herramientas infrarrojas más precisas y fiables para abordar el cambio climático desde su origen", declaró Sharon, directora de la División Infrarroja de Raytron. "Al hacer visible lo invisible, proporcionamos una tecnología fundamental para la rendición de cuentas y la gestión ambiental en la era de la descarbonización".

¿Cómo ayuda la obtención de imágenes ópticas de gases a proteger la capa de ozono?

Industria petroquímica: Utilizar cámaras OGI para inspeccionar kilómetros de tuberías, válvulas y tanques en busca de fugas de metano y COV, reduciendo así las emisiones contaminantes.

Utilizar cámaras OGI para inspeccionar kilómetros de tuberías, válvulas y tanques en busca de fugas de metano y COV, reduciendo así las emisiones contaminantes. Instalaciones eléctricas: Implementar cámaras de detección de fugas de SF₆ para identificar y reparar fugas de este potente gas de efecto invernadero en cuadros de distribución y transformadores.

Implementar cámaras de detección de fugas de SF₆ para identificar y reparar fugas de este potente gas de efecto invernadero en cuadros de distribución y transformadores. Monitoreo ambiental: Adoptar OGI para auditorías de emisiones, cumplimiento normativo e informes públicos, proporcionando evidencia sólida para la formulación de políticas y la rendición de cuentas.

Si desea más información

Email: sales@raytrontek.comPágina web: https://en.raytrontek.comLinkedIn: Raytron Technology Co., Ltd.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/las-camaras-ogi-portatiles-de-raytron-impulsan-los-esfuerzos-globales-para-prevenir-fugas-de-gases-peligrosos-302563672.html