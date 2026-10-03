(Información remitida por la empresa firmante)
-Captain D's cobra impulso para su crecimiento internacional a medida que se extiende el interés por la franquicia en toda Europa
NASHVILLE, Tenn., 3 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Captain D's, la principal franquicia de mariscos de estilo fast-casual de Estados Unidos, está cobrando impulso para su expansión internacional, a medida que crece el interés de posibles socios franquiciados en toda Europa.
Tras un exitoso viaje de desarrollo internacional realizado a principios de este año, Hair Parra, vicepresidente sénior de Operaciones y Desarrollo Internacional, regresará a Europa en octubre para reunirse con posibles franquiciados y explorar oportunidades en otros mercados. El viaje está previsto tentativamente para la segunda semana de octubre e incluirá Italia, España y Reino Unido, con la posibilidad de sumar otros mercados.
El interés en Italia ha sido especialmente activo, y Captain D's mantiene actualmente conversaciones con posibles socios. La empresa también está explorando oportunidades en España, incluidas Madrid y Valencia, al tiempo que Polonia y Francia siguen siendo mercados de interés.
"Cada vez que viajamos al extranjero, regresamos con más conversaciones y nuevas relaciones", afirmó Parra. "Es emocionante despertar un interés genuino por parte de operadores experimentados que reconocen la oportunidad de llevar a sus mercados una marca estadounidense de mariscos de trayectoria consolidada".
Este impulso internacional coincide con el inicio de una nueva etapa de crecimiento de Captain D's en Estados Unidos, marcada por la presentación en septiembre, en San Antonio, Texas, de su nuevo diseño de restaurante. Este establecimiento sirve como el primer escaparate en el país de una experiencia renovada, que combina un diseño contemporáneo y un ambiente más acogedor para los clientes con la identidad familiar de la marca.
Captain D's tiene previsto implementar este nuevo diseño en otros mercados estadounidenses, como Florida, Ohio y Oklahoma, al tiempo que continúa buscando socios internacionales cualificados.
"Nuestra historia de crecimiento va más allá de la apertura de restaurantes individuales", afirmó Brad Reed, director de desarrollo de Captain D's. "Estamos evolucionando la experiencia de Captain D's sin dejar de ser fieles a los elementos que han hecho que la marca triunfe durante más de cinco décadas. Esta combinación está despertando el interés de operadores que desean formar parte del próximo capítulo de Captain D's, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional".
Captain D's busca operadores de restaurantes con experiencia, franquiciados de múltiples unidades y socios de franquicia maestra interesados en desarrollar varios establecimientos a nivel internacional. Los posibles socios pueden ponerse en contacto con franchising@captainds.com.
ACERCA DE CAPTAIN D'S
Con sede en Nashville, Tennessee, Captain D's opera más de 530 restaurantes en 23 estados. Fundada en 1969, la empresa sirve mariscos y pescados de calidad a precios accesibles, incluyendo pescado de Alaska capturado en libertad y rebozado, mariscos a la parrilla, camarones, bandejas de mariscos, guarniciones preparadas al momento y otros platos favoritos. Para más información, visite www.captainds.com o www.captaindsfranchising.com.
Contacto para medios:Jennifer WilliamsTidehouse AgencyCaptainDs@tidehouseagency.com919-459-3592
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