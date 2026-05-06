CAMPARI REGRESA A CANNES PARA CELEBRAR LOS MOMENTOS QUE DEFINEN EL CINE

El icónico aperitivo bitter rojo cautivará con una serie de momentos exclusivos inspirados en el cine, que reunirán a los mejores talentos y expertos de la industria.

El Campari Lounge regresa con cócteles de autor y una serie de colaboradores, entre ellos los Globos de Oro, Soho House y The Hollywood Reporter.

Compartiendo la pasión por el cine, Campari y el 79º Festival de Cannes celebran la creatividad, el descubrimiento y a los cineastas de todo el mundo.

(Información remitida por la empresa firmante)

CANNES, Francia, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Campari regresa al Festival de Cannes del 12 al 23 de mayo de 2026, celebrando su quinto año como partner oficial y reafirmando su lugar en el corazón del festival de cine más prestigioso del mundo. Ofreciendo una visión de los momentos que definen Cannes, Campari presenta un programa selecto de experiencias cinematográficas con las mayores estrellas.

Ubicado en el corazón del Festival, justo en la icónica alfombra roja, el Campari Lounge reúne durante el día a aclamados cineastas y creativos para conversar y compartir la pasión que impulsa su trabajo. Por la noche, este exclusivo espacio se transforma en uno de los destinos más codiciados, donde expertos cocteleros preparan cócteles de autor del icónico aperitivo rojo para invitados VIP hasta altas horas de la noche.

Uno de los momentos más destacados de la presencia de Campari en Cannes es el momento exclusivo en el Campari Lounge, que reúne a una selecta lista de invitados de la industria en un entorno privado para celebrar el cine audaz y la narrativa que se exhiben en el Festival.

Otros momentos de Campari durante el Festival incluyen:

Golden Globes Luncheon – El Campari Lounge será el escenario perfecto para el almuerzo de los Globos de Oro, reuniendo a votantes internacionales y figuras destacadas de la industria cinematográfica.

El Campari Lounge será el escenario perfecto para el almuerzo de los Globos de Oro, reuniendo a votantes internacionales y figuras destacadas de la industria cinematográfica. The Hollywood Reporter – Awards Chatter Podcast – Como parte de su colaboración con The Hollywood Reporter , Campari organizará una grabación en directo del aclamado podcast Awards Chatter en el Campari Lounge, ofreciendo a los invitados una conversación entre bastidores con las estrellas del cine.

Como parte de su colaboración con , Campari organizará una grabación en directo del aclamado podcast Awards Chatter en el Campari Lounge, ofreciendo a los invitados una conversación entre bastidores con las estrellas del cine. Soho House Members' Aperitivo – En colaboración con Soho House, Campari ofrecerá a los miembros de Soho House una experiencia de aperitivo exclusiva que celebrará la creatividad, la conexión y la comunidad cinematográfica internacional.

Llevando un toque de Milán a la Riviera Francesa, Camparino in Galleria regresa a la Croisette con su exclusivo servicio de coctelería, ofreciendo creaciones atemporales, incluyendo el icónico Negroni, a los comensales en el corazón de la Croisette.

Para celebrar la ocasión, Tommaso Cecca, director global de Camparino, presentará el cóctel Red Carpet - Edición Cannes. Esta reinterpretación del Negroni, inspirada en el cine, combina Campari con infusión de hibisco, vermut de chocolate amargo y Courvoisier VSOP, creando un cóctel audaz y aterciopelado que refleja la profundidad del gran cine y el glamour de la Costa Azul.

Durante más de cuarenta años, Campari ha estado profundamente ligado al mundo del cine, colaborando con prestigiosos festivales, con directores y actores visionarios y apoyando a mentes creativas que se atreven a seguir su pasión sin concesiones. En Cannes 2026, Campari continúa este legado, celebrando películas y sabores que se disfrutan mejor con intensidad.

Andrea Neri, director general de House of Aperitifs, comentó: "El Festival de Cannes es una poderosa expresión de pasión cinematográfica, creatividad e influencia cultural, y Campari se enorgullece de regresar una vez más como partner oficial. El cine siempre ha formado parte de nuestro ADN, y Cannes reúne a cineastas, talentos y líderes de la industria en un escenario verdaderamente global. Al igual que el buen cine, nuestro aperitivo despierta los sentidos y deja una huella imborrable. Nos entusiasma celebrar a quienes siguen su pasión y curiosidad para crear historias extraordinarias".

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NOTAS A LOS EDITORES

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ACERCA DE CAMPARI

Campari, el icónico e inolvidable licor rojo italiano, reconocido por sexto año consecutivo como el licor más vendido y, una vez más, como el licor de mayor tendencia en los mejores bares del mundo*. Campari, ingrediente principal de algunos de los cócteles más famosos del mundo, fue fundado en Milán en 1860 por Gaspare Campari y perfeccionado por su hijo, Davide, quien creó algo tan distintivo y revolucionario que su receta secreta se ha mantenido intacta desde entonces. De un vibrante color rojo, el sabor único y complejo de Campari es el resultado de la infusión de hierbas, plantas aromáticas y frutas en alcohol y agua. Además de ser único y distintivo, Campari es extremadamente versátil, ofreciendo posibilidades ilimitadas e inesperadas. Fuente de inspiración desde su creación, reflejada en el genio creativo de sus fundadores, artistas de diversos campos y los mejores bartenders del mundo, Campari estimula tus instintos para liberar tus pasiones e inspirar creaciones sin límites.

*Fuente: Drinks International Brands Report 2025

ACERCA DE CAMPARI GROUP

Campari Group es un actor clave en la industria global de bebidas espirituosas, con una cartera de más de 50 marcas premium y super premium, que abarca desde aperitivos, incluyendo marcas icónicas como Aperol y Campari, hasta destilados de agave como el tequila Espolòn, whiskies y rones como Wild Turkey y Appleton Estate, así como coñac y champán, incluyendo Courvoisier y Grand Marnier.

Fundado en 1860, Campari Group es una de las compañías de bebidas espirituosas de mayor crecimiento a nivel mundial y líder indiscutible en la categoría de aperitivos. Cuenta con una red de distribución global, operando en más de 190 países alrededor del mundo, con posiciones de liderazgo en Europa y América.

Con sede en Milán, Italia, Campari Group opera a través de 24 plantas de producción en todo el mundo y su propia red de distribución en 27 países. Campari Group emplea a aproximadamente 4.800 personas.

Las acciones de la empresa matriz Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) cotizan en la Bolsa de Valores de Italia desde 2001.

Para más información: http://www.camparigroup.com/en.

Por favor, disfrute de nuestras marcas con responsabilidad.

ACERCA DEL FESTIVAL DE CANNES

El Festival de Cannes es un evento que reúne a los profesionales del cine de todo el mundo en torno a una competición oficial y un Mercado Internacional de Cine, cuyo marcado carácter mediático lo convierte en uno de los primeros eventos internacionales anuales, contribuyendo a la influencia cinematográfica mundial.

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