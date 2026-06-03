CAS Connections aporta datos científicos fiables e IA a las principales plataformas de I+D

(Información remitida por la empresa firmante)

CAS ha dado a conocer colaboraciones estratégicas para integrar datos científicos fiables y la IA CAS Newton en las principales herramientas de flujo de trabajo para aumentar la eficiencia de la investigación

COLUMBUS, Ohio, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- CAS, una división de la Sociedad Química Estadounidense especializada en la gestión del conocimiento científico, anunció hoy la creación de CAS Connections, un nuevo marco de integración que incorpora la Colección de Contenido CAS™ y CAS Newton℠, una IA con capacidad de gestión de agentes lanzada recientemente, directamente en las herramientas de I+D que los investigadores ya utilizan. Las colaboraciones iniciales con Albert Invent, Sapio Sciences, Inductive Bio, Scilligence y Wolfram Research integran el contenido y las capacidades de CAS en sus plataformas, poniendo información científica fiable a disposición de los investigadores donde se producen los descubrimientos.

Los equipos de I+D confían en un conjunto de potentes plataformas digitales para impulsar el progreso científico. CAS Connections optimiza estas plataformas al integrar más de 150 años de conocimiento científico recopilado por CAS y la inteligencia conversacional de CAS Newton directamente en las herramientas en las que los investigadores ya confían. El acceso integrado a información científica verificada genera mayor confianza en las respuestas generadas por IA y agiliza el flujo de trabajo de investigación.

"Gracias a CAS Connections, los científicos que evalúan un nuevo compuesto ya no necesitan salir de su plataforma de investigación para buscar en CAS información sobre el estado de la técnica, datos de seguridad o rutas de síntesis", destacó Tim Wahlberg, presidente interino de CAS. "La integración con estas plataformas amplía rápidamente el valor que CAS aporta a los flujos de trabajo de I+D digitales, poniendo el conocimiento científico de referencia al alcance de los investigadores".

Las colaboraciones de CAS con Albert Invent, Sapio Sciences, Inductive Bio, Scilligence y Wolfram Research representan la primera fase de las integraciones de CAS Connections. Se anunciarán colaboraciones adicionales a lo largo del año.

CAS Connections permite la implementación en entornos seguros mediante API, el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) e integraciones con plataformas de IA para herramientas como Claude de Anthropic y Microsoft Copilot. Los investigadores pueden combinar los datos de CAS y las funcionalidades de CAS SciFinder y CAS BioFinder con los recursos internos propios de su organización en el conjunto de plataformas de flujo de trabajo que elijan. Gracias a la integración con CAS Newton, en consonancia con el Enfoque Ético de CAS para la IA, pueden realizar investigaciones conversacionales de varios pasos que proporcionan respuestas verificables y con referencias bibliográficas.

"Estamos construyendo un futuro donde los químicos dediquen su tiempo a inventar, no a luchar contra sus herramientas", declaró Nick Talken, consejero delegado y cofundador de Albert Invent. "Al integrar los datos científicos y estructurados de CAS directamente en Albert OS, los científicos pueden partir de su idea y recibir los datos correctos, sin tener que cambiar de sistema ni transferir información manualmente".

El descubrimiento eficiente depende de que los científicos tengan acceso sin interrupciones a datos e información fiables en cada fase del proceso de innovación. CAS Connections proporciona esto directamente a través de las herramientas que los científicos ya utilizan, lo que reduce la necesidad de cambiar de contexto y mantiene la investigación en marcha.

"CAS ha creado uno de los mapas de información científica más completos, afirmó Josh Haimson, consejero delegado y cofundador de Inductive Bio. Su base de datos de reacciones, transformaciones conocidas y datos químicos, recopilados por el asistente de química con IA de Inductive Bio, puede inspirar diseños de compuestos basados en precedentes sintéticos, incorporar el conocimiento colectivo de la relación estructura-actividad (SAR) y evaluar la novedad y la libertad de operación (FTO) en la etapa de diseño, todo ello dentro de una única plataforma".

Para más información sobre CAS Connections, visite www.cas.org/solutions/cas-connections.

Acerca de CAS

CAS conecta el conocimiento científico mundial para acelerar los avances que mejoran vidas. Capacitamos a los innovadores globales para que naveguen eficientemente por el complejo panorama de datos actual y tomen decisiones con confianza en cada fase del proceso de innovación. Como especialistas en gestión del conocimiento científico, nuestro equipo crea la mayor colección autorizada de datos científicos curados por expertos del mundo y proporciona soluciones, servicios y experiencia esenciales en información. Científicos, profesionales de patentes y líderes empresariales de diversos sectores confían en CAS para descubrir oportunidades, mitigar riesgos y aprovechar el conocimiento compartido, lo que les permite pasar de la inspiración a la innovación con mayor rapidez. CAS es una división de la Sociedad Química Estadounidense (American Chemical Society). Conéctese con nosotros en cas.org.

Contacto de mediosPeter CarltonGerente sénior de comunicaciones, CASCAS-PR@cas.org

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