Casio lanza los relojes League of Legends G-SHOCK

Colaboración con un exitoso juego en línea global

TOKIO, 25 de septiembre de 2023/PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. anunció hoy el lanzamiento de las últimas incorporaciones a su familia de relojes G-SHOCK resistentes a golpes. Los dos nuevos relojes, GM-B2100LL y GA-110LL, son colaboraciones con Riot Games, líder mundial en deportes electrónicos y desarrollador y editor del exitoso juego global en línea League of Legends.

League of Legends es un juego multijugador competitivo de cinco contra cinco de EE.UU. Los jugadores controlan personajes llamados "campeones" mientras luchan para llegar a la base de su oponente. El atractivo de una amplia gama de personajes, imágenes, música y otros contenidos ha convertido al juego en un gran éxito mundial.

Los nuevos GM-B2100LL y GA-110LL resistentes a los golpes, que se basan, respectivamente, en el GM-B2100 totalmente metálico con bisel octogonal y en el GA-110 con su distintiva esfera tridimensional, evocan el mundo realista del juego con detalles de League of Legends en todas partes, incluida la esfera, la caja y la correa.

GM-B2100LL inspirado en la tecnología del mundo de los juegos

El diseño presenta la fusión Hextech de magia y tecnología del mundo de League of Legends. El bisel y partes de la pulsera están tratados con un acabado envejecido para darle una apariencia y sensación de uso. Los toques azules en la pantalla LCD y el minutero representan el color de la tecnología Hextech.

GA-110LL presenta el popular personaje Jinx

El popular y carismático campeón, Jinx, está representado en el bisel y la pulsera con una combinación de colores vivos. La banda y el indicador en la esfera insertada en la posición de las 9 recuerdan el cohete que es el "arma" distintiva de Jinx.

El logotipo del juego League of Legends aparece generosamente en estos relojes especiales, incluso en el fondo de la caja y la correa.

Casio continúa ampliando la base de fans de G-SHOCK al ofrecer una amplia gama de nuevos modelos de colaboración.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2216971/GM_B2100LL.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2216972/GA_110LL.jpg

