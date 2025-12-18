Carrier anuncia un acuerdo para vender Riello a Ariston Group

(Información remitida por la empresa firmante)

PALM BEACH GARDENS, Fla., 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), líder mundial en soluciones inteligentes de clima y energía, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para vender su negocio Riello a Ariston Group.

"Tras completar un proceso de licitación exhaustivo y competitivo, determinamos que Ariston Group es el propietario ideal para liderar la siguiente fase de crecimiento de Riello", declaró David Gitlin, presidente y consejero delegado de Carrier. "Riello cuenta con un legado excepcional y equipos talentosos, y este acuerdo refleja la disciplina de nuestra gestión de cartera mientras seguimos reforzando nuestro enfoque en soluciones climáticas y energéticas diferenciadas. Agradezco profundamente el excepcional trabajo de nuestros equipos durante este proceso".

"Nos honra dar la bienvenida a Riello a nuestra organización", declaró Paolo Merloni, presidente ejecutivo de Ariston Group. "Las prestigiosas marcas de Riello, su experiencia técnica y su sólida posición en sus mercados principales la convierten en un complemento ideal para Ariston Group. Nos comprometemos a seguir construyendo sobre el legado de Riello y, juntos, a crear valor significativo para todos los grupos de interés".

Carrier espera obtener ingresos brutos de la transacción de aproximadamente 430 millones de dólares y tiene la intención de utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales, incluidas recompras de acciones, en consonancia con sus prioridades de asignación de capital.

Se espera que la transacción se cierre durante el primer semestre de 2026, sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias y los procesos de consulta del comité de empresa.

BofA Securities actúa como asesor financiero exclusivo de Carrier y Linklaters LLP actúa como asesor legal externo.

Acerca de Carrier Carrier Global Corporation, líder mundial en soluciones inteligentes de clima y energía, se compromete a crear innovaciones que aporten comodidad, seguridad y sostenibilidad a la vida. Mediante avances de vanguardia en soluciones climáticas como el control de temperatura, la calidad del aire y el transporte, mejoramos vidas, empoderamos a industrias críticas y garantizamos el transporte seguro de alimentos, medicamentos esenciales y más. Desde la invención del aire acondicionado moderno en 1902, lideramos con un propósito: mejorar nuestras vidas y el mundo que compartimos. Seguimos liderando gracias a nuestro equipo de profesionales inclusivos y de primer nivel, que prioriza al cliente en todo lo que hacemos. Para más información, visite www.corporate.carrier.com o siga a Carrier en redes sociales: @Carrier.

Carrier. Por el mundo que compartimos.

Acerca de Ariston Group Ariston Group (Bloomberg: ARIS IM) es líder mundial en confort climático e hídrico sostenible, cotizado en Euronext Milán. En 2024, el grupo registró unos ingresos de 2.600 millones de euros, con más de 10.000 empleados, presencia directa en 40 países de los cinco continentes, 29 plantas de producción y 28 centros de investigación y desarrollo. El grupo demuestra su compromiso con la sostenibilidad mediante soluciones renovables y de alta eficiencia, que incluyen bombas de calor para calefacción, bombas de calor para agua caliente, sistemas híbridos, ventilación doméstica, climatización, componentes eléctricos y sistemas solares térmicos, a la vez que invierte continuamente en innovación tecnológica, digitalización y soluciones avanzadas de conectividad. El grupo opera bajo las marcas estratégicas globales Ariston, Elco y Wolf, y marcas como Calorex, NTI, HTP, Atag, Brink, Chromagen, Racold, así como Thermowatt y Ecoflam en el sector de componentes y quemadores.

Declaración cautelar Esta comunicación contiene declaraciones que, en la medida en que no constituyan declaraciones de hechos históricos o actuales, constituyen "declaraciones prospectivas" según la legislación bursátil. Estas declaraciones prospectivas tienen por objeto presentar las expectativas o planes actuales de la gerencia respecto al futuro desempeño operativo y financiero de Carrier, basándose en supuestos que se consideran válidos. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar por el uso de términos como "creer", "esperar", "expectativas", "planes", "estrategia", "perspectivas", "estimar", "proyectar", "objetivo", "anticipar", "será", "debería", "ver", "orientación", "perspectiva", "confiado", "escenario" y otros términos de significado similar relacionados con el análisis del desempeño operativo o financiero futuro. Las declaraciones prospectivas pueden incluir, entre otras, declaraciones relacionadas con la venta del negocio Riello de Carrier, el uso previsto de los ingresos netos de la misma, las estrategias o transacciones de Carrier, los planes de Carrier con respecto a su endeudamiento y otras declaraciones que no constituyen hechos históricos. Todas las declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de los expresados o implícitos en ellas. Para obtener más información sobre cómo identificar los factores que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de los indicados en las declaraciones prospectivas, consulte los informes de Carrier en los Formularios 10-K, 10-Q y 8-K presentados o entregados a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) periódicamente. Toda declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realizó, y Carrier no asume ninguna obligación de actualizarla o revisarla, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra razón, salvo que lo exija la legislación aplicable.

