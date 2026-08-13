Cartera inicial, oferta minorista y período de acceso al capital (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

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Shaires Holdings Ltd("Shaires Holdings" o "la compañía")

LONDRES, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- /PRNewswire/ -- Shaires Holdings Ltd (AIM: SHR), la empresa de inversión londinense que cotiza en bolsa y que ofrece a los inversores exposición a empresas líderes mundiales de tecnología e IA en fase intermedia y avanzada, se complace por el hecho de anunciar en el día de hoy varias iniciativas nuevas. Entre las más destacadas se incluyen:

Cartera inicial establecida: Acuerdos vinculantes vigentes, que están sujetos a las condiciones de cierre habituales, que proporcionan exposición a Anthropic, Stripe, ByteDance, Moonshot AI, Figure AI, SandboxAQ y Colossal Biosciences, con un valor total de hasta 86,7 millones de dólares estadounidenses.

Oferta minorista exclusiva para inversores del Reino Unido, gestionada por Marex Financial ("Marex"), que se lanza hoy a 20,00 dólares estadounidenses por acción, junto con la colocación institucional de 28,5 millones de dólares estadounidenses anunciada recientemente, también a 20,00 dólares estadounidenses por acción, cuyos detalles se publicarán en un comunicado de prensa que se publicará aparte.

Se iniciará un período de acceso a capital. Se trata de una pausa voluntaria en la negociación de las acciones de la empresa para facilitar el acceso a un mayor número de inversores, incluidos los minoristas, durante la captación de fondos. Este período se mantendrá vigente hasta la finalización de la oferta minorista.

Se están negociando oportunidades adicionales de inversión y aportación de hasta 500 millones de dólares estadounidenses, incluidas nuevas inversiones en empresas líderes de tecnología privada e inteligencia artificial, que se anunciarán una vez alcanzados los acuerdos definitivos.

El objetivo es recaudar un total de 100 millones de dólares estadounidenses mediante la primera y segunda ronda de financiación institucional, la oferta minorista y las aportaciones iniciales en especie.

Un vídeo informativo sobre la empresa, presentado por el consejero delegado Vivek Seth, está disponible bajo demanda en: https://shaires-holdings.com/?preview=cav81dllxremeq.

Cartera inicial

Para establecer su cartera de inversión inicial, la compañía ha llevado a cabo la suscripción de acuerdos de opción vinculantes para adquirir participaciones por un valor de hasta 40 millones de dólares estadounidenses en vehículos de propósito especial ("SPV") gestionados por Rizvi Traverse (una empresa vinculada a Suhail Rizvi, presidente ejecutivo de Shaires y parte relacionada con la compañía), que ofrecen exposición a algunas de las empresas tecnológicas privadas más importantes del mundo:

Anthropic, la empresa de IA de vanguardia detrás de la familia de modelos Claude

Stripe, empresa líder en infraestructura financiera para empresas

Figure AI, la primera empresa de robótica con IA de su tipo que trabaja en humanoides de uso general

Además, la compañía ha suscrito un acuerdo de suscripción con una SPV de terceros que le proporciona exposición a ByteDance (15 millones de dólares estadounidenses), el grupo tecnológico líder mundial detrás de TikTok, Douyin y Doubao. La compañía también ha suscrito un acuerdo de suscripción para adquirir una participación en Moonshot AI (5 millones de dólares estadounidenses), el principal laboratorio chino de IA detrás de la serie de modelos de código abierto Kimi. Asimismo, como parte de su programa de aportaciones en especie, la compañía ha suscrito acuerdos de aportación con ciertas contrapartes que aportan 14,8 millones de dólares estadounidenses en participaciones en SPV que proporcionan exposición a SandboxAQ, una empresa líder en IA y computación cuántica, así como 12 millones de dólares estadounidenses en acciones de Colossal Biosciences, una empresa de genética avanzada y biociencias que trabaja en la "desextinción". El valor máximo total agregado de todos los compromisos iniciales asciende a 86,7 millones de dólares estadounidenses.

La compañía se encuentra en conversaciones avanzadas sobre nuevas inversiones en empresas líderes de tecnología e inteligencia artificial (IA) privadas y proporcionará actualizaciones periódicas una vez que se firmen los acuerdos definitivos, en línea con su intención de construir una cartera superior a los 500 millones de dólares estadounidenses a corto plazo. Estas oportunidades se encuentran en diferentes etapas de negociación y documentación, y no hay certeza de que alguna se concrete.

La cartera inicial se va a financiar, en parte, por medio de la captación de capital institucional de la compañía, realizada a través de suscripciones directas de nuevas acciones ordinarias a 20,00 dólares estadounidenses por acción. En el marco de esta captación, se completó un primer tramo de 28,5 millones de dólares estadounidenses mediante la suscripción de 1.424.000 nuevas acciones ordinarias, según se anunció el 30 de julio de 2026. Las inversiones en SandboxAQ y Colossal Biosciences, como parte del programa de aportaciones en especie, se financian mediante la emisión de 1.341.821 nuevas acciones ordinarias ("acciones de aportación"). En el marco de este programa, la compañía emitirá nuevas acciones ordinarias a 20,00 dólares estadounidenses por acción

Oferta minorista

Tal como se anunció en un comunicado aparte, hoy se lanza una oferta pública de adquisición ("Oferta Minorista WRAP"), gestionada por medio de Marex, a un precio de 20,00 dólares estadounidenses por acción, el mismo precio que la captación inicial de fondos institucionales.

El programa de captación de capital de la compañía continúa: una segunda ronda de financiación institucional se está llevando a cabo paralelamente a la oferta pública. La Compañía prevé captar un total de 100 millones de dólares estadounidenses, incluyendo las dos rondas institucionales, el programa de aportaciones en especie y la oferta pública. Se proporcionarán más detalles sobre la captación de fondos próximamente.

Periodo de acceso al capital

Tras llevar a cabo las actualizaciones de las Normas AIM para Empresas anunciadas a principios de este mes, la compañía ha decidido utilizar un período de acceso a capital. Se trata de una pausa voluntaria en la negociación de las acciones de la compañía para facilitar el acceso a un mayor número de inversores, incluidos los inversores minoristas, durante una ronda de financiación. A partir de las 7:30 de la mañana de hoy, las acciones de la compañía entrarán en un período de acceso a capital hasta que se publique un nuevo anuncio con los detalles del cierre de la Oferta Minorista WRAP.

Admisión de nuevas acciones y derechos totales de voto

Debido a un error en los ajustes por fracciones en la consolidación de acciones realizada el 9 de junio de 2026, el número de acciones en circulación de la compañía incluía incorrectamente 15 acciones. El número real de acciones en circulación a día de hoy es de 2.499.989 y no de 2.500.004 como se indicó anteriormente de forma errónea.

Además, se va a presentar una solicitud para que las 741.821 acciones de contraprestación relacionadas con la inversión en SandboxAQ y las 600.000 acciones de contraprestación relacionadas con la inversión en Colossal Biosciences (en conjunto, 1.341.821 acciones de contraprestación) sean admitidas a cotización en AIM ("admisión"), y la admisión se espera para el 21 de agosto de 2026 o alrededor de esa fecha.

De acuerdo con las disposiciones de las normas de transparencia y orientación de divulgación de la autoridad de conducta financiera, la compañía confirma que, después de la admisión, la compañía tendrá 3.841.810 acciones ordinarias en emisión y ninguna acción ordinaria en tesorería. Los accionistas pueden utilizar la cifra anterior como denominador para los cálculos para determinar si están obligados a notificar sus intereses en la compañía o cambiar sus intereses en la compañía. Todas las acciones ordinarias tienen iguales derechos de voto.

Comentarios de la junta directiva y la administración

Suhail Rizvi, presidente ejecutivo de Shaires, destacó:

"Estamos en el punto del ciclo de la IA que estábamos esperando. La fase pionera de la IA, cuando los inversores financiaban una idea y un equipo, ya ha quedado atrás. Ahora tenemos frente a nosotros un conjunto de empresas que han pasado de la promesa al rendimiento. Estas empresas tienen productos, clientes e ingresos, y en nuestra opinión, la mayor parte de su adopción aún está por llegar".

"Lo que escasea en esta etapa es una vía ordenada hacia la liquidez para quienes crearon estas empresas. Los empleados y los primeros accionistas poseen acciones que no pueden vender fácilmente. Sus alternativas son un mercado secundario fragmentado o varios años más de espera por un evento que quizás nunca llegue".

"Shaires puede ser el único inversor a largo plazo en esta situación, sin la obligación de vender según un calendario. Eso es lo que nos proporciona acceso y en lo que pretendemos seguir construyendo".

Vivek Seth, consejero delegado de Shaires, afirmó:

"Este equipo lleva casi treinta años llevando a cabo inversiones en empresas tecnológicas privadas, y siempre volvemos a la misma conclusión. Las empresas que definen este ciclo se crean y se revalorizan completamente en el ámbito privado, y para el momento en el que llegan a los mercados públicos, gran parte de la creación de valor ya se ha producido".

"Shaires es nuestra respuesta a esto: un vehículo permanente que cotiza en Londres, donde una institución, un inversor al por menor que compra a través de una plataforma y un fundador que aporta sus propias acciones acaban siendo propietarios de lo mismo, al mismo precio y al mismo tiempo".

"Hay que fijarse en las empresas que lo componen: Anthropic, Stripe, ByteDance, Figure AI, SandboxAQ, Moonshot AI, Colossal Biosciences. En otros mercados públicos, estos nombres podrían aparecer como una fracción de un fondo o como una partida en la cartera de otra persona. Aquí, son la esencia misma de la empresa".

"Elegimos Londres deliberadamente. Cotizar en el AIM nos permitió construir Shaires como una empresa de gestión interna, en lugar de un fondo de gestión externa. Esa estructura sitúa a la dirección, a los accionistas públicos y a los contribuyentes en especie en igualdad de condiciones. Preferimos ser invitados a ser uno más en un mercado saturado. Londres se encuentra en un punto de inflexión, y nos complace llegar justo cuando comienza esa renovación".

Se realizarán nuevos anuncios sobre la cartera de inversiones de la compañía, actividades adicionales de captación de capital y desarrollos estratégicos cuando sea oportuno.

Webinar "Los inversores se reúnen con la compañía"

El consejero delegado, Vivek Seth, ofrecerá una presentación de la compañía a través del webinar "Los inversores se reúnen con la compañía" el viernes 14 de agosto de 2026 a las 14:00 BST.

La presentación está abierta a todos los accionistas actuales y potenciales. Las preguntas pueden enviarse antes del evento a través de su panel de control de "Los inversores se reúnen con la compañía" hasta las 09:00 BST del viernes 14 de agosto de 2026, o en cualquier momento durante la presentación.

Los inversores pueden registrarse gratuitamente en "Los inversores se reúnen con la compañía" y añadir a SHAIRES HOLDINGS LTD para reunirse con ellos a través de: https://www.investormeetcompany.com/shaires-holdings-ltd-1/register-investor.

Los inversores que ya siguen a SHAIRES HOLDINGS LTD en la plataforma "Los inversores se reúnen con la compañía" recibirán una invitación automática.

Consultas

Acerca de Shaires Holdings Ltd

Shaires Holdings Limited (AIM: SHR) es una sociedad de inversión londinense que cotiza en bolsa y ofrece a los inversores del mercado público una exposición concentrada a empresas tecnológicas privadas líderes en fases intermedias y avanzadas de desarrollo, con especial atención a la inteligencia artificial. La empresa se gestiona internamente y no cobra comisiones de gestión ni de rendimiento.

Además de las inversiones en efectivo, la empresa también lleva a cabo la adquisición de participaciones mediante aportaciones en especie, a través de las cuales los empleados y los primeros accionistas de empresas tecnológicas privadas pueden intercambiar participaciones elegibles por nuevas acciones ordinarias de la empresa, lo que les proporciona liquidez y diversificación. A través de este mecanismo, los inversores del mercado público acceden a una clase de activos históricamente inaccesible para ellos.

Ante la creciente megatendencia de grandes empresas de IA de vanguardia que integran verticalmente su negocio a lo largo de toda la cadena de valor, desde el modelado hasta los chips y servicios, el consejo de administración y la dirección de Shaires creen contar con la metodología y la estrategia adecuadas para proporcionar capital a las mejores empresas de la próxima generación.

Para más información, visite www.shaires-holdings.com.

Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir de forma sustancial. Las cifras de Anthropic, Stripe, ByteDance, Moonshot AI, Figure AI, SandboxAQ y Colossal Biosciences son estimaciones no auditadas o información proporcionada por la dirección. Este anuncio no constituye asesoramiento ni recomendación de inversión. El valor de las inversiones puede subir o bajar.

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