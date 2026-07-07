Cambrex, Snapdragon Chemistry y Q1 Scientific: innovación y sostenibilidad en el sector farmacéutico

(Información remitida por la empresa firmante)

- Cambrex, Snapdragon Chemistry y Q1 Scientific reconocidas por su innovación y sostenibilidad en el sector farmacéutico

EAST RUTHERFORD, N.J., 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Cambrex, organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), se enorgullece al anunciar que Snapdragon Chemistry, una empresa de Cambrex, junto con NewAmsterdam Pharma, ha conseguido el Premio Desafío de Química Verde 2026 de la Sociedad Química Estadounidense (ACS) por su ruta sintética más sostenible en la síntesis de productos farmacéuticos. El premio sirve como reconocimiento al exitoso desarrollo por parte de las empresas de un proceso organocatalítico sostenible para la fabricación del núcleo quiral de tetrahidroquinolina para la síntesis de obicetrapib, una terapia en fase avanzada de investigación para la dislipidemia.

NewAmsterdam Pharma, en colaboración con Snapdragon Chemistry, ha llevado a cabo el desarrollo de una síntesis a escala industrial de una ciclación de Povarov asimétrica organocatalizada para fabricar el núcleo quiral de tetrahidroquinolina, un intermediario clave en la síntesis de obicetrapib. En comparación con la ruta de fabricación anterior, el proceso organocatalítico mejoró significativamente la eficiencia y la sostenibilidad generales, logrando aumentos sustanciales en el rendimiento, reduciendo la intensidad de masa del proceso en aproximadamente un 80%, eliminando la generación de residuos acuosos, acortando el tiempo del ciclo de fabricación en aproximadamente un 70% y reduciendo los costes de fabricación en aproximadamente un 50%.

Reforzando su liderazgo en sostenibilidad, la planta de Cambrex en Milán ha recibido la calificación Oro de EcoVadis, situándola entre el 5% de las organizaciones mejor valoradas por su rendimiento ambiental, social y ético. Esta distinción refleja la estrategia integral de sostenibilidad de Cambrex, que incluye una reducción del 20% en las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la red y el objetivo de reducirlas en un 50% para 2030.

Además, Q1 Scientific, una empresa de Cambrex, se ha asociado con Flogas mediante un Acuerdo Corporativo de Compra de Energía (CPPA) para obtener electricidad renovable del parque eólico de Cronalaght. Esta asociación cubrirá aproximadamente el 50% de la demanda eléctrica de la planta de Q1 Scientific en Waterford, apoyando los objetivos ambientales tanto de los clientes como de la comunidad y reforzando la posición de Cambrex como líder responsable en el sector.

Thomas Loewald, consejero delegado de Cambrex, comentó: "En Cambrex, estamos dedicados a reducir continuamente nuestro impacto ambiental en beneficio de nuestras comunidades y a garantizar soluciones de fabricación sostenibles a largo plazo para nuestros clientes".

Acerca de CambrexCambrex es una organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que ofrece servicios de desarrollo y fabricación de principios activos farmacéuticos a lo largo de todo el ciclo de vida del medicamento, así como servicios analíticos integrales.

Con más de 45 años de experiencia y un equipo de 2.000 expertos que prestan servicios a clientes globales en Norteamérica y Europa, Cambrex ofrece una gama de tecnologías y capacidades especializadas para principios activos farmacéuticos, incluyendo flujo continuo, sustancias controladas, síntesis de péptidos, ciencia del estado sólido, biocatálisis, caracterización de materiales, síntesis complejas y principios activos farmacéuticos (API) de alta potencia.

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