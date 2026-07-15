Casio llevará nuevas experiencias de la marca G-SHOCK a los jóvenes en Roblox

(Información remitida por la empresa firmante)

Ofreciendo artículos de relojería y un mundo virtual exclusivo de G-SHOCK

TOKIO, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. ha dado a conocer hoy que comenzará a ofrecer contenido en la plataforma inmersiva de juegos y creación Roblox como parte del proyecto VIRTUAL G-SHOCK.

Casio ofrecerá artículos para avatares que recrean los icónicos relojes G-SHOCK en Roblox, una plataforma inmersiva de juegos y creación con más de 150 millones de usuarios activos diarios (DAU) en todo el mundo y especialmente popular entre los usuarios más jóvenes.

Con el fin de proporcionar ayuda a los usuarios a expresar su propio estilo en Roblox, donde pueden personalizar sus avatares y disfrutar de la moda, Casio ofrece 12 modelos de relojes. Los usuarios pueden elegir su modelo favorito entre una variedad de colores y encontrar el reloj G-SHOCK que mejor se adapte a su estilo, incluso en un espacio virtual.

Casio va a lanzar "Challenge the Skate Obby: G-SHOCK", un mundo único donde los jugadores podrán sumergirse en el universo G-SHOCK disfrutando de una carrera de obstáculos en skateboard. Basado en el formato de juego de obstáculos de Roblox, popular entre los usuarios más jóvenes, este mundo permite a los jugadores superarse constantemente a sí mismos.

Del 15 de julio al 2 de agosto (UTC) se celebrará un evento especial de lanzamiento.

Descripción general de los productos G-SHOCK

Los relojes para avatar que recrean los icónicos G-SHOCK DW-5600 y GA-2100 estarán disponibles para su compra a través de Roblox. Cada modelo viene en seis variaciones de color, para un total de 12 artículos. Los usuarios pueden cambiar fácilmente entre los relojes para que combinen con su avatar.

Los relojes también incluyen una función que activa efectos especiales al usarlos en "Challenge the Skate Obby: G-SHOCK".

Lanzamiento: 3:00 am del 15 de julio (miércoles), UTChttps://www.roblox.com/catalog?Category=1&CreatorName=G-SHOCK&CreatorType=Group

Descripción general de Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

"Challenge the Skate Obby: G-SHOCK" es una carrera de obstáculos ambientada en el mundo del skateboarding, un icono de la cultura urbana. Estando inspirada en las pruebas de duración utilizadas en las pruebas de calidad reales de G-SHOCK, el circuito desafía a los jugadores a superar una serie de obstáculos mientras corren hacia la meta.

Lanzamiento: 3:00 am del 15 de julio (miércoles), UTChttps://www.roblox.com/games/116152135419003/Challenge-the-Skate-Obby-G-SHOCK

Sitio especialhttps://gshock.casio.com/intl/virtual/ro...

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